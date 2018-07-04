EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, Общество
  1105  29
Все про:поздравление (658) Нацполиция (7732) Князев (237)

 "Ти у безпеці": сегодня третья годовщина Национальной полиции Украины. ВИДЕО

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поздравил сослуживцев с третьей годовщиной создания подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Князев опубликовал на своей странице поздравление и видеоролик с хэштэгом #Тиубезпеці.

"Новые подразделения, новая техника, новый международный опыт... можно продолжать до бесконечности. Но главное - спасенные жизни, оказанная помощь и ваше доверие. За три года наша многотысячная команда Национальной полиции Украины стала сильнее, более сплоченной и мощной. С праздником, господа полицейские! Здоровья, сил, благополучия мудрости при принятии решений и семейного уюта", - написал Князев в комментарии.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в которой не будет места коррупции, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3074682
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да ,ворьё в Украине в ПОЛНОЙ безопасности ,тут пожалуй не поспоришь !!! "Ти у безпеці": сегодня третья годовщина образования Национальной полиции Украины - Цензор.НЕТ 1873
 показать весь комментарий
 
 
Та даже ворье не в полной безопасности. Не просто ж так у каждого более-менее крупного околокорытного госвора своя частная армия - они прекрасно осознают, шо рехвормированная полиция из безопасности им гарантировать может только случайно отбитые почки.
 показать весь комментарий
 
 
"Ти у безпеці"... Та ми, мля, всі в такій безпеці, в такій безпеці Шо краще вже й нікуди... "Ти у безпеці": сегодня третья годовщина образования Национальной полиции Украины - Цензор.НЕТ 9690
 показать весь комментарий
 
 
Замість реформи наполдили хабарників, подонків і брехунів. У нас немає патрульної поліції в тому вигляді яка повинна бути. На даний час є аваківська ОПГ. 90 % патрульних це банальні подонки і підступні потвори. Немає чим пешатися..Не позорьтесь
 показать весь комментарий
 
 
не только ты в безпеци а и тебя ждут дома, и в новой полиции - очьень важьно.
 показать весь комментарий
 
 
Если прошлых мусаров ,в большинстве,откровенно боялись,то теперь в большинстве случаев четко понимаешь,что их нет в принципе! Но это то же результат,поздравляю !
 показать весь комментарий
 
 
"Ти у безпеці": сегодня третья годовщина образования Национальной полиции Украины. - У Києві за добу скоєно 333 злочини
 показать весь комментарий
 
 
Ну зараз почнеться такий срач вселенський,що мама- не горюй...
 показать весь комментарий
 
 
Что такое сегодня рядовой полицейский на улицах Украины ? Полицейский сегодня в УКраине -- бесправное существо между начальством и народом , у которого в кармане нет никогда денег даже на бутерброд ( зарплата в 6 - 8 тысяч и ЗАПРЕТ заниматься любым бизнесом или подработкой ), у которого нет квартиры и даже перспективы ее получения или покупки , у которого нет отдыха --- практически на службе 20 часов из 24 -- переработка бесплатна .... И т д . Поэтому некомплект достьиг уже в Полиции более 30-% ... На ЗЕМЛЕ один полицейский работает за трех и еще получает за копеечную зарплату плевки в лицо и ножи в спину .... Говорить нужно правду сегодня -- если НАРОД УКраины хочет жить БЕЗОПАСНО .... Это очень легко мною обрисовано ....
 показать весь комментарий
 
поэтому можно фабриковать дела, и делать подставы,правильно, зп низкая можно людям ( быдломассе ) ломать жизни,это правильно
 показать весь комментарий
 
"Ти у безпеці": сьогодні третя річниця утворення Національної поліції України - амінь
 показать весь комментарий
 
 
тут хоть под крышей стоят, а в Сумах под открытым небом гниют.
 показать весь комментарий
 
Такі перспективи і за три роки все в дупу. Вміти треба.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков хочет реформировать полицию на японский манер - уже давно надо гнать этого "реформатора", он преступников у себя дома не видит, а не то что на улице (я о рюкзаках и о заборе на границе).
 показать весь комментарий
 
 
"ти у безпеці". сабаков, атброськин и голубан гарантируют!
 показать весь комментарий
 
 
Не хера себе безпека,скоро на улицу без автомата нельзя будет выйти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ,то по всім ЗМІ вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ.. "Ти у безпеці": сьогодні третя річниця утворення Національної поліції України - Цензор.НЕТ 737
 показать весь комментарий
 
У нас в Запорожье отрезали от жилого дома кабель Укртелекома. Уже 3 месяца без телефона. Помогите, спасите. Не знаем к кому обращаться. Полиция полный ноль.
 показать весь комментарий
 
СЛУЖИВЫЕ ПАЛКАНЫ с чьих рук кормятся тех и защищают. ПОЛИЦИЯ - это современные ПРЕТОРИАНЦЫ римских УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ (императоров), которые полностью ЗАВИСИМЫ от власть предержащих, а не ВЫБОРНЫЙ ОФИС ШЕРИФА, который подотчётный только ГРАЖДАНАМ (и оперяется в своей работе на добровольные отряды ВООРУЖЕННЫХ ГРАЖДАН). Кстати, ПРОКУРАТУРА тоже орган УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, была создана французскими монархами, как орган надзора монархической и самодержавной власти!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ти у безпеці": сегодня третья годовщина Национальной полиции Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх