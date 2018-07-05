 Пока не будет серьезного и неотвратимого наказания для всех водителей-нарушителей, ситуация на дорогах не изменится, - Омелян. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пока не будет серьезного наказания финансового и оно будет неотвратимым - путем автоматической фиксации, усиленной работы патрульных служб - мы ситуацию на дорогах не изменим. То же самое, что происходит сегодня в Украине, было и в Польше, и в Словакии, и в других соседних европейских странах. Все изменилось только после того, когда была установлена автоматическая фиксация, когда штрафы были подняты в разы, в десятки раз. И люди, водители, в первую очередь, понимали: их нарушение будет зафиксировано, будут вынуждены платить. То есть не 50 на 50, увидят - не увидят, а процентов 90-95, что зафиксируют и штраф будет большой", - рассказал Омелян.

Он также предположил, что Украине подойдет опыт скандинавских стран, где размеры штрафов привязаны к доходам.

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"Когда вы спрашиваете у польских или словацких водителей, почему вы придерживаются правил дорожного движения, ответ всегда один: очень дорого. И я хочу так же, что в Украине нет альтернативы, нет привилегированных людей, все равны перед законом: нарушил - платишь штраф. Возможно, стоит ввести то, что есть в отдельных скандинавских странах: штраф привязан к доходу годовому. Много зарабатываешь - платишь намного больше", - отметил министр.