 В центре Киева расстреляли мужчину: его госпитализировали в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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"Киев. Большая Васильковская/Тверская. Застрелили мужчину. В тяжелом состоянии без сознания госпитализирован. На месте значительные силы патрульной полиции и следствия", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, стрелок с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полиция устанавливает все обстоятельства события, общается со свидетелями и очевидцами, а также проводит осмотр места преступления.