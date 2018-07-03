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Все про:алкоголь (1344) женщины (519) Мексика (67) Россия (69820) ЧМ-2018 (194) фанаты (378)

 "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+

Футбольные болельщики из Мексики устроили посиделки в одном из баров в РФ, после которых на столе осталась пьяная и полностью обнаженная россиянка. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Деловую столицу, местную фанатку футбола обнаружил утром на столе один из сотрудников бара. 

"Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу. Видимо, в качестве чаевых", - говорится в комментарии к видео.

Судя по записи, сотрудник бара серьезно озадачен вопросом о том, как ему действовать в этой ситуации.

"П#здец, пацаны, че с ней делать подскажите?", - обращается он за советом.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "It's England, Mr Lenin", - английские фаны в центре Москвы выбросили Ленина в мусорную урну. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3074503
 
   
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...бедная девочка -- неопытная...

Была б опытная, мексиканцев бы голыми утром из-под столов вынимали...
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И тут в голове (а затем и в наушниках) зазвучала одна мексиканская группа с песней "Инстинкты извращения"

Я слышу зов
Твоих низменных инстинктов
Это то, что мне надо
Я знаю, ты просто бл*дь


Я чувствую твою похоть
Тебе нужны унижения
Сначала я наступлю на тебя
Давай сюда, ты слишком далеко


Я х*ярю тебя кулаком
Чем больше я даю п*зды, тем больше ты хочешь
Я насилую, я живу для этого -
Я реальность твоих извращений


Я изнасилую тебя, вот чего ты достойна
Для меня ты дешевая шмара
Я так называю тебя
И ты знаешь, кто я


Я преступник
Ты жертва изнасилования
Тебе принадлежит боль
Ты родилась, чтобы сдохнуть


Я убью твою волю
Перед твоих глазах
Я растопчу тебя
Это то, что мне нравится


Я бью сильнее, я теряю контроль
Я даже чувствую твою душу
Я хочу умереть в этой игре
В которую всегда хочу играть
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Почти русский рэп. Как по смыслу, так и по красоте слога. Жаль, Наташа спит на столе и не слышит.
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Если бы это была только одна такая наташка, говорят в Рашке рузкие наташки вешались только услышав иностранную речь!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+
 
 
 
 
 
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