 Доказательств Международной следственной группы хватит для привлечения РФ к ответственности за сбитый MH17, - Минюст. ВИДЕО

Международная следственная группа (JIT) собрала достаточно доказательств для того, чтобы с уверенностью указать на виновника крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Ответственность за сбивание самолета будет нести высшее руководство РФ, отмечает заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.
"Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее военное и гражданское руководство России. Организаторы и исполнители террористического акта предстанут перед голандским правосудием. Отдельно Россия как государство понесет ответственность за это международное преступление", - написал он на своей странице в Facebook.
Петухов также подчеркнул на необходимости ратификации Верховной Радой Украины Соглашения с Нидерландами, которое регулирует передачу уголовного производства в єту страну и международную правовую помощь в расследовании крушения MH17 и судебном процессе.
Вибух Boeing 747-121 авіакомпанії Pan American над Локербі 21 грудня 1988 року, в результаті якого загинуло 270 людей, розслідувався поліцією шотландськоїї області Дамфрус і Галлоуей та ФБР на протязі трьох років. Вони обшукали територію 850 квадратних миль.
Зверніть увагу, що їм ніхто не перешкоджав, не намагався направити слідство в неправильне русло.
13 листопада 1991 року було висунуто звинувачення протии двох лівійців.
Рада безпеки ООН вела санкції проти Лівії.
В 1999 році Каддафіч видав двох підозрюваних
31 січня 2001 року суд виніс вердикт Абдельбассет Алі аль-Меграхі був визнаний
винним і засуджений до довічного ув'язнення.
20 жовтня 2011 року Каддафіч був страчений в каналізаційній трубі
От так 23 роки пройшло з того часу, як злочинці понесли кару.
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"В 2011 году бывший секретарь Главного народного комитета (министр) юстиции Ливии Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль (англ. Mustafa Abdel-Jalil) в интервью Ассошиэйтед Пресс заявил, что у него якобы есть доказательства того, что Каддафи лично отдал приказ взорвать самолёт над Локерби"
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---Такі заяви будуть і відповідно пуТлєра, адже про це сказав російський класик
«Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину»
- Салтыков-Щедрин
пс.. а юдька як краща подруга пукіна та кадафі(отримала від нього валізу з євро на вибори) може вже сміливо собі шалик під кольор очей шукати..
В любой нормальной стране этих доказательств - выше крыши, но в нашем суде они бы не проканали.
Аудиозаписи получены незаконно, видео также у нас не доказательство, а бумаги с мокрой печатью на транспортировку Бука и призазы пальнуть по боингу также отсутствуют....Так что в понимании нашей "фемиды" доказательств нет вообще!!!!!
Сегодня будет интересный пост о том, как на самом деле выглядел Октябрьский переворот 1917 года. Фотоснимков тех лет сохранилось не так и много, но зато осталось множество рисунков от художников документалистов, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.Картины, которые я покажу вам в сегодняшнем посте, произвели на меня в своё время громадное впечатление. Еще удивительнее то, что художник, нарисовавший их, жил в СССР - вполне успешно пережил сталинский террор 1930-х годов и его картины по какой-то причине не были уничтожены.
https://censor.net.ua/video_news/274823/ukraina_zaschischaet_donetsk_ot_napadeniya_rossii_zenitnoraketnye_kompleksy_buk_zanimayut_pozitsii_fotovideo
да и не прилично