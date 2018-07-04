 Обратились в суд с иском об отмене схемы "Роттердам+", - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом сообщил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это одна из самых отвратительных схем топ-коррупционеров, которая заставляет всех нас переплачивать за электроэнергию десятки миллиардов гривен, часть из которых делят между собой Ахметов с Порошенко, а часть идет в РФ", - написал нардеп.

Кроме того, Соболев дал адрес сайта, где каждый может посчитать, сколько денег с помощью данной схемы забирается именно из его кармана.