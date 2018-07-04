 Объем работы ВККСУ впечатляет. Украинская власть выполняет взятые обязательства по созданию новой судебной системы, - спецпредставитель генсека СЕ Брийя. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, об этом идет речь в комментарии специального представителя генерального секретаря Совета Европы Режиса Брийя по поводу деятельности ВККСУ.

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"На протяжении последних двух лет в Украине была проведена интенсивная работа, цель которой - реформирование судоустройства ... Совет Европы отмечает, что результаты этой работы очень положительные", - сообщил он.

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"Я внимательно следил за деятельностью ВККСУ, лично посещал Комиссию и наблюдал за собеседованиями на Уoutube канале. План действий Совета Европы очень тесно переплетается с работой ВККСУ, поскольку в рамках этой работы было предоставлено несколько выводов по улучшению процедуры отбора судей.

В то же время объем работы Комиссии впечатляет. Нам не известно ни одного прецедента функционирования такого количества качественных процедур, но эти процедуры являются подтверждением выполнения украинской властью взятых на себя обязательств по созданию новой судебной системы", - добавил представитель Генерального секретаря Совета Европы.