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 Политика Украины
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Все про:ВР (22111) ЦИК (2699) Луценко Ирина (331) Блок Петра Порошенко (1506) Березенко (63)

 В четверг будет голосование за обновленный состав ЦИК. Окончательное решение БПП примет на фракции утром, - Березенко. ВИДЕО

В четверг, 5 июля, в Верховной Раде Украины будет проходить голосование за обновленный состав Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам заявили замглавы фракции БПП Сергей Березенко и представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко.

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В четверг будет проходит голосование за обновленный состав Центральной избирательной комиссии. У депутатов была возможность провести все необходимые консультации, у них была возможность в комитете, когда проходило голосование за новых кандидатов, задать вопросы этим кандидатам, определиться, кто лучший. (...) Я думаю, что все определились с этим, фракции определились. Голосование будет проходить по количеству набранных голосов. Каждый народный депутат определится, нажмет на кнопку и по результатам мы будет видить обновленный состав. (...) Затягивать уже нельзя, поскольку мы дошли до момента, когда мы находимся за год до выборов на пост президента Украины", - отметила Луценко.

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При этом она добавила, что если какой-то из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, то функции временно исполнять будет член ЦИК предыдущей каденции.  

"Мы считаем, что это голосование будет. Окончательное решение будет принято на фракции в 9:00 в четверг", -  отметил в комментарии журналистам замглавы фракции БПП Сергей Березенко. 

При этом, по его словам, сценарий, при котором будут уволены старые члены ЦИК и не назначены новые, исключать нельзя. 

 

Источник: https://censor.net.ua/v3074477
 
 
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Фанатів з РФ в кокошниках висміяли у мережі,подивиться на цю мерзоту, панове.


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Звичайні лапті. А шо, вони іншими і не бувають.
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Голосуй, не голосуй - Хитрожопый не пройдет...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ четверг будет голосование за обновленный состав ЦИК. Окончательное решение БПП примет на фракции утром, - Березенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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