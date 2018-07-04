 Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря. ВИДЕО

Ровно три года назад Президент Петр Порошенко распорядился навести порядок с нелегальной добычей янтаря в Украине, а в случае невыполнения, обещал сам указать на "крышевателей" незаконного промысла из числа руководства силовых и правоохранительных органов, а также местных властей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Напомним, вчера, 3 июля 2018 года, в Емильчинском районе Житомирской области полицейские Группы реагирования патрульной полиции местного отделения полиции во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Новоград - Коростень задержали автомобиль "Рено Мастер", в котором перевозилось около 80 мешков янтаря.
Источник: https://censor.net.ua/v3074692
Прям СССР, как будто 30 лет назад.
У вас явно нарушены причинно-следственные связи - оказывается - это не доверие народа к Порошенко низкое, потому, что он постоянно врет и не выполняет обещаний, а наоборот - Порошенко врет потому, что мы ему не доверяем.
Твой "патриот" при власти уже более 20 лет, при этом он всегда успешно использовал эту власть для построения своей бизнес-империи.
При том, что на момент его пришествия к власти - армия уже была и уже взяла под контроль всю границу в Донейкой области и почти всю в Луганской.
Но Пэтя сделал первым делом что? Бинго - объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие! Которое закончилось тем, чем и должно было закончиться - окружением и разгромом наших частей на границе, ибо когда одна сторона соблюдает перемирие, а другая - воюет - только так и могло случиться.
- Богя, хде крыша?
- он крыша!
А так, поручение президента уже давно было выполнено.
А сколько еще таких же голословных обещаний раздавалось направо-налево?
Начиная с "АТО за считанные дни"?
Вот так он и развел 54% лохов в 2014-ом...
Бандитский олигархат, захвативший власть в стране просто так ее не отдаст!
с дивана задумайтесь..
Кстати.
За мытьё подъезда я ПЛАЧУ специальному человеку. Уборщик называется.
И ещё я плачу за нормальные законы специальным людям. Правительство называются!
Так я вам теперь ещё и шарфик пообещаю ))
80 мешков, это же огромное количество, там похоже нелегальная добыча уже почти в промышленных масштабах и крышуется очень высокими чинами.
Сергій Лещенко
Но всем похер к сожалению....
пс.
після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ,то по всім ЗМІ вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ..
а 3 года нада было ждать)))
Ну и где сейчас Ярошенко и его крыша?
Там же где и янтарная мафия.