 Суд арестовал экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Адвокат Шаповалова Екатерина Юсупова заявляла, что состояние здоровья подозреваемого требует регулярных медицинских осмотров. В зал заседаний она вызвала скорую помощь.

"Он пребывает сейчас на лечении, он не выписан, он проходит лечение послеоперационное. Без этого обезболивающего и без капельниц, которые он сегодня получает, продолжая лечение, он не сможет находиться в условиях СИЗО. Это будет пыткой в отношении него", – сказала Юсупова.

По данным врачей, состояние Шаповалова удовлетворительное. Прокурор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Валерий Смирнов рассказал, что Шаповалова должны доставить в Лукьяновское СИЗО.

"Мы справились, сторона обвинения, сторона потерпевших – и наше ходатайство удовлетворили. Обвиняемого забирают в Лукьяновское СИЗО для содержания под стражей, а в рамках уголовного производства планируется продолжать судебное разбирательство и изучать доказательства. На нынешней стадии мы допрашиваем потерпевших", – сообщил прокурор отдела процессуального руководства Департамента спецрасследований ГПУ Валерий Смирнов.

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Напомним, Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты на улице Институтской и Крепостном переулке стреляли по протестующим и забрасывали их свето-шумовыми гранатами. От действий силовиков пострадали 86 майдановцев.

Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.

Пенсионер МВД Сергей Науменко в Подольском суде рассказал, как бойцы спецподразделения МВД "Беркут", в частности Виктор Шаповалов, в центре Киева расстреливали участников акции протеста, вошедшей в историю под названием Революция Достоинства и Евромайдан.