 Танковая рота и мехвзвод уничтожили десант противника на берегу Азовского моря, - подразделения ООС провели учения возле Мариуполя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в учениях приняли участие подразделения находящиеся в резерве Объединенных сил. Экипажи стреляли с растояния от 4 до 6 километров с закрытых огневых позиций.

По легенде учений, противник пытался высадиться на побережье Азовского моря. Силами танковой роты и механизированного взвода условный противник был уничтожен.

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