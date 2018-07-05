 "Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК", - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко.

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"Только что большинством парламента по инициативе спикера было отложено рассмотрение вопроса переизбрания членов Центральной избирательной комиссии. Депутаты из разных фракций высказывали опасения, что такой предложенный состав не соответствует пропорциональному принципу представления фракций и групп в Центральной избирательной комиссии, и обвиняли отдельные политические силы в том, что такой состав может использоваться для манипуляций с результатами выборов", - заявила она.

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Луценко также подчеркнула, что фракция "Блок Петра Порошенко" с первого дня поддержала предложение Президента относительно обновления состава ЦИК. По ее словам, Президент представил кандидатов, которые соответствовали всем необходимым требованиям.

"Процедура представления кандидатур в Верховную Раду Украины Президентом была соблюдена полностью. Президентом были учтены пропозиции фракций и групп. Все представленные кандидаты на члены ЦИК прошли соответствующую специальную процедуру проверки (...), поэтому боязнь депутатов со многих фракций говорит о том: а) они боятся покинуть стены Верховной Рады; они боятся следующих очередных выборов как президента, так и Верховной Рады; в третьих, они своим решением лишают права граждан Украины на чистые и прозрачные выборы с обновленным составом Центральной избирательной комиссии. Исходя из этого, наша фракция собралась сейчас для обсуждения этой ситуации. Будем решать, как дальше мы будем сегодня работать в зале", - сообщила Луценко. .

Отвечая на вопрос о том, почему не удалось договорится с партнерами по коалиции, она заявила: "Не только партнеры по коалиции. Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК".

На вопрос, может ли БПП выйти из коалиции, ответила: "Не знаю", добавив, что сейчас все будет обсуждаться на фракции.

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