 Объем работы ВККСУ впечатляет. Украинская власть выполняет взятые обязательства по созданию новой судебной системы, - спецпредставитель генсека СЕ Брийя. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, об этом идет речь в комментарии специального представителя генерального секретаря Совета Европы Режиса Брийя по поводу деятельности ВККСУ.
"На протяжении последних двух лет в Украине была проведена интенсивная работа, цель которой - реформирование судоустройства ... Совет Европы отмечает, что результаты этой работы очень положительные", - сообщил он.
"Я внимательно следил за деятельностью ВККСУ, лично посещал Комиссию и наблюдал за собеседованиями на Уoutube канале. План действий Совета Европы очень тесно переплетается с работой ВККСУ, поскольку в рамках этой работы было предоставлено несколько выводов по улучшению процедуры отбора судей.
В то же время объем работы Комиссии впечатляет. Нам не известно ни одного прецедента функционирования такого количества качественных процедур, но эти процедуры являются подтверждением выполнения украинской властью взятых на себя обязательств по созданию новой судебной системы", - добавил представитель Генерального секретаря Совета Европы.
А до тех пор, пока в судах ВСЁ держится на взятках и ничего там за 5 лет не изменилось,
оптимизм этого чиновника непонятен.
Но кое что тоже удаётся увидеть..Например это реформированное рыло..
https://censor.net.ua/video_news/3074459/sotrudnik_vysshego_spetsializirovannogo_suda_lyashok_katalsya_na_vnedorojnike_po_kievu_s_258_promille
но не задаром,
видно пообещал мальдивский камандующий укр землицу енвро ентому дэпутату.
вместе с батраками.
Но если подумать о ФАКТИЧЕСКОЙ стороне дел, а не об отчетности "по проведенным процедурам", если поглядеть на АБСОЛЮТНОЕ ОТСУТСТВИЕ реальных судебных успехов в наказании за преступления, которые не только не прекращаются, но и множатся - то хочется задать вопрос наивному генсеку: "А не пошел бы ты в задницу со своими восторгами?"
скільки інвесторів занесли скільки своїх грошей,
бо довіряють судовій системі і суддям ?
Судей в Украине с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать делапротив коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные или условно и т.д.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось.
Запад, разуй глаза!!!
Не зря же коррупционеры всегда выходят сухими из воды.