 Порошенко подписал закон о валюте. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале", - сказал П.Порошенко, подписав закон о валюте в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве.
Напомним, 21 июня, Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.
Законом предлагается установить режим валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций, упрощение проведения таких операций, улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Украины, а также реализацию обязательств, принятых Украиной согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, в частности внедрения европейских принципов регулирования движения капитала.
Закон устанавливает, что валютное регулирование в Украине основывается на принципе свободы операций. Это предусматривает применение ограничений и мер защиты исключительно на основаниях и в порядке, определенных законом, с целью обеспечения стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины, а также недопущения неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции.
Документом также устанавливается приоритетность рыночных инструментов валютного регулирования на административными.
Самостоятельность и рыночность валютного регулирования предусматривает гибкий валютный курс, а также независимость Национального банка Украины при формировании и реализации валютной и монетарной политики в рамках, определенных законом.
Законом также устанавливается, что в сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины, а валютные операции осуществляются в соответствии с законодательством Украины без каких-либо ограничений, кроме случаев введения Национальным банком предусмотренных законом мер защиты.
Давай барыга и х*еплёт...
- John F. Kennedy, inauguration address, January 1961.
Те, кто получает доход в валюте и хочет/может с ним что-то делать (программист аутсорсер, например) реально вздохнут несколько свободнее.
Т.е. последствия может ощутят, но не напрямую. Закон регулирует работу с валютными капиталлами, а не карманными расходами.
чи тільки бариги можуть у доларах ховати
у офшорах свої прибутки ?
А так - работай на аутсорс (еси шо, почитай шо это) и получай в валюте на здоровье.
Хотя, судя потому, что ты в своей жопе находишь деньги на уплату интернета, который тратишь на тупое трололо, говорит, что не так уж ты плохо и живешь.
или удачливый "пидпрыемець", да?
Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) - передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.
Ты будешь удивлен, но большая часть программистов сейчас спокойно работают в Украине на компании США и ЕС, получая ЗП в валюте. А ты давай дальше за копейки жопу рви на форумах и жалуйся на жизнь.
Ужас! Ужас! Ужас!
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