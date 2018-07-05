 Москалькова написала матери политзаключенного Клыха, что тот набрал 96 килограммов и ему даже нужно похудеть. ВИДЕО

Тамара Клых рассказала в интервью изданию "Новое время", что не доверяет тюремному руководству и врачам, информирует Цензор.НЕТ.

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"Чем его там колют? Он и сам говорил: "Мама, не знаю". Первый раз, когда его забрали, говорят, что он написал добровольно, и в этот раз написал добровольно, чтобы его полечили. Но он даже адвокату сказал, что "я ничего не писал", – рассказывает Тамара Клых.

Помимо правозащитников, которые ей сообщают последние новости о здоровье сына, она постоянно ведет переписку с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Однако той убедить мать заключенного, что у сына все в порядке со здоровьем, не удается.

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"Я не верю этому. Потому что 96 килограмм, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", – говорит Тамара Клых.

Сегодня она говорила с украинским консулом, просила организовать встречу с сыном в больнице. Но тот посоветовал ехать в Россию только тогда, когда Клыха переведут обратно в тюрьму.

Мать политзаключенного надеется, что в ближайшее время украинским властям удастся договориться с Кремлем об обмене хотя бы тех заключенных, у кого проблемы со здоровьем.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие". Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.