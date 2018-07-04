EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, Общество
  122  3
Материалы по теме:
Все про:заложник (1298) компенсации (226) Донбасс (16530) Министерство по вопросам оккупированных територий (288) пленные (317)

 Средства поступили на личные счета 57 из 71 освобожденных из плена украинцев, подавших соответствующую заявку, - начуправления МВОТ Калупаха. ВИДЕО

Начальник управления по вопросам ВПО и гуманитарного сотрудничества МВОТ Ирина Калупаха рассказала о ситуации с выплатами бывшим заложникам ОРДЛО, освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года.

Об этом она сообщила в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев ждет от международного сообщества начала переговоров с РФ по освобождению украинских политических узников и заложников, - Климкин

Прием заявлений на получение этих средств осуществляется органами социальной защиты в течение 6 месяцев после освобождения, по месту фактического проживания. Ситуация постоянно меняется и сегодня Министерством перечислены на счета местных органов социальной защиты 6 млн 700 тыс. грн. В полном объеме, то есть в размере 100 тыс. грн., по информации органов социальной защиты, средства поступили на личные счета 57 из 71 заявленных, которыми были поданы заявления на такую ​​помощь.

Ирина Калупаха подчеркнула позицию Министерства о необходимости комплексной государственной поддержки граждан Украины, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также читайте: Наемники РФ удерживают 113 украинских заложников на оккупированном Донбассе, - Грицак

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Виллу, где начались переговоры глав МИД "нормандской четверки", пикетировали жены и матери украинских заложников на Донбассе. ФОТО

31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена, которым предусмотрено предоставление им денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.

По состоянию на 4 июня за единоразовой денежной помощью обратились 65 человек, которых незаконно лишили личной свободы.

Источник: https://censor.net.ua/v3074653
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо творилось як їх привозили і пєтро зустрічав.та не можна було плять в магазин вийти за цигарками,тут же налітали порохоботи і зразу- де ти ходиш,тобі що наші не потрібні,кансєрва,страхіття що відбувалось,в один день сотні тисяч,якщо не мільон кансєрв вскрилось,а вже на другий день зрадофіли та кансєрви почали одяг та гроші ім збирати,а гузномийки тихенько позалазили в своє звичне середовище та й забули за тих звільнених і по цей день
 показать весь комментарий
 
круто ти загнув,навіть я ніфіга не второпав,добраніч!
 показать весь комментарий
 
Це не страшне,вранці на свіжу голову прошвирнись в архів Цензора на цю тему і все зрозумієш,та і не все потрібно сприймати в буквальному розумінні,включай трішки почуття гумору і все буде добре
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСредства поступили на личные счета 57 из 71 освобожденных из плена украинцев, подавших соответствующую заявку, - начуправления МВОТ Калупаха. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх