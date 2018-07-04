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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:обещания (33) Порошенко (15069) янтарь (458)

 Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря. ВИДЕО

Ровно три года назад Президент Петр Порошенко распорядился навести порядок с нелегальной добычей янтаря в Украине, а в случае невыполнения, обещал сам указать на "крышевателей" незаконного промысла из числа руководства силовых и правоохранительных органов, а также местных властей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...

Читайте также: 2,5 года назад президент пообещал внезапно проверить области незаконной добычи янтаря. ВИДЕО

Напомним, вчера, 3 июля 2018 года, в Емильчинском районе Житомирской области полицейские Группы реагирования патрульной полиции местного отделения полиции во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Новоград - Коростень задержали автомобиль "Рено Мастер", в котором перевозилось около 80 мешков янтаря.

Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать крышу незаконной добычи янтаря 01

Источник: https://censor.net.ua/v3074692
 
 
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этой новостью цензор убил порохоботов))))))))))) в методичках на эту тему пробел)))))))
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Ну как, там с Ровно вроде кого то крепили
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Очень странно от Цензора такое, видимо Петя перестал заносить
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Надо быть аккуратней с обещаниями.
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"Ольгинские" кремлеботы - калоеды.
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Соевым нечего сказать. Щас по тревоге их подымут и начнут всех подряд коментарии вытирать и банить.
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Да ну как это нечего - вон ниже aquarius580 459c2008 строчит вовсю.
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Есть отмазка. Он гАвАрил про міліцію, а міліції то вже немааааааа.... Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря - Цензор.НЕТ 4730
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не підказуй порохоботам.... нехай самі щось придумають
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Та меня тут некоторые, скорее всего кацапы, обвиняют Шо я сам порохобот... Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря - Цензор.НЕТ 4408
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Не окрепло государство пока в такой степени чтобы одолеть эту мафию. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
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Вопрос в том нафига сказки сказывать, если знаешь, что дело не скоро сделается.
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А ты не читай. Ты сказки братьев Гримм читай.
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Борьба с любой мафией - это война. Для которочй нужны ресурсы: армия, полиция, финансы и т.д. На настоящий момент государство ещё одну войну просто не осилит.
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Ну вы же не хотите поддержать Пороха. Всё таскаете по экранам телевизоров всяких отмороженных персонажей - Бойки всякие, Тимошенки и проч. Любая власть может сделать ровно столько насколько она чувствует поддержку населения.
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Т.е. то количество народа что за него проголосовало не поддерживало его?
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Очень много Пацюков. Открыли рты и ждут когда в них галушки посыплются.
Прям СССР, как будто 30 лет назад.
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якщо в ВР 75 депутатів ашкєназі на 320тис жидів в Україні а на 35млн українців лише 260 а не 367депутатів українців то це ДІАГНОЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ... в інших гілках Української влади таке саме - ще з часів кучми-юді-хама Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 9213
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Пошукай ночью под кроватью - нет ли там шестиугольных тараканов. И будь внимателен, а то они в твоей голове поселятся.
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Совсем уже гнилые отмазки пошли.
У вас явно нарушены причинно-следственные связи - оказывается - это не доверие народа к Порошенко низкое, потому, что он постоянно врет и не выполняет обещаний, а наоборот - Порошенко врет потому, что мы ему не доверяем. Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 3911
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Он создал полумиллионную армию, и вооружил её. Чтобы в случае чего, она твою шкуру защитила. Хотя, по твоим высказываниям, ты этого не заслуживаешь. Тебе в "ЛДНР" надо; там не Порох, там "правельные поцаны" правят. Тебе понравится. Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 7068
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Нам говорят что Украину спасли ДУКи, а не армия, это уже потом армия. Как быть, кому верить. Да если и посмотреть кто у власти, то ведь они уже там были, почти все. с 2005 по 2010 год. все знаковые фигуры были у власти при ющенко и чьто? какие достижения они сделали за эти 5 лет, можете мне напомнить?
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К сожалению, патриотическая власть в Украине - только с 2014-го года. До того Украину раздирали на части все кому не лень.
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Ага, когда завод выпускает миномет "молот" за 65 тысяч, а в ВСУ он поступает уже по 500 тысяч - это ж пипец как патриотично, да? И так во всем.
Твой "патриот" при власти уже более 20 лет, при этом он всегда успешно использовал эту власть для построения своей бизнес-империи.
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Нищеброды уже правили; пусть правит тот кто вернул Украине армию.
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Это Вы кого за патриота считаете? Патриоты отдыхают у себя в Одессе, думаю Вы все поняли.
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Он забыл тебе доложить: с кем именно он вёл там переговоры, так чтобы об их содержании не узнали те кому этого не следует знать.
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Точно-точно - "он создал".

При том, что на момент его пришествия к власти - армия уже была и уже взяла под контроль всю границу в Донейкой области и почти всю в Луганской.
Но Пэтя сделал первым делом что? Бинго - объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие! Которое закончилось тем, чем и должно было закончиться - окружением и разгромом наших частей на границе, ибо когда одна сторона соблюдает перемирие, а другая - воюет - только так и могло случиться.
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Понимаешь... у той стороны 10 тысяч единиц ЯО. А сколько у Украины ? Или ты собирался своим пердаком воевать против ядерного государства ? Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 7642
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Интересно как мафия будет сама с собой бороться и когда?
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Порошенко пообєщал? та не смішіть вже людей......хто йому вірить?
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Володимир Мик - на Б.Колесникова, бывшего рыга, а ныне жопоблоковца похож Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 7354
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сколько оно наобещало? а сколько выполнило? так, что одним обещанием больше, одним меньше.
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Да пора уже выпускать полное собрание обещаний барыги и подарить ему перед тем как он в цик пойдет документы на второй срок сдавать))))Цензор не испытывай терпение соевых,а то барыга обыдыться и закроет вас))))
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Не закроет. Цензор принадлежит Турчинову. Обещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря - Цензор.НЕТ 6377
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Просто менты попалились накрыв "контрабанду" которую они не крышуют
А так, поручение президента уже давно было выполнено.
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А сколько времени длится личный контроль в деле "бриллиантовых прокуроров"?
А сколько еще таких же голословных обещаний раздавалось направо-налево?
Начиная с "АТО за считанные дни"?
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Соевые фас, а ну бегом на защиту вашего кумира, это же брехня да.
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Он наверное не знал, что Розенблат крышует. А если бы знал, молчал бы.
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Он ее на каждом своем выступлении показывает, не только "крышу" но и морду.
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Знав і мовчав стільки, беріг до перегонів але це тільки в мінус.
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а так убедительно говорил и грозно хмурил брови..., что можно было действительно поверить...
Вот так он и развел 54% лохов в 2014-ом...
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Противно смотреть на эту завравшуюся харю, Хряк-2.
Бандитский олигархат, захвативший власть в стране просто так ее не отдаст!
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А где 1100(тысяча сто) профи, персонал Штаба, по борьбе с копарями? А где сама Деканоидзе? Вопрос чисто риторический.
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к копарям желательно не соваться)) там уже своя армия, своя милиция, своя налоговая, прям в лесах работают гостиницы, кафешки, всё развито и отработано до мелочей.
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Поросенко соврать - что пальцами щелкнуть. Тоже мне, открытие.
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Когда вы жалуетесь на то, что ваши власти воры, вслед обязательно задумайтесь над тем, что вы сделали для того, чтобы от них избавиться..

с дивана задумайтесь..
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А когда крепко задумались то пора бороться с коррупцией - встаньте с дивана и помойте подъезд. Начните делать страну лучше.
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А если о коррупции все ещё думается то помойте второй подъезд
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Я счас вымою подъезд, подмету ступеньки и наше правительство тут же отменит повышение цены на газ...
Кстати.
За мытьё подъезда я ПЛАЧУ специальному человеку. Уборщик называется.
И ещё я плачу за нормальные законы специальным людям. Правительство называются!
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Правительство не принимает законов. Ты не тем платишь.
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Я вообще-то плачу за то, чтобы мне подъезд мыли. С хрена ли я должен при этом мыть его сам?? Это по-вашему - борьба с коррупцией такая, заплатить за услугу и потом сделать ее самостоятельно???
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А те умники кто не моют подъезды, те или "шатуны" или мечтают стать "заробитчанами". И "собачей будки" в жизни не построили.
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А ведь наш президент уже больше у власти чем овощ
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Я вот честно не знаю, как все это народ терпит. Не дай бог если соберутся на Майдан, то нынешняя власть по ходу вообще церемонться не будет. Мне вот честно интересно, а где вот те студенты, ну вы поняли за кого я
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Все активные или на фронте погибли или в Польшу выехали... Оставшиеся или прикормленные у корыта или немощные терпилы.
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Брудні схеми брудними руками??!!Ще нікому і ніколи цього не вдавалося.
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Мамо, помните я вам в том году платочек обещал?
Так я вам теперь ещё и шарфик пообещаю ))
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задержали автомобиль "Рено Мастер", в котором перевозилось около 80 мешков янтаря

80 мешков, это же огромное количество, там похоже нелегальная добыча уже почти в промышленных масштабах и крышуется очень высокими чинами.
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Олександр Старіш1 ч · У мене на руках два документи. Перший інвойс - державний завод продає 109 упаковок детонаторів за € 95 тисяч, другий - сербська фірма купляє саме цю партію за € 700 тисяч. Між двома сторонами є офшорна компанія з Кіпру. Корупційна «дельта» становить різницю у сім разів. Це так, як робить бізнес «УкрОборонПром» - вотчина Петро Порошенко як верховного головнокомандувача.
Сергій Лещенко
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GSN - да все уже знают, что главком обворовывает свою армию и страну.... - и западная пресса уже писала об этом...

Но всем похер к сожалению....
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проблема ще у тому, що через Сербію усе це добро може закуповувати рашка.
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А сколько реально стоят 109 упаковок детонаторов?
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депутати розенблат та поляков ПІД СЛІДСТВОМ. місцеву жидомішпуху в зоні"янтарного зімлідєлія" осудили та позакривали. Так що там вже не добич.. а судоми. Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 9210
пс.
після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ,то по всім ЗМІ вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ.. Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 4043
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Ой да ладно! Порошенко отличный лидер, народ ему такой плохой попался просто
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Да Пеца много чего обещал на тракторе стоя. А когда прорвался к корыту со своими кумовьями то мордой полностью в помои чтобы никого не слышать никого не видеть...
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какие новости = идрена матрена)))
а 3 года нада было ждать)))
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Он обещал наказать "крышу" Георгия Ярошенко, приезжавшего в Днепр за откатом с предпринимателей от имени СБУ.
Ну и где сейчас Ярошенко и его крыша?
Там же где и янтарная мафия.
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Пэця стал активен в инете...Выборы скоро. Это не поможет. Вариант Ющенко просматривается..5% на выборах и в небытие..
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...рука кремля , остановила полёт "реформатора и борцуна с коррупцией" - петра
Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 9558
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Эх и незаметно летит время на мальдивах .... Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 2419
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Испачкавшись в иллюзиях, я пришёл к окончательному выводу , что у меня нет никаких претензий к Порошенко. От слова "вообще". Ожидать от Порошенко чего то другого, всё равно, что ожидать от суслика, что он будет помогать колхозникам собирать урожай. А потом возмущаться, что этот пушистый мерзавец набил колосками все свои норки? Предъявлять претензии к природным инстинктам - Дарвина не уважать.
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Погоди, Петр Алексеич, то ли еще будет ближе к выборам...
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Петр-руки-ножницы на конкурсе брехунов председателем жюри был бы.
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в зоні"янтарного зімлідєлія" недобита гапота іноді збираються в шайки і намагається продовжувати бо як КРАЛИ-"заробляли" по 5тис в день то вже за 5тис в місяць РОБИТИ не хочуть... АЛЕ Й ЦЕ МИНЕ!! Обіцянка-цяцянка: 3 липня 2015 року Порошенко пообіцяв особисто показати, хто "кришує" незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 1185

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбещанного три года ждут: 3 июля 2015-го Порошенко пообещал лично показать "крышу" незаконной добычи янтаря. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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