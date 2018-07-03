 В центре Киева расстреляли мужчину: его госпитализировали в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
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"Киев. Большая Васильковская/Тверская. Застрелили мужчину. В тяжелом состоянии без сознания госпитализирован. На месте значительные силы патрульной полиции и следствия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стрелок с места происшествия скрылся.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полиция устанавливает все обстоятельства события, общается со свидетелями и очевидцами, а также проводит осмотр места преступления.
А таке місто раніше було:
"Як тебе не любити - Київе мій!"
Лет десять назад возле подземного перехода проходил мимо оцепленного участка, где милиция оформляла труп африканца.
А когда еще школьником был при союзе, то 2 наркета в моем подъезде доколупались, чтоб когда они спрячутся, позвонил в двери соседу с нижнего этажа - тот варил наркоту и видать не хотел открывать этим "клиентам". У одного из них при задержании, кстати, нашли гранату.
Это все изза потужных реформ милиции и изменений в УПК и УК!
Законы для бандитов, а не для честных людей платящих налоги..
ЗЫ: х** то правда.
"Як тебе не любити - Київе мій!" - а ще раніше окупанти змогли лишити Київ без вугілля і мусили зимою будувати залізницю в ліс ( Павка Корчагін), ні до ні після нікто не зміг повторити.
Что за мулька пошла у откровенных ватанов (Коля, складывается впечатление, что ты, действительно на полном серъезе думаешь, что вокруг тебя, одни имбицилы и люди без памяти, которые не помнят о чем и как ты тут пишешь на форуме цензора) нарочито писать на украинском?
ану геть за "поребрик"
Неужели ты на самом деле считаешь, что если ватная мразь будет писать на украинском, то никто ничего не заподозрит?
И да, имей уже смелость отвечать конкретно собеседнику, а не стыдливо отвечай "сам себе". Боишься, что человек увидит "нотификацию" об ответе и вернется в ветку вставить тебе пистон?
Подтверждает слова Князева о сокращении преступлений.
А неподалеку расположена "Альфа" СБУ.
та что хотела,сидит на киче..
от ведь жизнь пошла, как не задавят так расстреляют