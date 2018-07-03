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Все про:Борисполь (513) наркотики (1335) Нацполиция (7724)

 Международная группа наркоторговцев ликвидирована в Киеве - изъято 6 кг кокаина на 30 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Украинские правоохранители в ходе масштабной операции ликвидировали международную группу наркоторговцев, задержав организатора наркобизнеса и его подельников и изъяв более шести килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам руководителя департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, двух наркокурьеров задержали в аэропорту "Борисполь".

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Организатором группы был 42-летний гражданин Турции.

"Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства. Также он привлек к сотрудничеству своего согражданина, который временно проживал в Киевской обл. Фигурант выполнял функции координатора, в частности ‑ занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами", – говорится в сообщении.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети.

За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме от трех до семи тысяч долларов США.

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Кихтенко отметил, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способа его сокрытия от таможенного контроля.

"Все члены международной наркогруппы арестованы. Относительно них открыты уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Согласно закону, злоумышленников ждет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", ‑ сообщил Кихтенко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3074638
 
 
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и хто теперь будет заботиться о душевном равновесии добкина и кивы?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМеждународная группа наркоторговцев ликвидирована в Киеве - изъято 6 кг кокаина на 30 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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