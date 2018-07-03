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 Политика Украины
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Все про:памятник (1782) Порошенко (15058) Сербия (213) Шевченко Тарас (214)

 В сербском Новом Саде установят памятник Тарасу Шевченко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич договорились об установлении в сербском городе Новый Сад памятника украинскому поэтому Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я хочу поблагодарить господина президента за очень важную вещь в вопросах нашего гуманитарного сотрудничества. Прямо сейчас решили вопрос ускорения установления памятника величайшему украинскому поэту - отцу украинской нации Тарасу Григорьевичу Шевченко в Новом Саде. И я надеюсь, что во время следующего визита мы сможем вместе с господином президентом открыть этот памятник", - сказал П.Порошенко во время совместного брифинга с А.Вучичем в Белграде во вторник.

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Глава украинского государства отметил, что в настоящее время не существует никаких проблем в двусторонних украино-сербских отношениях. "Мы решительно их снимаем. Мы решительно развиваем двустороннее сотрудничество в экономической, политической, культурной, гуманитарной и безопасностной сферах", - отметил П.Порошенко.

В свою очередь, А.Вучич высказал убеждение о возможностях улучшения сербско-украинского сотрудничества, а также констатировал двустороннее желание расширить и политический диалог, и экономическое сотрудничество.

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"Мы верим, что вскоре в наших городах - Новом Саде, Белграде будут и памятники известным украинским литераторам. Что также культурное сотрудничество в разных отраслях культуры будет продвигаться, и спортивное сотрудничество и также, соответственно, сотрудничество в других отраслях", - отметил президент Сербии.

Источник: https://censor.net.ua/v3074547
 
   
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Ага! Так вот о чем свинохряк перетерал с сербским презом???!! Важная миссия, очень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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памятник Кобзарю, а не украинские названия воюющим частям....Чувствуете разницу между 2 мирами.

Я виросла на вiршах Шевченка
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На сербском город называется Нови Сад, на венгерском Újvidék, на словацком Nový Sad, на русинском Нови Сад.
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Вообще-то и в России дохрена памятников Шевченко. И в Казахстане тоже есть.
Теперь и в Сербии будет.
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Зачем в Сербии памятник Шевченко, он там бывал или сербы о нем что-то знают...
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Он там никогда не бывал. И сербы о нем не знают!
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ще одні "братушки" ...такі ж самі як і кацапи
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ сербском Новом Саде установят памятник Тарасу Шевченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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