EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия, Киевские новости
  5366  50
Все про:Киев (16107) стрельба (2276)

 В центре Киева расстреляли мужчину: его госпитализировали в тяжелом состоянии. ВИДЕО

В Киеве на перекрестке улиц Тверской и Большой Васильковской произошла стрельба, в результате чего был тяжело ранен мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

...

"Киев. Большая Васильковская/Тверская. Застрелили мужчину. В тяжелом состоянии без сознания госпитализирован. На месте значительные силы патрульной полиции и следствия", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Спасатели ликвидируют пожар в полуразрушенном трехэтажном здании на Подоле. ФОТОрепортаж

Как отмечается, стрелок с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полиция устанавливает все обстоятельства события, общается со свидетелями и очевидцами, а также проводит осмотр места преступления.

Источник: https://censor.net.ua/v3074579
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Чикаго 30-х років ...
А таке місто раніше було:
"Як тебе не любити - Київе мій!"
 показать весь комментарий
 
 
Такое ощущение, что это только при "хунте" стали стрелять на улице, а при "злочинной владе" была тишь да гладь.
Лет десять назад возле подземного перехода проходил мимо оцепленного участка, где милиция оформляла труп африканца.
А когда еще школьником был при союзе, то 2 наркета в моем подъезде доколупались, чтоб когда они спрячутся, позвонил в двери соседу с нижнего этажа - тот варил наркоту и видать не хотел открывать этим "клиентам". У одного из них при задержании, кстати, нашли гранату.
 показать весь комментарий
 
 
При Союзе, убийство было ЧП на республику, как минимум!,
Это все изза потужных реформ милиции и изменений в УПК и УК!
Законы для бандитов, а не для честных людей платящих налоги..
 показать весь комментарий
 
 
Да как звучит чп какого пятнадцати республик масштабах? Серывалось все начиная от маньяка насильника кончая Чернобыльской трагедией, Вася давай расскажи мне о том как не скрывался Гулаг, или востания зка в 1953.
 показать весь комментарий
 
 
При совке была СРАКА, перевести слово СРАКА на руссский или не надобно???
 показать весь комментарий
 
И калбаса падвадваццать! И хер стоял! И деньги были!

ЗЫ: х** то правда.
 показать весь комментарий
 
Задолбали вы уже все своим совком? Хочешь совок дуй в мордор или в лугандонию, если ностальгируешь о нем!
 показать весь комментарий
 
 
При совке были маньяки по типу чикатило и никто об этом не знал!
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому и создавался эффект ЧП, что мол " у нас в сАвецкам сАюзе это как ЧП", а вот на "загнивающем Западе - каждый день". Так и промываются мозги... вот 30 лет почти прошло, а ты все талдычишь про совок.
 показать весь комментарий
 
 
А таке місто раніше було:
"Як тебе не любити - Київе мій!" - а ще раніше окупанти змогли лишити Київ без вугілля і мусили зимою будувати залізницю в ліс ( Павка Корчагін), ні до ні після нікто не зміг повторити.
 показать весь комментарий
 
 
Гля, для Вас трьох імбецилів, порівняйте статистику тяжкіх злочинів тоді і зараз. Гугл в допомогу. Я про часи пісні про Київ, до речі.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, само собой - трое ответивших тебе - полнейшие имбицилы, один ты - профессор Преображенский.
Что за мулька пошла у откровенных ватанов (Коля, складывается впечатление, что ты, действительно на полном серъезе думаешь, что вокруг тебя, одни имбицилы и люди без памяти, которые не помнят о чем и как ты тут пишешь на форуме цензора) нарочито писать на украинском?
 показать весь комментарий
 
 
то для тебе, аморфне, писати на державній мові то прояв "откровенных ватанов"?
ану геть за "поребрик"
 показать весь комментарий
 
Манипулятор с тебя так себе. Иди передергивай в другом месте

Неужели ты на самом деле считаешь, что если ватная мразь будет писать на украинском, то никто ничего не заподозрит?
И да, имей уже смелость отвечать конкретно собеседнику, а не стыдливо отвечай "сам себе". Боишься, что человек увидит "нотификацию" об ответе и вернется в ветку вставить тебе пистон?
 показать весь комментарий
 
Очень интересно !

Подтверждает слова Князева о сокращении преступлений.
А неподалеку расположена "Альфа" СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
Може якому хоплофілу на ногу наступив?
 показать весь комментарий
 
 
Ось як би в нього був лівольверт, то він би показав тому стрільцю де раки зимують. Нє?
 показать весь комментарий
 
Чомусь тут всі вважають що коли кожен матиме зброю, то буде тишь-гладь и Божья благодать.
 показать весь комментарий
 
Конечно,не будет. Но при существующем порядке у злодея ствол будет всегда, а у Гражданина - нет. Справедливо было бы хотя бы уравнять шансы.
 показать весь комментарий
 
 
Разрешить оружие, чтобы и дети могли в школе пострелять, как в США.
 показать весь комментарий
 
 
Такое оружие,с которым малолетние отморозки в Штатах устраивают стрельбу, в Украине давно разрешено.
 показать весь комментарий
 
 
Рогатка в полицейском спецназе Индии

У центрі Києва розстріляли чоловіка: його госпіталізовано у важкому стані - Цензор.НЕТ 6930
 показать весь комментарий
 
Спасибо за тему. Много нового о рогатках узнал.

 показать весь комментарий
 
 
.

от ведь жизнь пошла, как не задавят так расстреляют
 показать весь комментарий
 
Слід давно запровадити візовий режим не лише з Росією, але й з іншими колишніми республіками СНД. Україну заполонили вихідці з Кавказу. Більша частина злочинів припадає на них. Ось і в цьому випадку, одні кавказці розстріляли іншого. Верталися б до себе додому і стрілялися скільки завгодно.
 показать весь комментарий
 
Так это Аваков стрелял или в него стреляли? Да, пусть бы ехал к себе домой, отсидит свое в Украине и домой...
 показать весь комментарий
 
В 2014-2015 - годах, мне казалось, что украинцы с пониманием относятся к применению и использованию оружия. 50% - так и есть. 99%? Так и могло быть при системных подходах. Но, видать процесс вышел из-под контроля. Чем дальше, тем это может усугубляться. Многие факторы - крайне негативны в социуме. Поэтому будет, нет ничего проще, чем нажать на спуск.
 показать весь комментарий
 
Если бы у всех ГРАЖДАН (не дай боже, РАБОВ или ХОЛОПОВ) было оружие, то кто первый рискнул бы открыть стрельбу (без ясных и понятных всем, очевидных мотивов и причин), тот был бы изрешечён пулями (и не только пулями) как дуршлаг!
 показать весь комментарий
 
Это исключение из правил а так-то преступности в Украине уже фактически нет ибо сначала была побеждена коррупция а потом и уличная преступность ... У центрі Києва розстріляли чоловіка: його госпіталізовано у важкому стані - Цензор.НЕТ 2171
 показать весь комментарий
 
А зачем рассказывать в какую больницу повезли?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ центре Киева расстреляли мужчину: его госпитализировали в тяжелом состоянии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх