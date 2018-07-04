EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, Общество
  684  10
Материалы по теме:
Все про:армия (6950) учения (1774) Донбасс (16530)

 Танковая рота и мехвзвод уничтожили десант противника на берегу Азовского моря, - подразделения ООС провели учения возле Мариуполя. ВИДЕО

В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в учениях приняли участие подразделения находящиеся в резерве Объединенных сил. Экипажи стреляли с растояния от 4 до 6 километров с закрытых огневых позиций.

По легенде учений, противник пытался высадиться на побережье Азовского моря. Силами танковой роты и механизированного взвода условный противник был уничтожен.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для учений в Черном море, где стоят танкеры с нефтепродуктами: "Не договоримся. Заходите и честно растаможивайтесь"

Источник: https://censor.net.ua/v3074817
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Москаль північний то ворог наш одвічний.
Тренуйтесь, хлопці, знадобиться.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да-да! Москаль наш наружный враг, а гидрант внутренний.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тяжело в учениях, легко в раю.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тяжело стрелять в свет, как в копеечку. Снаряды блин дорогие.
Выехали бы на позиции с лугандонами и тренировались. Да и пару десятков джавелинов испытали там. А ТО ПРИ ПАТРОШЕНКУ ОНИ И ЗАРЖАВЕЮТ.
 показать весь комментарий
 
ребята сейчас отработают тактику на будущее,еще все в!переди и Луганск и Донецк
 показать весь комментарий
 
Танкисты лучшие!!! Так держать надо готовится ко всему
 показать весь комментарий
 
Траки - сила! Очень жаль что пока наша танковая мощь только тренируется. Верю в то что в скором времени они пойдут освобождать города от росийских оккупантов и наконец-то будет мир на Донбасе!
 показать весь комментарий
 
тренировки всегда нужны и в военное время и в мирное
 показать весь комментарий
 
Свинорылые 20 лет готовились воткнуть нам нож в спину: уровняем шансы, время у нас есть, а потом вернём "должок" с запасом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТанковая рота и мехвзвод уничтожили десант противника на берегу Азовского моря, - подразделения ООС провели учения возле Мариуполя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх