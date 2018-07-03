EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  2159  16
Все про:туризм (1038) Тунис (70) Омелян (450)

 Омелян рекомендует лишить лицензии туристическую компанию, которая оставила украинцев в Тунисе. ВИДЕО

Министерство экономического развития и торговли рекомендует лишить лицензии туроператора, который оставил украинских туристов в Тунисе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкаой на "112 Украина", об этом глава министерства Владимир Омелян сообщил на брифинге.

...
Видео 5 канала

"Со своей стороны я обратился с рекомендацией лишить лицензии эту компанию и, соответственно, обратиться в правоохранительные органы", - сказал Омелян.

В то же время он подчеркнул, что это вопросы Министерства экономического развития и торговли и они будут рассмотрены 4 июля на совещании в министерстве под председательством Степана Кубива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин поблагодарил украинских дипломатов в Тунисе за работу и заботу о наших гражданах

"Все эти вопросы будут рассмотрены завтра на совещании под председательством Степана Ивановича Кубива, потому что министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль. Здесь министерство инфраструктуры может быть только добрым советчиком", - отметил Омелян.

В свою очередь представитель авиаперевозчика рассказал на брифинге, что все украинские туристы были перевезены за счет Bravo Airways.

"Мы перевезли более 1,5 тысячи человек и все эти перевозки были осуществлены за счет компании Bravo Airways", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кризис преодолен и вопрос решен", - Омелян о массовых задержках авиарейсов

Источник: https://censor.net.ua/v3074522
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вас за то, что вы над людьми экспериментируете, тупые свои дерегуляции отношений бизнеса и общества устраивая, на опыты надо сдать, стадо лузеров, уверовавших в величие шаровых построений
 показать весь комментарий
 
 
А что будет с лицензией другого туроператора под названием Джойн Ап, который совсем недавно оставил 300 туристов в Египте?
 показать весь комментарий
 
 
Вы шо! Грося сказал, кто тронет бизнес, тот будет моим кровным врагом. Так что, недобросовестные туроператоры работайте и дальше, а вы пассажири привыкайте куковать в аэропортах Омелян рекомендует лишить лицензии туристическую компанию, которая оставила украинцев в Тунисе - Цензор.НЕТ 3811
 показать весь комментарий
 
Правильное решение. Турфирма все организовывала - пусть отвечает за свои недоработки
 показать весь комментарий
 
 
Там спорный вопрос, кто виноват...есть мнение, что основная вина все же на авиаперевозчике, у которого после аварии самолета в Жулянах банально пошел разлад в расписании перелетов, тк запасных самолетов банально нет.
 показать весь комментарий
 
Люто млюсую+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, та исчо шара :https://people.onliner.by/2018/07/02/aeroport-16https://people.onliner.by/2018/06/29/chp-38
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Бл..ь! Он еще что то рекомендует! В нормальной стране министр уже ушел бы в отставку, а туроператоры не только лицензии лишились бы а и выплатили бы миллионные штрафы за моральный ущерб. Такое только в Украине возможно, страна дегенератов и воров...
 показать весь комментарий
 
 
В свою очередь представитель авиаперевозчика рассказал на брифинге, что все украинские туристы были перевезены за счет Bravo Airways.Источник: https://censor.net.ua/n3074522

Они что меценаты? Омелян рекомендує позбавити ліцензії туристичну компанію, яка залишила українців у Тунісі - Цензор.НЕТ 5732
 показать весь комментарий
 
 
Я полагаю, что туроператор утверждает, что именно "Браво" он оплатил авиаперелёты. Иначе как?
 показать весь комментарий
 
 
Значит "текст как-то по-дебильному написан". Деньги то немалые.
 показать весь комментарий
 
Цензор, я что-то пропустила? У вас: "Министерство экономического развития и торговли рекомендует [...],[...], об этом сообщил глава министерства омелян на брифинге.А кубив степан-где? Омелян уже на двух креслах? Омелян, занимайся самолётиками, а не лишением лицензий турфирм. Это не твоя фишка, и не твоя прибыль в "карман", кому давать, у кого отнимать лицезии на туризм.
 показать весь комментарий
 
 
СТРАННО, ГЛАВА ,,СОЮЗА ТУРОПЕРАТОРОВ" ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НУЖНО ИХ ВВЕСТИ (что, конечно нонсенс слышать от главы союза туроператоров), А МИНИСТР ЗАЯВЛЯЕТ О ЛИШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ ТУРОПЕРАТОРА... И КТО ИЗ НИХ БРЕШЕТ????
 показать весь комментарий
 
 
Мне вот что интересно: почему Цензор публикует только отдельные моменты из доклада Омельяна? Почему он публикует только негатив от туроператоров? А где перевозчики, которые в основном и виноваты в срыве рейсов? Или Цензоры и лично Бутусову это выгодно? ://replyua.net/news/novosti-segodniya/100872-gryadet-proverka-v-ukraine-provedut-polnuyu-reviziyu-charternyh-samoletov.html
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОмелян рекомендует лишить лицензии туристическую компанию, которая оставила украинцев в Тунисе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх