 Порошенко подписал закон о валюте. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале", - сказал П.Порошенко, подписав закон о валюте в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Напомним, 21 июня, Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.

Законом предлагается установить режим валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций, упрощение проведения таких операций, улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Украины, а также реализацию обязательств, принятых Украиной согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, в частности внедрения европейских принципов регулирования движения капитала.

Закон устанавливает, что валютное регулирование в Украине основывается на принципе свободы операций. Это предусматривает применение ограничений и мер защиты исключительно на основаниях и в порядке, определенных законом, с целью обеспечения стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины, а также недопущения неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции.

Документом также устанавливается приоритетность рыночных инструментов валютного регулирования на административными.

Самостоятельность и рыночность валютного регулирования предусматривает гибкий валютный курс, а также независимость Национального банка Украины при формировании и реализации валютной и монетарной политики в рамках, определенных законом.

Законом также устанавливается, что в сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины, а валютные операции осуществляются в соответствии с законодательством Украины без каких-либо ограничений, кроме случаев введения Национальным банком предусмотренных законом мер защиты.