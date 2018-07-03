 "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Деловую столицу, местную фанатку футбола обнаружил утром на столе один из сотрудников бара.
"Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу. Видимо, в качестве чаевых", - говорится в комментарии к видео.
Судя по записи, сотрудник бара серьезно озадачен вопросом о том, как ему действовать в этой ситуации.
"П#здец, пацаны, че с ней делать подскажите?", - обращается он за советом.
...
Была б опытная, мексиканцев бы голыми утром из-под столов вынимали...
Я слышу зов
Твоих низменных инстинктов
Это то, что мне надо
Я знаю, ты просто бл*дь
Я чувствую твою похоть
Тебе нужны унижения
Сначала я наступлю на тебя
Давай сюда, ты слишком далеко
Я х*ярю тебя кулаком
Чем больше я даю п*зды, тем больше ты хочешь
Я насилую, я живу для этого -
Я реальность твоих извращений
Я изнасилую тебя, вот чего ты достойна
Для меня ты дешевая шмара
Я так называю тебя
И ты знаешь, кто я
Я преступник
Ты жертва изнасилования
Тебе принадлежит боль
Ты родилась, чтобы сдохнуть
Я убью твою волю
Перед твоих глазах
Я растопчу тебя
Это то, что мне нравится
Я бью сильнее, я теряю контроль
Я даже чувствую твою душу
Я хочу умереть в этой игре
В которую всегда хочу играть