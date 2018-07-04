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 Политика Украины, Общество
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 Объем работы ВККСУ впечатляет. Украинская власть выполняет взятые обязательства по созданию новой судебной системы, - спецпредставитель генсека СЕ Брийя. ВИДЕО

Объем работы ВККС впечатляет. Процедуры Комиссии являются подтверждением выполнения украинской властью взятых на себя обязательств по созданию новой судебной системы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, об этом идет речь в комментарии специального представителя генерального секретаря Совета Европы Режиса Брийя по поводу деятельности ВККСУ.

...

"На протяжении последних двух лет в Украине была проведена интенсивная работа, цель которой - реформирование судоустройства ... Совет Европы отмечает, что результаты этой работы очень положительные", - сообщил он.

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"Я внимательно следил за деятельностью ВККСУ, лично посещал Комиссию и наблюдал за собеседованиями на Уoutube канале. План действий Совета Европы очень тесно переплетается с работой ВККСУ, поскольку в рамках этой работы было предоставлено несколько выводов по улучшению процедуры отбора судей.

В то же время объем работы Комиссии впечатляет. Нам не известно ни одного прецедента функционирования такого количества качественных процедур, но эти процедуры являются подтверждением выполнения украинской властью взятых на себя обязательств по созданию новой судебной системы", - добавил представитель Генерального секретаря Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/v3074756
 
   
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Ганьба! А ты видел, какие цены на газ?! Объем работы ВККСУ впечатляет. Украинская власть выполняет взятые обязательства по созданию новой судебной системы, - спецпредставитель генсека СЕ Брийя - Цензор.НЕТ 3625
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Мне зрадофилы напоминают ватников с их вечным американским госдолгом. Объем работы ВККСУ впечатляет. Украинская власть выполняет взятые обязательства по созданию новой судебной системы, - спецпредставитель генсека СЕ Брийя - Цензор.НЕТ 3792
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Когда хоть раз в украинском суде побываешь, тогда кого-то будут епать твои напоминания.
А до тех пор, пока в судах ВСЁ держится на взятках и ничего там за 5 лет не изменилось,
оптимизм этого чиновника непонятен.
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Утфільное,а де ти взагалі тут в цій новині газ бачиш,ти ж ольгінець уже неодноразово зашкварений.а все одно лізеш українців принижувати та нахсміхатись і лайкають тобі лахтинці та тупі порохоботи,греби звідси на сру і там паяснічай
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Реформы заметные только части западных политиканов..Может от нас их умело маскируют..?
Но кое что тоже удаётся увидеть..Например это реформированное рыло..
https://censor.net.ua/video_news/3074459/sotrudnik_vysshego_spetsializirovannogo_suda_lyashok_katalsya_na_vnedorojnike_po_kievu_s_258_promille
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они как и мужчины оценивают - категориями,а не как женщины - частностями - тебе бы определиться )))))))
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слышь - пиндос гадалка - а кто с тобой разговаривает? - ты ответить за все хочешь?))
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ну..если полностью коррумпированная судейская система это частность..
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самое плохое недооценивать кого то - идиотов среди них нет ,ну на таких должностях ,уж точно нет))))
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лично их IQ проверяли..? система не предполагает отбора по личным качествам..поэтому там может быть кто угодно..единственный общий критерий это быть согласным с механизмами функционирования системы..
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не иммитируйте мыслительные процессы..
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хвалит эвропа 144 рехвормы.
но не задаром,
видно пообещал мальдивский камандующий укр землицу енвро ентому дэпутату.

вместе с батраками.
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Долго этот процесс будет идти в Украине и мучительно. 30% новых судей сами окажутся подсудимыми , в следующий набор уже 20% , лет через 25 - 30 будет результат , не раньше.
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)))еще один лицемер. Что тебя впечатляет, доходяга? То, что в стране кучка проходимцев узурпировала власть народа тем, что объявила его право на власть в условиях отсутствия определения для него, и теперь в ролевые игры в судью играется? Так не без ваших ведь, вы в этом деле известные всем мастера-затейники, палец в рот вам не клади.
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Нас теж вражає "нова" судова система. Усіх злочинців безкарно відпускають, патріотів саджають.
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Если целью реформирование ВККСУ было добиться восторженных аплодисментов от генсека совета Европы, тогда мы можем считать, что мы достигли всего, чего желали! Можно пить шампанское, бить в литавры, дудеть в трубы и пускать фейерверки. И даже выставить Луценко лишние сто грамм.

Но если подумать о ФАКТИЧЕСКОЙ стороне дел, а не об отчетности "по проведенным процедурам", если поглядеть на АБСОЛЮТНОЕ ОТСУТСТВИЕ реальных судебных успехов в наказании за преступления, которые не только не прекращаются, но и множатся - то хочется задать вопрос наивному генсеку: "А не пошел бы ты в задницу со своими восторгами?"
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і що з того ?
скільки інвесторів занесли скільки своїх грошей,
бо довіряють судовій системі і суддям ?
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Такое впечатление что Запад живет в другой реальности.

Судей в Украине с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать делапротив коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные или условно и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось.
Запад, разуй глаза!!!
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Этот Брийя порохосос. Жаль , что он форумы цензора не читает , а то прозрел бы.
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Простому гражданину в суде без большого бабла делать нечего. Судебные решения принимаются на конкурсной основе - кто больше даст.
Не зря же коррупционеры всегда выходят сухими из воды.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбъем работы ВККСУ впечатляет. Украинская власть выполняет взятые обязательства по созданию новой судебной системы, - спецпредставитель генсека СЕ Брийя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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