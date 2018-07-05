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 Политика Украины
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Все про:ВР (22130) Парубий (1685) ЦИК (2704)

 Нардепы решили не рассматривать сегодня вопрос обновления состава ЦИК. ВИДЕО

Народные депутаты Верховной Рады отказались в четверг, 5 июля, приступить к увольнению действующих членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Верховной Раде, спикер Андрей Парубий перед началом рассмотрения вопроса об освобождении от должности членов ЦИК предоставил слово для выступления представителям депутатских фракций и групп, которые выразили свои позиции относительно участия в голосовании по этому вопросу. После выступлений он поставил этот вопрос на рейтинговое голосование. По результатам голосования лишь 189 народных депутатов поддержали предложение о рассмотрении вопроса.

...
Для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо 226 голосов парламентариев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/v3074932
 
 
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да пральна! треба пакувать вализы!!!)))
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закордонні виборчи округи вже зачекались...
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два месяца балду гонять... надо ж подготовиться... какой там на фин ЦИК? кто это ваще? Нардепи вирішили не розглядати сьогодні питання оновлення складу ЦВК - Цензор.НЕТ 8347
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аха...ха....да как то ничего другого от этой своры и не ожидалось
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Сеня зарубав це діло,щось не поділили,а бепепе дружненько так голоснули
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та да. пидрахуя вырастить не так легко, как может показаться. в таком вопросе торопиться нельзя.
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А должно быть не 460 разве?И то,на первом плане 26 человек.Что то сомневаюсь,что сзади еще 160 толкается.
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Всех все устраивает, эта ЦИК еще лет 10 будет, пока народ не взбунтуется.
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Есть у революции начало, нет у революции конца...
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Музыка: Вано Мурадели
Слова: Юрий Каменецкий

Плагіатиш. Ніхарашо.))
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Під час рейтингового голосування за розгляд питання щодо ЦВК проголосувала фракція "Блоку Петра Порошенка" 117 голосами, водночас від "Народного фронту" схвально проголосували лише десятеро депутатів. Але винуватий буде Порох - не хоче міняти ЦВК.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНардепы решили не рассматривать сегодня вопрос обновления состава ЦИК. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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