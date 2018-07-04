 Обратились в суд с иском об отмене схемы "Роттердам+", - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом сообщил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.
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"Это одна из самых отвратительных схем топ-коррупционеров, которая заставляет всех нас переплачивать за электроэнергию десятки миллиардов гривен, часть из которых делят между собой Ахметов с Порошенко, а часть идет в РФ", - написал нардеп.
Кроме того, Соболев дал адрес сайта, где каждый может посчитать, сколько денег с помощью данной схемы забирается именно из его кармана.
Но нет, шахтеры должны жить в говне и без зарплат.
Кстати не долговато ли ждали?
Плюс будешь сидеть в темноте по пол дня.
Почему наши шахьтеры должны работать за копейки?
А потом удивляются. что зарплаты в стране низкие
Е ли украинские значимт говно и должны работать за копейки?
Расследование НАБУ по "Роттердаму+" объективно зашло в тупик, - СМИ
Ситуация, в которую попало НАБУ, отмечает издание, усугубляется и тем обстоятельством, что за работой бюро внимательно следят западные партнеры и международные кредиторы Украины.
Результаты расследования НАБУ не подтверждают версию о том, что угольная формула "Роттердам+" была результатом "договоренностей" между властью и компанией ДТЭК Рината Ахметова. Таким образом, расследование по объективным причинам зашло в тупик. Об этом пишет "Капитал".
"Антикоррупционеры создали красивую легенду, которую активно в разных интерпретациях крутят в СМИ уже два года... Якобы "приближенная к власти" инвестиционная компания получила за бесценок долги ДТЭК, после чего Нацкомиссия дала зеленый свет принятию выгодной для тепловой генерации формулы расчета цены на уголь, и дела у ахметовского энергетического холдинга пошли в гору. Но собранные (НАБУ) факты свидетельствуют, что никакого вхождения в бизнес Ахметова посредством покупки евробондов ДТЭК не было. Как выяснилось, сумма купленных инвесткомпанией в 2015 году евробондов ДТЭК на два порядка меньше общего объема эмиссии, превышающей миллиард долларов. Не правда ли, странный сговор, когда доля одной из сторон (которая якобы держит вторую за горло) абсолютно "микроскопическая" и никакой погоды не делает? Выяснилось также, что при прежней власти инвесткомпания уже приобрела такой же, очень небольшой пакет бондов ДТЭК, причем за полную стоимость. Фактически за счет докупки значительно подешевевших ценных бумаг энергохолдинга инвесткомпания банально минимизировала убытки. Простая логика, рядовая сделка. По своим масштабам операция и близко не отвечает тому "слону", которой раздули из нее некоторые "антикоррупционеры"", - сообщает издание.
Авторы публикации считают, что НАБУ в результате оказалась в сложном положении.
"В НАБУ понимают, что эта история никак не тянет на "змову" - с "этим" нельзя выходить на публику. Но и дело закрывать нельзя, ведь закрытием дела можно вызвать на себя шквал негодования со стороны двух весьма медийно активных групп политиков и общественных деятелей: близких к Виктору Пинчуку "еврооптимистов" (например, Сергея Лещенко) и близких к Игорю Коломойскому разношерстных антикоррупционных деятелей (наподобие Виталия Куприя). Оба олигарха заинтересованы в том, чтобы сохранять цены на электроэнергию на предельно низком уровне, так как от этого зависят объемы прибыли, которую дают их ферросплавный и электрометаллургический бизнес", - пишет "Капитал".
Ситуация, в которую попало НАБУ, отмечает издание, усугубляется и тем обстоятельством, что за работой бюро внимательно следят западные партнеры и международные кредиторы Украины - ЕС, США, МВФ и др.
"Именно они и являются самыми истовыми защитниками формульного ценообразования, считая его надежным антикоррупционным предохранителем в условиях отсутствия свободного рынка электроэнергии. Поэтому попытки отменить "Роттердам+" расцениваются ими как прямое поощрение коррупции и создание питательной среды для нее", - утверждается в публикации.
Напомним, 24 марта 2017 года народный депутат Виктор Чумак обратился с заявлением в НАБУ по поводу "угольной формулы", утвержденной НКРЭКУ. НАБУ провело обыски в НКРЭКУ, надеясь найти документы, подтверждающие якобы сговор Нацкомиссии с Ринатом Ахметовым, которому принадлежит большая часть украинской тепловой генерации. Но доказательств, которые бы подтверждали версию Чумака, детективы не нашли. "Это очень сложное дело, связанное с изучением огромного количества документов, - рассказал Артем Сытник в феврале 2018 года. - Пока нет каких-либо сроков, когда это дело будет передано в суд. И я стараюсь не делать каких-либо прогнозов, потому что все очень сложно". На брифинге, который состоялся на прошлой неделе, директор бюро заявил, что в деле по "Роттердаму+" никому пока не предъявлены подозрения.
https://112.ua/politika/rassledovanie-nabu-po-rotterdamu-obektivno-zashlo-v-tupik-smi-450363.html
"Ситуация, в которую попало НАБУ, отмечает издание, усугубляется и тем обстоятельством, что за работой бюро внимательно следят западные партнеры и международные кредиторы Украины."
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
Пока никто не доказал, что в этой формуле есть коррупционная составляющая.