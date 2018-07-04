 Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...

Читайте также: 2,5 года назад президент пообещал внезапно проверить области незаконной добычи янтаря. ВИДЕО

Напомним, вчера, 3 июля 2018 года, в Емильчинском районе Житомирской области полицейские Группы реагирования патрульной полиции местного отделения полиции во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Новоград - Коростень задержали автомобиль "Рено Мастер", в котором перевозилось около 80 мешков янтаря.