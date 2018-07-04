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Все про:суд (21073) уголь (719) Соболев Егор (418) Роттердам+ (5)

 Обратились в суд с иском об отмене схемы "Роттердам+", - Егор Соболев. ВИДЕО

В суд направлен иск об отмене пресловутой схемы закупки угля "Роттердам+".

Об этом сообщил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это одна из самых отвратительных схем топ-коррупционеров, которая заставляет всех нас переплачивать за электроэнергию десятки миллиардов гривен, часть из которых делят между собой Ахметов с Порошенко, а часть идет в РФ", - написал нардеп.

Кроме того, Соболев дал адрес сайта, где каждый может посчитать, сколько денег с помощью данной схемы забирается именно из его кармана.

Обратились в суд с иском об отмене схемы Роттердам+, - Егор Соболев 01

Источник: https://censor.net.ua/v3074737
 
   
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Да не только - это еще и причина необоснованного роста цен и потери рабочих мест. А когда Коболевым и ценой на газ займетесь?
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снова перепечатка пропагандистом помойной ямы-сайта РФ как и 12.06.2018 11:45

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Відмінять Вроттердам плюс, - впаде прибуток, а ето очєнь і очєнь.
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Не прибуток, а сума вкрадених коштів з кишені кожного українця.
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Лучше бы требовали зарплаты за эти деньги повысить шахтерам.

Но нет, шахтеры должны жить в говне и без зарплат.

Кстати не долговато ли ждали?
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Идут в жопу эти шахтеры, вместе со своими дотационными шахтами...
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так они к тебе прийдут и твою работу заберут.
Плюс будешь сидеть в темноте по пол дня.
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Да хоть каким.
Почему наши шахьтеры должны работать за копейки?

А потом удивляются. что зарплаты в стране низкие
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Не ставьте шокотроллей в тупик умными вопросами!
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вы себя ставите в тупик.
Е ли украинские значимт говно и должны работать за копейки?
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В Пещорный? Он отменит, не сомневайтесь.
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Ну где шоколадные черви? Пусть нам расскажут как эта схема полезна и по-европейски.
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Так уже - выше DIGI запел об бедных шахтерах, на зарплаты которым шел этот ротердам!"
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Лещенко и Соболев не хотят прокомментировать тот факт, что НАБУ не нашло нарушений в схеме "Роттердам+"?

Расследование НАБУ по "Роттердаму+" объективно зашло в тупик, - СМИ

Ситуация, в которую попало НАБУ, отмечает издание, усугубляется и тем обстоятельством, что за работой бюро внимательно следят западные партнеры и международные кредиторы Украины.



Результаты расследования НАБУ не подтверждают версию о том, что угольная формула "Роттердам+" была результатом "договоренностей" между властью и компанией ДТЭК Рината Ахметова. Таким образом, расследование по объективным причинам зашло в тупик. Об этом пишет "Капитал".

"Антикоррупционеры создали красивую легенду, которую активно в разных интерпретациях крутят в СМИ уже два года... Якобы "приближенная к власти" инвестиционная компания получила за бесценок долги ДТЭК, после чего Нацкомиссия дала зеленый свет принятию выгодной для тепловой генерации формулы расчета цены на уголь, и дела у ахметовского энергетического холдинга пошли в гору. Но собранные (НАБУ) факты свидетельствуют, что никакого вхождения в бизнес Ахметова посредством покупки евробондов ДТЭК не было. Как выяснилось, сумма купленных инвесткомпанией в 2015 году евробондов ДТЭК на два порядка меньше общего объема эмиссии, превышающей миллиард долларов. Не правда ли, странный сговор, когда доля одной из сторон (которая якобы держит вторую за горло) абсолютно "микроскопическая" и никакой погоды не делает? Выяснилось также, что при прежней власти инвесткомпания уже приобрела такой же, очень небольшой пакет бондов ДТЭК, причем за полную стоимость. Фактически за счет докупки значительно подешевевших ценных бумаг энергохолдинга инвесткомпания банально минимизировала убытки. Простая логика, рядовая сделка. По своим масштабам операция и близко не отвечает тому "слону", которой раздули из нее некоторые "антикоррупционеры"", - сообщает издание.

Авторы публикации считают, что НАБУ в результате оказалась в сложном положении.

"В НАБУ понимают, что эта история никак не тянет на "змову" - с "этим" нельзя выходить на публику. Но и дело закрывать нельзя, ведь закрытием дела можно вызвать на себя шквал негодования со стороны двух весьма медийно активных групп политиков и общественных деятелей: близких к Виктору Пинчуку "еврооптимистов" (например, Сергея Лещенко) и близких к Игорю Коломойскому разношерстных антикоррупционных деятелей (наподобие Виталия Куприя). Оба олигарха заинтересованы в том, чтобы сохранять цены на электроэнергию на предельно низком уровне, так как от этого зависят объемы прибыли, которую дают их ферросплавный и электрометаллургический бизнес", - пишет "Капитал".

Ситуация, в которую попало НАБУ, отмечает издание, усугубляется и тем обстоятельством, что за работой бюро внимательно следят западные партнеры и международные кредиторы Украины - ЕС, США, МВФ и др.

"Именно они и являются самыми истовыми защитниками формульного ценообразования, считая его надежным антикоррупционным предохранителем в условиях отсутствия свободного рынка электроэнергии. Поэтому попытки отменить "Роттердам+" расцениваются ими как прямое поощрение коррупции и создание питательной среды для нее", - утверждается в публикации.

Напомним, 24 марта 2017 года народный депутат Виктор Чумак обратился с заявлением в НАБУ по поводу "угольной формулы", утвержденной НКРЭКУ. НАБУ провело обыски в НКРЭКУ, надеясь найти документы, подтверждающие якобы сговор Нацкомиссии с Ринатом Ахметовым, которому принадлежит большая часть украинской тепловой генерации. Но доказательств, которые бы подтверждали версию Чумака, детективы не нашли. "Это очень сложное дело, связанное с изучением огромного количества документов, - рассказал Артем Сытник в феврале 2018 года. - Пока нет каких-либо сроков, когда это дело будет передано в суд. И я стараюсь не делать каких-либо прогнозов, потому что все очень сложно". На брифинге, который состоялся на прошлой неделе, директор бюро заявил, что в деле по "Роттердаму+" никому пока не предъявлены подозрения.
https://112.ua/politika/rassledovanie-nabu-po-rotterdamu-obektivno-zashlo-v-tupik-smi-450363.html
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Эти гоблины работают против первой проукраинской власти. Важно, чтобы власть всегда окружали скандалы, разборки и обвинения. И не имеет значения, что правды там меньше одного процента. Наши люди хотят верить, что их обманывает и обворовывает власть, так ведь проще объяснить свои жизненные неудачи. Поэтому у украинцев часто нарушены причинно-следственные связи. Разруха начинается с малого: когда воруешь лампочку в подъезде, когда получаешь зарплату в конверте ради субсидии, когда завозишь ржавый тарантас на евробляхах. Звернулися до суду з позовом про скасування схеми "Роттердам+", - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 8846
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Как эти дебилы набушные могут вообще что то доказать, если на 90% состоят из абсолютных и идиётов?
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По Вашей личной оценке они могут быть кем угодно, но создавалось НАБУ под патронатом самих антикорруцционеров и ключевое в вопросе расследования по схеме "Роттердам+" есть то, что за этим следят с Запада, и они будут реагировать в случае любой фальсификации в данном расследовании, как в пользу тех, кто инициировал это расследование, так и в пользу власти.
"Ситуация, в которую попало НАБУ, отмечает издание, усугубляется и тем обстоятельством, что за работой бюро внимательно следят западные партнеры и международные кредиторы Украины."

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а ниче что толчком к этому стала блокада организованная ими же, в результате чего цену угля стали прописывать с учетом того что его в любой момент может прийдется покупать заграницей. цену берут с европейской биржи в портах амстердам-роттердам.
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Кого нафіг це цікавить?Єгорка гарними словами кидається -"бариги","зубожіння"!! Гандон сам нічого путнього зробити не може і тільки лайном розкидається.
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После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.

Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
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Вы опять лайкаете сами себя и выдаете свои домыслы за доказанный факт.
Пока никто не доказал, что в этой формуле есть коррупционная составляющая.
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А те, що строки позовної давності в адмінпроцесі 6 місяців Єгору не сказали? )))
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ну прикроют вроттедам+ откроют вроттедам++ и шо это поменяет? как чухали лапшу про украинский газ якой смешуется с европейским поэтому вроттедам))) так и чухают дальше, обычная афера Пэтра и ко, жрать то хочется и жона вопит на шопинг у Францию хочу и всё, вот и приходится грабить доверчивых украинцев.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбратились в суд с иском об отмене схемы "Роттердам+", - Егор Соболев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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