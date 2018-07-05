 СБУ блокировала масштабный нелегальный вылов рыбы в Азовском море: сумма ущерба достигла 50 млн грн. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух государственных учреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета в Азовском море. Используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований. На самом деле злоумышленники браконьерским путем осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.
В ходе спецоперации правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти десять тонн рыбы, выловленной браконьерами.
Во время проведения двадцати пяти обысков на складах субъектов хозяйствования, причастных к незаконному промыслу, изъято почти пятьсот тонн рыбы и рыбной продукции.
По предварительным выводам специалистов сумма государственных убытков достигает 50 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативная действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному вылову.
Операция проводилась с привлечением спецподразделения полиции "Корд".
а эти рыбу
что реально за Украину парни поборолись, а не одеяло на себя потянули
что удивительно при нынешнем их руководстве
А СБУ проснулось только сейчас?
И ни один министр не сидит!
Думал, что тут на форуме грамотные, образованные люди!
А оказалось надо для тупых идиотов "разжевывать"!
А причем здесь выловы с браконьерством?
Или вы держите меня за лоха утверждая что министр экологии ничего не знал и долю с этого не получал?
Часть 3
Начальник охраны вообще ничего и слушать не захотел, ведь к нему приехала любовница из Запорожья и все силы подчиненных были направленны на удовлетворение ея нужд, при чем совместно с Азовцами взявших на себя организацию под окошкам нашего домика импровизированного блок поста «по защите хрупкой женщины…».
Возмущались многие отдыхающие и не только вышеперечисленными проблемами, ибо на базе отдыха творится черт знает что, но директор и иже с ним лишь философически мечтательно рассказывал о перспективах для внуков которые смогут воспользоваться плодами реформ чичас начатыми…
Коллективное письмо отдыхающих Трипольской ТЭС, переданное на несанкционированном митинге было принято с усмешкой и отнесено по назначению с обещанием прочесть и учесть, то есть в нужник!
Мы не сторонники какой либо партии, ибо политика это ложь и грязь, но обьективности ради можем сказать с уверенностью, что при Януковиче и Регионалах такого беспредела и безумия не было и Азов умеет это показать!!!
Халва героям…Всегда халва! Это «справа» Украины, а не слава. Но будет еще хуже, ибо теперь Азов взял под полную опеку базу отдыха «Чайка 2» и будет снимать свои сливки со всех отдыхающих, типа отдыхающих почти в тысяче домиков.
За жирный кусок «вольные патриоты» готовы бороться до конца…не обязательно пабеднага!
PS/
Как то невольно вспомнилось атмосфера отошедшего Крыма, все время приходилось наблюдать за беспределом местячковой власти полуострова устанавливающей самодурные законы в разрез Конституции страны.
Чем это закончилось все знают, что будет на Азовском море не за горами. Никто из местных, даже прикормленных, не будет бороться за беззаконие украинского разлива, тем более если против беззакония не возможно бороться сейчас…
Так, что ждемс новых потерь! И территорий, и людей, и буквальных и образных, и сопутствующих «поразкам» восклицаний: «мы ж говорылы…!». А толку?
Совершенная пословица говорит: «Толчи глупого в ступе, не отделишь от него ЕГО глупость». И так было и будет всегда, пока…
АТОЖ???
Часть 2
Дальше события разворачиваются по принципу домино. Звонит владелец домика и говорит, что к ней только, что приходил этот "баец" и наобещал неприятностей на все лето, просит готовится к выселению!
Приползает директор базы с каким то перекормленным ребенком у ног, сонный и недовольный начинает обьяснять, что машину надо загнать немедленно, ибо она может взорваться и спалить все, вероятно это баг БМВ. Повторение вопроса немцем тоже приводит директора в ярость…
На часах уже перевалило через 0…начинает казаться, что РФ пустила отравляющий газ, парализующий только местные мозги!
Азовец, во всяком случае, явно испытывал удовлетворение от поднятого шума и как пораженный химической атакой повторял одну и ту же фразу в разных интерпретациях: "я должен выполнить приказ, я всего лишь выполняю приказ, это приказ, я могу, хочу...".
Аргумент, что можно то же самое сделать днем, не ночью когда все спят и мы в том числе как бы вытащены из кровати и т.д., вообще не принимается во внимание. В конце концов видя перед собой банду безмозглых фанатиков мы плюнули и загнали машину на пустую стоянку…
Может показаться, что речь идет о вполне законном требовании для всех и просто кому то захотелось наконец то навести порядок, довести, так сказать дело до конца, но нет. На базе отдыха осталось стоять на ночь не один десяток машин! Как обьяснил/оправдался директор: "это свои".
И перечислил: владельцы домиков, кумы прокуроров, просто крутые и сам генеральный директор базы отдыха "Чайка 2» не путать с просто директором, проще говоря «смотрящий».
Потом эти/свои, а особенно гендуректор на черном Лендровере с киевскими номерами «…9009…» гонял по пляжу со скоростью под 100 км эффектно тормозя перед шезлонгами отдыхающих. Вероятно определяя в каком состоянии нервная система нищебродов.
Конечно же тут Азов просто исчез из правового поля и уже не беспокоился о неком законном порядке даже по приказу. Хотя появилась и машина Азова с символикой, грязная как "байцы" и скрипящая как несмазанная телега чумаков, с традиционной для югов дырявой майкой натянутой на сиденье водителя, но в духе времени - цвета хаки.
Появилась и бригада хлипких помощников с резиновыми палками до пят, которые на отрез отказываются представляться и давать контактные данные своих непосредственных командеров…При этом нарезающих круги по базе с матом и перематом обсуждающих без какого либо стеснения злободневные темы бытия. Детский курорт все таки!
Мы написали две заявы в "палицию" на генерального директора за его гонки в нетрезвом виде по пляжу. Приехали копы с упирающимися в торпеду животиками и не выходя из патрульной машины отправились искать нарушителей. Мы им подсказали, что на базе есть Азов, внутрення охрана и совместно они даже ночью найдут кого угодно.
Тем не менее поиски не увенчались успехом. Пьяный гендиректор лежал со своими подельниками в домике, а машина стоявшая под окном была закрыта. Полиция не смогла ничего предпринять. После нашего повторного звонка пообещали все же поговорить…в удобное для гендиректора время!
Часть 1
В июне 2018 отдыхали на Азовском море, база «Чайка 2», возле с.Счастливцево, Арабатская стрелка. Поехали в этот раз не сами, решили показать немецким родственникам традиционный украинский пляж, приобщить так сказать.
На базе, как всегда, бардак полнейший. Несмотря на начало сезона хозяйственные работы в самом разгаре. Шумят выбрасывая копоть трактора, носятся электрико - сантехники на убитых китайских мотороллерах, газонокосильщики бензиновыми триммерами создают прекрасный фон безумной суете, на ночь администрация просит некоторых закрывать окна и двери из за опасности отравления ядом для комаров, остальные спят ничего не зная и думают, что набираются здоровья от соленых вод…
Зная обо всех особенностях примитивного сервиса Херсонщины, все же едем в 22 раз, ибо надо природа и нет альтернативы - Крым сдали, или забрали…), какая разница, политики на Гавайских островах придумают необходимый термин во время своих депутатских отпусков и по любому обозначат как достижение в собственной карьере и биографии.
Не успели мы расположится в арендованном домике, сходить на море, адаптироваться к перемене климата, отдохнуть после разбитой фугасными отговорками автодора дороги, как вдруг, откуда не возьмись, в 23:00, вероятно по боевому расписанию АТО, или АСО появляется "баец" Азова.
Маленький, хромой такой, и почему то грязный, нечесаный, но упитанный, прям вылазит из тьмы неосвещенной улицы. Не называя своего имени и полномочий, сразу, с ходу, ссылаясь на одному ему ведомый закон, требует загнать БМВ на автомобильную стоянку.
Надо заметить, что подобное действо приходится наблюдать каждый год. Стоянка открывается абсолютно неожиданно и администрация начинает приглашать отдыхающих разместить свои авто так сказать «под охрану». Берет не дорого, оберегает путем визуального наблюдения вольнонаемного сторожа.
Ничего нового так сказать. Но, что бы "патриотические силы" приходили ночью и требовали в приказном порядке убрать машину с угрозами, такого еще не бывало. БМВ дорогое (не евробляха) и мой немецкий родственник, как владелец задает резонный вопрос: "какую ответсвенность несет охрана за сохранность?» при чем на хорошем русском. Так принято в Германии знать наперед, что будет если, что то случится с имуществом, квитанцию получить и тд. То есть до того, а не после того…
Реакция будущего "палкаводца" Азова неадекватная, он тут же начинает нервничать, звонить главарю и просить подмогу, угрожающе раздуваться, кричать, что сейчас приедет целая бригада и будет всем плохо.
Всего один резонный вопрос гражданина ЕС к представителю добровольческого полка «АЗОВ» и мы проваливаемся в ментальную базу "миротворца" рядового Ченкина УКРАЛинского разлива. Происходит разрыв сознания! Мы чувствуем себя врагами процветания и безопасности самой луччей страны, за которой вот уже третий год затаив дыхание наблюдает весь мир.
В конце концов увидев, что мы больше думаем, чем боимся азовец звонит еще и директору базы отдыха, начальнику охраны, владельцу арендованного домика, в полицию и вообще обьявляет всеобщую тревогу, как в хф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» на 33:00 минуте…
Может он контуженый, может таким и родился, не известно, сие тайна до сих пор. Но таки прибежал начальник охраны и прояснил ситуацию. Оказывается в этом году навязали представителей Азова, для усиления так сказать, вот те и показывают класс полевого «вышкола» по методике гаамериканских психинструкторов.