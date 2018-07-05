 "Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК", - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко.
Луценко также подчеркнула, что фракция "Блок Петра Порошенко" с первого дня поддержала предложение Президента относительно обновления состава ЦИК. По ее словам, Президент представил кандидатов, которые соответствовали всем необходимым требованиям.
"Процедура представления кандидатур в Верховную Раду Украины Президентом была соблюдена полностью. Президентом были учтены пропозиции фракций и групп. Все представленные кандидаты на члены ЦИК прошли соответствующую специальную процедуру проверки (...), поэтому боязнь депутатов со многих фракций говорит о том: а) они боятся покинуть стены Верховной Рады; они боятся следующих очередных выборов как президента, так и Верховной Рады; в третьих, они своим решением лишают права граждан Украины на чистые и прозрачные выборы с обновленным составом Центральной избирательной комиссии. Исходя из этого, наша фракция собралась сейчас для обсуждения этой ситуации. Будем решать, как дальше мы будем сегодня работать в зале", - сообщила Луценко. .
Отвечая на вопрос о том, почему не удалось договорится с партнерами по коалиции, она заявила: "Не только партнеры по коалиции. Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК".
На вопрос, может ли БПП выйти из коалиции, ответила: "Не знаю", добавив, что сейчас все будет обсуждаться на фракции.
https://youtu.be/1CLBANCVHTw
Who let the dog out?(с)
Круто, тоесть президент пытается пропихнуть своих кандидатов а остальные фракции и конкуренты на выборах имеют наглость этому препятствовать.)
Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора «5-го канала» 18 лет, уволился.Об этом накануне сообщил «Детектор медиа».«Вчера я уволился по собственному желанию. На канале я проработал 21 год. 12 марта 1997 года я запускал его в эфир в Черновцах. Работал директором телеканала, первым заместителем генерального директора. Генеральным директором я работал с 15 июля 2000 года», - рассказал он.Адамчук уволился 3 июля. По его словам, исполнять обязанности генерального директора будет шеф-редактор канала Владимир Мжельский.Сам Мжельский подтвердил это изданию. Он будет совмещать две должности - шеф редактора и исполняющего обязанности гендиректора «5-го канала».Как видим, причину своего увольнения Адамчук не назвал
То есть четыре года Порошенко затягивал переизбрание ЦИК, а теперь "фракции виноваты"?!
война идет
сначала надо врага победить, а потом цик обновлять