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 Политика Украины
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Все про:ВР (22130) ЦИК (2704) Луценко Ирина (334)

 "Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК", - Ирина Луценко. ВИДЕО

Большинством депутатов Верховной Рады Украины по инициативе спикера Андрея Парубия было отложено рассмотрение вопроса переизбрания членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко.

...
"Только что большинством парламента по инициативе спикера было отложено рассмотрение вопроса переизбрания членов Центральной избирательной комиссии. Депутаты из разных фракций высказывали опасения, что такой предложенный состав не соответствует пропорциональному принципу представления фракций и групп в Центральной избирательной комиссии, и обвиняли отдельные политические силы в том, что такой состав может использоваться для манипуляций с результатами выборов", - заявила она. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардепы решили не рассматривать сегодня вопрос обновления состава ЦИК. ВИДЕО

Луценко также подчеркнула, что фракция "Блок Петра Порошенко" с первого дня поддержала предложение Президента относительно обновления состава ЦИК. По ее словам, Президент представил кандидатов, которые соответствовали всем необходимым требованиям.

"Процедура представления кандидатур в Верховную Раду Украины Президентом была соблюдена полностью. Президентом были учтены пропозиции фракций и групп. Все представленные кандидаты на члены ЦИК прошли соответствующую специальную процедуру проверки (...), поэтому боязнь депутатов со многих фракций говорит о том: а) они боятся покинуть стены Верховной Рады; они боятся следующих очередных выборов как президента, так и Верховной Рады; в третьих, они своим решением лишают права граждан Украины на чистые и прозрачные выборы с обновленным составом Центральной избирательной комиссии. Исходя из этого, наша фракция собралась сейчас для обсуждения этой ситуации. Будем решать, как дальше мы будем сегодня работать в зале", - сообщила Луценко. . 

Отвечая на вопрос о том, почему не удалось договорится с партнерами по коалиции, она заявила: "Не только партнеры по коалиции. Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК".

На вопрос, может ли БПП выйти из коалиции, ответила: "Не знаю", добавив, что сейчас все будет обсуждаться на фракции. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/v3074937
 
 
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оперативненько пеця пистонов вставляет!. не хуже Овоща! Респект!)))
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Who let the dog out?(с)
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Вона дума, що те Шо вона зробила зі своїм фейсом це красіво...
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Луценко также подчеркнула, что фракция "Блок Петра Порошенко" с первого дня поддержала предложение Президента относительно обновления состава ЦИК. По ее словам, Президент представил кандидатов, которые соответствовали всем необходимым требованиям.

Круто, тоесть президент пытается пропихнуть своих кандидатов а остальные фракции и конкуренты на выборах имеют наглость этому препятствовать.)
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Мда,десь потекло
Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора «5-го канала» 18 лет, уволился.Об этом накануне сообщил «Детектор медиа».«Вчера я уволился по собственному желанию. На канале я проработал 21 год. 12 марта 1997 года я запускал его в эфир в Черновцах. Работал директором телеканала, первым заместителем генерального директора. Генеральным директором я работал с 15 июля 2000 года», - рассказал он.Адамчук уволился 3 июля. По его словам, исполнять обязанности генерального директора будет шеф-редактор канала Владимир Мжельский.Сам Мжельский подтвердил это изданию. Он будет совмещать две должности - шеф редактора и исполняющего обязанности гендиректора «5-го канала».Как видим, причину своего увольнения Адамчук не назвал

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інакше не пройдуть. охендовський рулить! не дарва петя йому ордена влупив - водінтур2
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Дом Порошенко по сравнению с домом Охендовским дешёвка- у него пруда сзади нет.
"Усі фракції і групи відмовилися оновлювати склад ЦВК", - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 8158
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потому и запретили использование дронов.
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ну от і шлях до другого терміну відкритий! "Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК", - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 2901
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Ага. Случайно получилось. Это все фракции сговорились.
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Охренеть.
То есть четыре года Порошенко затягивал переизбрание ЦИК, а теперь "фракции виноваты"?!
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имитация демократических процессов продолжается..на подходе апофеоз лжи - выборы..думаете кагал добровольно уйдёт..? вор уходит только когда ему страшно, то бишь есть угроза жизни или свободе..что сейчас угрожает кагалу..? отож..(
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Пришли на крови Майдана жулики и наперсточники, что от них ждать.
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не пришли, а были демократически выбраны народом
"Усі фракції і групи відмовилися оновлювати склад ЦВК", - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6214
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Одурманенным, не шибко образованным народом, к сожалению.
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Почалося,наперсточники продолжают ,как и с антикорупционным судом , свои игры,в ожидании очередного пендаля от Европейского союза.Венецианская комиссия сделала заключение,что в избиркоме должны присутствовать представители от всех фракций,а не только от бпп. Порошенка. В очередной раз хотят надуть Европейский союз,но там уже их раскусили и вряд ли номер пройдет.
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КАнЄшнА, зачем АбнАвлять? СкоКА бабла вже заплачено, прикормлено все, а тут БАЦ и пА новой нужно будет кормить и пАдходи іскать, мля... Такса всім знайома, а нові може ще більше захочуть...
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все правильно
война идет
сначала надо врага победить, а потом цик обновлять
"Усі фракції і групи відмовилися оновлювати склад ЦВК", - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4104
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Нет уж, хорош...Нас всячески последнее время пытаются приучить к мысли что выбор будет опять как в 2009.
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Порох ще жодних виборів не програв,його по великому рахунку ще ніхто не зраджував,не підставляв,не знищував і не принижував...Він звично обставляється своїми кадрами,сам зраджує,бреше,підставляє,бухає,не дивлячись на діабет,відкриває по Україні всякі сральники і сараї і навіть не підозріває,що тільки спіткнеться - як вся ота прикормлена шобла наперебій кинеться його топити...І тоді він зрозуміє,що не своїх тре ставити - а чесних і порядних...хоч відносно...Директор 5-го - перший щур...Перші щури - найбільш розумні...приклад для наступних...
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Старые дрова не обновляются.А новые дрова не завезли
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Чим більше влада бреше, тим більше народ їй не вірить, а чим більше народ не вірить владі, тим більше вона бреше. Якесь замкнене коло.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все фракции и группы отказались обновлять состав ЦИК", - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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