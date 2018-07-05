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 Политика Украины, За рубежом
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 Доказательств Международной следственной группы хватит для привлечения РФ к ответственности за сбитый MH17, - Минюст. ВИДЕО

Украинский парламент должен ратифицировать соглашение с Нидерландами о передаче уголовного производства в эту страну, считают в ведомстве.

Международная следственная группа (JIT) собрала достаточно доказательств для того, чтобы с уверенностью указать на виновника крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Ответственность за сбивание самолета будет нести высшее руководство РФ, отмечает заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

"Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее военное и гражданское руководство России. Организаторы и исполнители террористического акта предстанут перед голандским правосудием. Отдельно Россия как государство понесет ответственность за это международное преступление", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение c Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко

Петухов также подчеркнул на необходимости ратификации Верховной Радой Украины Соглашения с Нидерландами, которое регулирует передачу уголовного производства в єту страну и международную правовую помощь в расследовании крушения MH17 и судебном процессе.

Доказательств Международной следственной группы хватит для привлечения РФ к ответственности за сбитый MH17, - Минюст 01

Источник: https://censor.net.ua/v3074893
 
   
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еще не вечер, а уже как утром
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Предлагаю после Гаагаги Сцаря повесить.Только не за шею, а за руки и ноги и пусть висит.
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и чтоб все время играл Гимн Украины !Слава Украине!
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Постоянно клонировать сцаря и чтоб эта песня была вечной
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В Ізраїлі вже вміють клонувати людей (в цьому випадку нЕлюдів)?
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Привет недомерку от Муссолини с супругой:Доказательств Международной следственной группы хватит для привлечения РФ к ответственности за сбитый MH17, - Минюст - Цензор.НЕТ 8820



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Муссолини с Петаччи застрелили, повесили их уже мертвыми .
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Спасибо, не знал. Ну и ладно, я не против и такой участи для расисянских ублюдков.
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и это не супруга. супруга Муссолини умерла в возрасте 89-ти лет своей смертью.
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Цікаво, як відбуватиметься це прівлєчєніє.
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Пару новейших американских ядерных ракет и вопрос закрыт на сотни лет
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Патамушто это кацапский проксеныш😄Тужится троллить.
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є такий чудовий тест.. з тим хто себе вважає нацистом-сіоністом та прибічником"великої ісраіловки" почати бесіду про Дімон.. ядерні боєприпаси.. випробування в ПАР.. і у "патріота" язика затягує в дупу і воно БІЖИТЬ як би хтось його за дупу вкусив Доказів Міжнародної слідчої групи вистачить для притягнення РФ до відповідальності за збитий MH17, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 9197
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вот вот чтобы они обменялись ядерными ударами и пусть уничтожат друг друга...... надоели обое рябое...
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Значно більше, бо життя на Землі буде знищено.
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Заочний присуд виконавцям (поки) і нові санкції рашці як державі.
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Я дивлюся, Феміда дама некваплива- що на Заході, що в Україні.
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Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. (Еккл.8:11)
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Там делают все основательно. Чтобы падла не сорвалась с крючка.
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Вибух Boeing 747-121 авіакомпанії Pan American над Локербі 21 грудня 1988 року, в результаті якого загинуло 270 людей, розслідувався поліцією шотландськоїї області Дамфрус і Галлоуей та ФБР на протязі трьох років. Вони обшукали територію 850 квадратних миль.
Зверніть увагу, що їм ніхто не перешкоджав, не намагався направити слідство в неправильне русло.
13 листопада 1991 року було висунуто звинувачення протии двох лівійців.
Рада безпеки ООН вела санкції проти Лівії.
В 1999 році Каддафіч видав двох підозрюваних
31 січня 2001 року суд виніс вердикт Абдельбассет Алі аль-Меграхі був визнаний
винним і засуджений до довічного ув'язнення.
20 жовтня 2011 року Каддафіч був страчений в каналізаційній трубі
От так 23 роки пройшло з того часу, як злочинці понесли кару.
***
"В 2011 году бывший секретарь Главного народного комитета (министр) юстиции Ливии Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль (англ. Mustafa Abdel-Jalil) в интервью Ассошиэйтед Пресс заявил, что у него якобы есть доказательства того, что Каддафи лично отдал приказ взорвать самолёт над Локерби"
.
---Такі заяви будуть і відповідно пуТлєра, адже про це сказав російський класик
«Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину»


- Салтыков-Щедрин
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вирок вже Є так що час пукіну вже каналізаційну трубу шукати!! Доказів Міжнародної слідчої групи вистачить для притягнення РФ до відповідальності за збитий MH17, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1789
пс.. а юдька як краща подруга пукіна та кадафі(отримала від нього валізу з євро на вибори) може вже сміливо собі шалик під кольор очей шукати.. Доказів Міжнародної слідчої групи вистачить для притягнення РФ до відповідальності за збитий MH17, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1914
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Каддафі замочили в кінці кінців? Замочили.
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В Украине не Фемида, а не нечто другое, скорее Янус (или даже анус)
В любой нормальной стране этих доказательств - выше крыши, но в нашем суде они бы не проканали.
Аудиозаписи получены незаконно, видео также у нас не доказательство, а бумаги с мокрой печатью на транспортировку Бука и призазы пальнуть по боингу также отсутствуют....Так что в понимании нашей "фемиды" доказательств нет вообще!!!!!
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Ах да, нет самого главного признательных показаний (да и вообще показаний) тех кто стрелял из Бука
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Якщо виконавці ще живі та вилізуть з тиї щурячої нори, де ховаються.
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а ще бувають ВИПАДКИ і в фєдєрастії таке трапляється... наприклад генерал жорік сімьонавіч Олєйников(такі їхня "людина"), який сидів в буцегарні за хабар від юдькі.. то був бадьорий та здоровий!! а як вийшов після "реабілітації" - став зовсім іншою людиною та знов"попав!!" але юдя почала щасливо реготати та підгавкувати пукіну в УСЬОМУ Доказів Міжнародної слідчої групи вистачить для притягнення РФ до відповідальності за збитий MH17, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1363
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Так какой номер был у БУКа? 312 или другой?
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Можеш сам подивитись. Відео є в Ютубі.
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Т.е. теперь еще с более слезливым лицом будут ПРОСИТЬ признать РФ свою вину за сбитый "Боинг"?
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Вот и займись этим, Петухов! А то только лясы точить, а как до дела, так крайних не сыщешь!
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вот закончится ЧМ вот тогда и займется, а сейчас некогда
да и не прилично
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По количеству и качеству мрий украина однозначно занимает одно из первых мест в мире
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Як сказав пару днів тому один польський політик після "програшу" і вильоту Іспанії по TVN24 - "Європа це таке саме болото як хуйлостан тільки воно краще пахне".
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на второй день было всем ясно, кто сбил боинг
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Да сырливое это международие, сколько бв небыло доказательств, они ссут как щенки при виде хозяина.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДоказательств Международной следственной группы хватит для привлечения РФ к ответственности за сбитый MH17, - Минюст. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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