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 Политика Украины
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 Суд арестовал экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова. ВИДЕО

Подольский райсуд Киева 3 июля арестовал на 60 суток бывшего командира харьковской роты спецназа "Беркут" Виктора Шаповалова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Адвокат Шаповалова Екатерина Юсупова заявляла, что состояние здоровья подозреваемого требует регулярных медицинских осмотров. В зал заседаний она вызвала скорую помощь.

"Он пребывает сейчас на лечении, он не выписан, он проходит лечение послеоперационное. Без этого обезболивающего и без капельниц, которые он сегодня получает, продолжая лечение, он не сможет находиться в условиях СИЗО. Это будет пыткой в отношении него", – сказала Юсупова.

По данным врачей, состояние Шаповалова удовлетворительное. Прокурор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Валерий Смирнов рассказал, что Шаповалова должны доставить в Лукьяновское СИЗО.

"Мы справились, сторона обвинения, сторона потерпевших – и наше ходатайство удовлетворили. Обвиняемого забирают в Лукьяновское СИЗО для содержания под стражей, а в рамках уголовного производства планируется продолжать судебное разбирательство и изучать доказательства. На нынешней стадии мы допрашиваем потерпевших", – сообщил прокурор отдела процессуального руководства Департамента спецрасследований ГПУ Валерий Смирнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении 4 бывшим сотрудникам киевского "Беркута", - ГПУ

Напомним, Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты на улице Институтской и Крепостном переулке стреляли по протестующим и забрасывали их свето-шумовыми гранатами. От действий силовиков пострадали 86 майдановцев.

Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.

Пенсионер МВД Сергей Науменко в Подольском суде рассказал, как бойцы спецподразделения МВД "Беркут", в частности Виктор Шаповалов, в центре Киева расстреливали участников акции протеста, вошедшей в историю под названием Революция Достоинства и Евромайдан.

Источник: https://censor.net.ua/v3074718
 
   
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залишився один беркутон, всіх інших відпустили?!
це символічно - сьогодні свято !!!
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Хто командував ними, той має найважчу провину.
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Той хто командував і віддавав накази зара в мордорі сидить буржуйський віскарик потягує...
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ким командував, беркутами, чи командирами беркутів?
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Никогда не забуду как допа/гепа в моменты избиения беркутом людей напялили футболки с надписью беркут и ходили зубоскалили твари.. место у параши этим ублюдкам самое оно, теперь лазят по каналам и "уму-разуму" народ учат, не верю что этих как и вообще большинство подстилок кремля рыгов не за что закрыть
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Гепу уже наказали. Не знаю кто, но то что с ним похуже 5 лет на зоне.
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Интресено, когда менты бьют людей, они капельницы снимают или прямо с ними машут дубинами?
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Они перед избиением это делают. Кто капельницей, кто закидывается, а кто в голяку заливает...
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Та коли ж нарешті вже хоч одного ублюдка таки посадять?
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Всю вертикаль командования беркута при януковиче надо не судить, а избить чтоб ходить не могли больше никогда.
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Такая мордяка имела бычье здоровья в 2014, а в 2018 году охирела? Такое бывает?
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а подать ему "доктора Мэнге"!!! пусть анализы возьмёт и опыты на бОшке поставит!!! Хоть какая-то польза от этого трупа будет!!!
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пару-трійку разів кийком по горбу і ублюдок очуняє. Тепер його черга приймати цей "препарат".
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Прошло 4,5 года. Вот такая поворотливая бюрократия, а мы хотим, чтобы санкции прикончили парашу сразу. Потерпите. Трохи.
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А по морде не скажешь, что больной. Насиров ему продал свое фирменное одеяло?
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Я не понял. Его только арестовали или уже 3 года находится в СИЗО?
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С такой мордой он и без Беркута аресту подлежит.
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...состояние здоровья подозреваемого требует регулярных медицинских осмотров. В зал заседаний она вызвала скорую помощь.
Помним, помним. Это уже стандарт:

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд арестовал экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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