 Средства поступили на личные счета 57 из 71 освобожденных из плена украинцев, подавших соответствующую заявку, - начуправления МВОТ Калупаха. ВИДЕО

Об этом она сообщила в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

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Прием заявлений на получение этих средств осуществляется органами социальной защиты в течение 6 месяцев после освобождения, по месту фактического проживания. Ситуация постоянно меняется и сегодня Министерством перечислены на счета местных органов социальной защиты 6 млн 700 тыс. грн. В полном объеме, то есть в размере 100 тыс. грн., по информации органов социальной защиты, средства поступили на личные счета 57 из 71 заявленных, которыми были поданы заявления на такую ​​помощь.

Ирина Калупаха подчеркнула позицию Министерства о необходимости комплексной государственной поддержки граждан Украины, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

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31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена, которым предусмотрено предоставление им денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.

По состоянию на 4 июня за единоразовой денежной помощью обратились 65 человек, которых незаконно лишили личной свободы.