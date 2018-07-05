 Доказательств Международной следственной группы хватит для привлечения РФ к ответственности за сбитый MH17, - Минюст. ВИДЕО

Международная следственная группа (JIT) собрала достаточно доказательств для того, чтобы с уверенностью указать на виновника крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Ответственность за сбивание самолета будет нести высшее руководство РФ, отмечает заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

"Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее военное и гражданское руководство России. Организаторы и исполнители террористического акта предстанут перед голандским правосудием. Отдельно Россия как государство понесет ответственность за это международное преступление", - написал он на своей странице в Facebook.

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Петухов также подчеркнул на необходимости ратификации Верховной Радой Украины Соглашения с Нидерландами, которое регулирует передачу уголовного производства в єту страну и международную правовую помощь в расследовании крушения MH17 и судебном процессе.