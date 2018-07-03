 Омелян рекомендует лишить лицензии туристическую компанию, которая оставила украинцев в Тунисе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкаой на "112 Украина", об этом глава министерства Владимир Омелян сообщил на брифинге.
"Со своей стороны я обратился с рекомендацией лишить лицензии эту компанию и, соответственно, обратиться в правоохранительные органы", - сказал Омелян.
В то же время он подчеркнул, что это вопросы Министерства экономического развития и торговли и они будут рассмотрены 4 июля на совещании в министерстве под председательством Степана Кубива.
"Все эти вопросы будут рассмотрены завтра на совещании под председательством Степана Ивановича Кубива, потому что министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль. Здесь министерство инфраструктуры может быть только добрым советчиком", - отметил Омелян.
В свою очередь представитель авиаперевозчика рассказал на брифинге, что все украинские туристы были перевезены за счет Bravo Airways.
"Мы перевезли более 1,5 тысячи человек и все эти перевозки были осуществлены за счет компании Bravo Airways", - сообщил он.
Они что меценаты?
Что видим? Есть такая лицензия. Если этого мало то набираем вот это и видим как она выглядит.
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