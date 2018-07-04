 Танковая рота и мехвзвод уничтожили десант противника на берегу Азовского моря, - подразделения ООС провели учения возле Мариуполя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в учениях приняли участие подразделения находящиеся в резерве Объединенных сил. Экипажи стреляли с растояния от 4 до 6 километров с закрытых огневых позиций.
По легенде учений, противник пытался высадиться на побережье Азовского моря. Силами танковой роты и механизированного взвода условный противник был уничтожен.
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Тренуйтесь, хлопці, знадобиться.
Выехали бы на позиции с лугандонами и тренировались. Да и пару десятков джавелинов испытали там. А ТО ПРИ ПАТРОШЕНКУ ОНИ И ЗАРЖАВЕЮТ.