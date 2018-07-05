 Нардепы решили не рассматривать сегодня вопрос обновления состава ЦИК. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Верховной Раде, спикер Андрей Парубий перед началом рассмотрения вопроса об освобождении от должности членов ЦИК предоставил слово для выступления представителям депутатских фракций и групп, которые выразили свои позиции относительно участия в голосовании по этому вопросу. После выступлений он поставил этот вопрос на рейтинговое голосование. По результатам голосования лишь 189 народных депутатов поддержали предложение о рассмотрении вопроса.
Для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо 226 голосов парламентариев.
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Слова: Юрий Каменецкий
Плагіатиш. Ніхарашо.))