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 Комитет ВР рекомендовал к принятию законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере. ВИДЕО

Комитет по вопросам Национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал к принятию парламентом в первом чтении законопроект № 6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После заседания Комитета его секретарь Иван Винник подчеркнул, что ко второму чтению необходимо доработать блок законопроекта об информационной безопасности с учетом решений Европейского суда по правам человека.

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Во время дискуссии по проекту народный депутат фракции "Народный фронт" Юрий Береза ​​подчеркнул, что целью принятия законопроекта является противодействие гибридной агрессии РФ в информационной сфере.

"Есть моменты, которые мы должны понимать, что идет гибридная война. Есть информационный шум и крик пятой колонны Кремля, который является проплаченным ... Я хочу сказать, что этот закон нужен, его надо принимать и двигаться дальше", - сказал Береза.

В свою очередь председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский прокомментировал критику в адрес законопроекта.

"Конечно, ФСБ уже проплатило и активизировало свою структуру. Мы не впервые сталкиваемся с этим на четвертом году войны. Мы помним, как критиковали закон о спецконфискации. Я напомню, когда мы признавали Россию агрессором, там вообще шашки бросали, но вопрос не в этом", - заявил Пашинский.

"Господин Береза, думаю, высказал мнение каждого, мы будем двигаться к принятию этого законопроекта. Вопрос лишь, как организовать этот процесс, чтобы он был с минимальными потерями", - резюмировал нардеп.

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Стоит отметить, что на заседании Комитета присутствовал замглавы СБУ Олег Фролов, у которого возникла дискуссия с экспертами в области информационной безопасности. В частности, глава совета Ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова заявила, что предлагаемые нововведения не смогут противодействовать хакерским атакам, так как правоохранительные органы не смогут оперативно блокировать сайты в случае вирусной или DDoss-атаки. Также она заявила, что существует коррупционная составляющая, благодаря которой следователи могут злоупотреблять полномочиями и осуществлять давление на сайты.

Кроме этого, по ее словам, в связи с тем, что данный законопроект предполагает покупку телекоммуникационными компаниями дополнительного оборудования, это отразится на конечной цене услуг для потребителей.

Сам Фролов заявил, что СБУ не принимала участия в разработке этого законопроекта.

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Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

Источник: https://censor.net.ua/v3074818
 
 
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От боятся воры правды,ну просто,как чёрт ладана ....
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Прищучить тех, кто не любит президента... А то что ж?... а то как же?...
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Привіт рашка,там ярова,у нас чорновол з віником,коли ж тепер буде створений аналог роскомнадзора,на четвертий рік вони ще щось в сторону боротьби с рашкою кивають ,самим хоть не смішно
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Сказка - ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок...
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Барыги боятся потерять корыто и поэтому в своем животном страхе копируют парашу.Задача зачистить инфополе для второй срок петя.
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kostjaua5 - ага..., Интер будет продолжать работать, а "лавочку" Бутусова на Цензоре закроют....

Торговать с рашкой и поддерживать другие гешефтные отношения не перестанут конечно....

Информационная безопасность на первый план....
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Скільки різних законопроектів по протидії цим загрозам, але реальної роботи досі нема. Комитет ВР рекомендовал к принятию законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере - Цензор.НЕТ 7792
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР рекомендовал к принятию законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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