 "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Деловую столицу, местную фанатку футбола обнаружил утром на столе один из сотрудников бара.

"Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу. Видимо, в качестве чаевых", - говорится в комментарии к видео.

Судя по записи, сотрудник бара серьезно озадачен вопросом о том, как ему действовать в этой ситуации.

"П#здец, пацаны, че с ней делать подскажите?", - обращается он за советом.

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