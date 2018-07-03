 Международная группа наркоторговцев ликвидирована в Киеве - изъято 6 кг кокаина на 30 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам руководителя департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, двух наркокурьеров задержали в аэропорту "Борисполь".

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Организатором группы был 42-летний гражданин Турции.

"Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства. Также он привлек к сотрудничеству своего согражданина, который временно проживал в Киевской обл. Фигурант выполнял функции координатора, в частности ‑ занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами", – говорится в сообщении.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети.

За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме от трех до семи тысяч долларов США.

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Кихтенко отметил, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способа его сокрытия от таможенного контроля.

"Все члены международной наркогруппы арестованы. Относительно них открыты уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Согласно закону, злоумышленников ждет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", ‑ сообщил Кихтенко.

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