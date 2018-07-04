 "Ти у безпеці": сегодня третья годовщина Национальной полиции Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Князев опубликовал на своей странице поздравление и видеоролик с хэштэгом #Тиубезпеці.
"Новые подразделения, новая техника, новый международный опыт... можно продолжать до бесконечности. Но главное - спасенные жизни, оказанная помощь и ваше доверие. За три года наша многотысячная команда Национальной полиции Украины стала сильнее, более сплоченной и мощной. С праздником, господа полицейские! Здоровья, сил, благополучия мудрости при принятии решений и семейного уюта", - написал Князев в комментарии.
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