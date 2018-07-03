 Найем: Уверен, что закон о снятии неприкосновенности будет принят на этой неделе. Из страха депутаты проголосуют за президентский вариант. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат (БПП) Мустафа Найем.

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"Я точно уверен, что закон будет принят на этой неделе. Единственная проблема - в какой редакции. В нашей, которую мы предлагали, которая предлагает, чтобы неприкосновенность была снята уже завтра. Или в президентской, в которой Петр Порошенко дает парламентариям взятку в виде годовой отсрочки снятия неприкосновенности. (...) Могу предвидеть, что из страха депутаты проголосуют за президентский. Но так или иначе я думаю, что этот состав парламента наконец-то этот вопрос уже завершит, и мы хотя бы в следующем созыве будем иметь депутатов без неприкосновенности", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности", - Порошенко

Согласно президентскому законопроекту (№7203), предложено внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

В пояснительной записке к документу указано, что вопрос об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины до сих пор остается нерешенным и не потерял актуальности. Общественное мнение по этому поводу свидетельствует, что "гарантии неприкосновенности народных избранников в существующем объеме являются неоправданными и по сути превратились в гарантии безнаказанности".

Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее в июне 2018 года КС признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала включение в повестку дня сессии и направление для заключения в КС президентского законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Народные депутаты поддержали также включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд депутатского законопроекта (№6773) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что, согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

После заключения КС законопроекты будут переданы в Верховную Раду. Окончательное одобрение (принятие в целом), согласно процедуре внесения изменения в Конституцию, возможно при 300 голосах парламентариев.