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 Политика Украины
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Все про:валюта (2997) закон (2482) Порошенко (15069)

 Порошенко подписал закон о валюте. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый Закон Украины "О валюте" сегодня, в среду 4 июля, во время встречи с представителями бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником

"Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале", - сказал П.Порошенко, подписав закон о валюте в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Напомним, 21 июня, Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.

Законом предлагается установить режим валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций, упрощение проведения таких операций, улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Украины, а также реализацию обязательств, принятых Украиной согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, в частности внедрения европейских принципов регулирования движения капитала.

Закон устанавливает, что валютное регулирование в Украине основывается на принципе свободы операций. Это предусматривает применение ограничений и мер защиты исключительно на основаниях и в порядке, определенных законом, с целью обеспечения стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины, а также недопущения неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции.

Документом также устанавливается приоритетность рыночных инструментов валютного регулирования на административными.

Самостоятельность и рыночность валютного регулирования предусматривает гибкий валютный курс, а также независимость Национального банка Украины при формировании и реализации валютной и монетарной политики в рамках, определенных законом.

Законом также устанавливается, что в сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины, а валютные операции осуществляются в соответствии с законодательством Украины без каких-либо ограничений, кроме случаев введения Национальным банком предусмотренных законом мер защиты.

Источник: https://censor.net.ua/v3074762
 
   
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Бебебебебебебебе. Ты, скажи просто: Что имеет с этого водитель такси, большегруза, компьютерщик, адвокат, судья, водитель трамвая, продавец, учитель, солдат-контрактник или офицер ВСУ?
Давай барыга и х*еплёт...
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And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.

- John F. Kennedy, inauguration address, January 1961.
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..если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче.
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"Спорить с дураком, всё равно что играть в шахматы с голубем. Неважно, насколько хорошо Вы играете в шахматы, он всё равно раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать как он Вас уделал." (с)
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Дурак здесь именно ты. Если бы ты не был дураком, ты бы задумался, а с каких денег должен получать учитель зарплату? А врач? Им всем Пушкин платить должен? Или налогоплательщики?
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Приводить цитату о политике от человека, вся семья которого, и он сам, на протяжении многих поколений безбедно жила за счет политики - это цитировать высказывания пчел о меде.
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Да, Но Кенедди не воровал, не покрывал коррупцию, на расставлял своих родственников во главе коррумпированных правоохранительных органов и тайно, с нарушением американских законов, не грелся на мальдивах в то время, когда американцы умирали на Тихом океане во второй мировой войне. Ты все понял, мерзавец?
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Что имеет страна от улучшения инвестиционного климата ? Приток финансовых ресурсов, создание рабочих мест, повышение уровня жизни.
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Почему у тебя акцент кацапского быдла? Ты украинец или вонючий хохол?
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Из всего этого славного списка мимо точно пролетают водитель такси, большегруза, водитель трамвая, продавец, учитель, солдат-контрактник или офицер ВСУ.
Те, кто получает доход в валюте и хочет/может с ним что-то делать (программист аутсорсер, например) реально вздохнут несколько свободнее.

Т.е. последствия может ощутят, но не напрямую. Закон регулирует работу с валютными капиталлами, а не карманными расходами.
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Сможет положить свои збережения в швейцарский банк под проценты, это }{уево?
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мавр сделал свое дело, мавр может уходить? Или еще продолжение будет?
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Петр Алексеевич я горжусь вами.Где ты раньше то был Петр ? Слава Украине!Героям Слава!
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Пойду еще себе постель на радостях закажу желто синий.Вот реально Украина -европейская страна.Я Горжусь
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Как что имеет ? хер по всей морде, ибо если поздравляет с очередной победой, значит опять родили что-то никакое или то шо и було. Привыкли, изучили брехуна и не удивлены.
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вся зрадоботня сейчас изойдет на гавно...жиденьким...
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Зрадоботы ща с горя нажрутся бояры и потом пойдут друг другу по пьяне морды бить )))
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і що ? зарплату можна виплачувати у доларах ?
чи тільки бариги можуть у доларах ховати
у офшорах свої прибутки ?
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Попробуй для начала почитать закон, если тебе реально интересно.

А так - работай на аутсорс (еси шо, почитай шо это) и получай в валюте на здоровье.
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с барыжьими покращеннями ты только на отсосе можешь работать, получить и размазать по всей морде чоколяду))
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То, что лично ты в глубокой жопе, не означает, что все вокруг такие же дегенераты, как ты.

Хотя, судя потому, что ты в своей жопе находишь деньги на уплату интернета, который тратишь на тупое трололо, говорит, что не так уж ты плохо и живешь.
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да-да, я в курсе))) На цензе каждый соевый, как минимум, держатель акций "нафтогаза")))
или удачливый "пидпрыемець", да? Порошенко підписав закон про валюту - Цензор.НЕТ 4231
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Специально для буратин:
Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) - передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.


Ты будешь удивлен, но большая часть программистов сейчас спокойно работают в Украине на компании США и ЕС, получая ЗП в валюте. А ты давай дальше за копейки жопу рви на форумах и жалуйся на жизнь.
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"Каждому свое" было написано на воротах шоколадной фабрики "Рошен"
Ужас! Ужас! Ужас! Порошенко підписав закон про валюту - Цензор.НЕТ 6829
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тут должен быть "смайлик крутит у виска")))
без комментариев
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Президент сказал, президент сделал. От Порошенко я ничего другого и не ожидал. У него слово не расходится с делом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о валюте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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