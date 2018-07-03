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 Рада усилила ответственность за неуплату алиментов. ВИДЕО

Верховная Рада приняла три законопроекта по усилению защиты детей.

Первым Верховная Рада 230 голосами приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" (№8296), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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С целью защиты больных детей проект предлагает уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года админправонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. В отношении лиц, которые уклоняются от отбывания взыскания, проект предлагает установить админответственность и предусмотреть наказание в виде админареста сроком до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовную ответственность и предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Положения законопроекта предусматривают и возложение на осужденных к ограничению или лишению свободы обязанности работать с целью обеспечения надлежащего выполнения решений суда о взыскании алиментов на содержание ребенка. До трехмесячной уменьшена сумма задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка для вынесения госисполнителем постановления об установлении временных ограничений должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортом, в праве пользования оружием и в праве охоты.

Вводится начисление штрафов и при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов). Документ предусматривает автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком.

Устанавливается, в частности, возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности другого родителя с уплаты алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Планируется, что при этом соответствующее согласие второго из родителей не будет требоваться в случае выезда ребенка за пределы Украины вместе с тем из родителей, с кем он проживает по решению суда, на срок до одного месяца.

Далее нардепы 275 голосами приняли Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми" (№8294). Закон предусматривает выделение помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, а также получивших тяжелую травму, нуждающихся в трансплантации органа, паллиативной помощи, но не признанных в установленном порядке детьми с инвалидностью.

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Такая помощь будет предоставляться в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Право на нее будет иметь один из родителей, усыновителей или опекун, который постоянно проживает и ухаживает за ребенком, больным одним или несколькими видами таких заболеваний.

Закон предусматривает, что перечень тяжелых заболеваний, травм, состояний, которые дают право работнику на получение отпуска на ребенка, у которого не установлена инвалидность, без сохранения заработной платы, утверждает Кабинет министров.

Вместе с тем в законе "Об отпусках" законопроект предлагает предусмотреть, что родителям, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, положен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 16-летнего или 18-летнего возраста в зависимости от заболевания.

Согласно принятым изменениям в закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предусмотрено, что родители, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, будут считаться плательщиками единого взноса.

Затем парламентарии 235 голосами приняли Закон "О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины". Законом отменено налогообложение налогом на доходы физических лиц алиментов, выплачиваемых налогоплательщику нерезидентом. Законом также расширен перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку налогоплательщика, за счет включения в них суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений для компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства.

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"Это 1,5 млн детей, которые смогут получить подобающее материальное обеспечение. Мы защитили наших детей от горе-родителей, которые не желают выполнять свои обязанности", - прокомментировала принятые законы Ирина Луценко.

"Принятый законопроект охватывает широкий спектр экономических гарантий по защите прав ребенка. Кроме увеличения минимального размера алиментов, кроме дополнительных санкций против злостных неплатильщиков алиментов, а это: запрет выезда за границу, запрет на вождение транспортных средств с момента, когда задолженность составляет 4 месяца, раньше было 6 месяцев. Мы ввели европейскую норму относительно выезда ребенка за границу. Мы убрали постсоветскую норму, которая требовала нотариальные разрешения родителей и создавала возможности для шантажа. Проголосованная норма дает возможность детям по согласию одного из родителей выезжать за границу на лечение, отдых или спортивные соревнования до 1 месяца без согласия другого родителя. Мы приняли ряд налоговых льгот для тех родителей, которые вкладывают средства в своих детей. Мы определили направление стимулирования добросовестного, ответственного отцовства. Закон устанавливает увеличение размера алиментов до прожиточного минимума. Если алименты не уплачиваются в течение года, то они автоматически пересчитываются на 20% в пользу ребенка, более двух лет – на 30%, более трех – на 50%", - объяснил новации министр юстиции Павел Петренко.

Источник: https://censor.net.ua/v3074475
 
 
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а за выплату нищенских пенсий и зарплат, когда депутаны будут яйцами к небу висеть?
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Б-дь! Это самое необходимое для Украины сейчас?! Я то думаю, почему у нас так, как есть. А это эвона чего - плоховато живем, ибо слабо за алименты наказывают. Вот теперь заживем!
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Да тут с какой стороны не подойди - не початый край работы для народных избранников. А они уже год мурыжат тему алиментов и успехов на этом поприще.
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Морда луценчихи испугала меня вусмерть, больше не зайду на эту ветку, бррр
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Сейчас админ добрый - с вечера не выложил.
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ЇЇ рожа, кращий захист від народження дітей і сексу взагалі...
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введите расстрел уже ......
Мусолят эту тему несколько месяцев - тунеядцы, импотенты и взяточники.....
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Да ВР должна народу алименты платить после того, что с ним делают.
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нет. Это мы их должны на суку развешивать. И убежать не дать Повесили бы, в 14 году, хама на его йолке и эти скромнее были бы.
Рада посилила відповідальність за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 3775
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Что только депутаны и соевая власть не придумает лишь бы не заниматься реальной економикой страны которая сейчас ниже плинтуса и реальной борьбой с коррупцией которая сейчас на уровне стран третьего мира.
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Перестань постить откровенную хрень. 15-18 тыс на ребенка - это ж какая у папашки зарплата, если данная сума всего четевртая часть от его заработка.
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це походу з кацапського ресурсу, так що беріть по курсу.
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во во так наши горе парламентарии порождают финансовых шантажисток...к реальной защите ребенка эти пиаракции не имеют никакого отношения
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Наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать. Ай молодцы!
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А Рева сказал что быть матерью одиночкой выгодно!
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ну якщо ви циганка, у якої десять дітей, то ще як вигідно
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Рева балалайка, Ему по должности положено языком телепать.
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Хотел бы я посмотреть как какой то депутат, судья или полицай будет работать на общественных работах. АТО как всегда на голодранца без штанов и с зарплатой в $50 чуть ли не предательство родины и расстрел за неуплату алиментов приписывают а кто имеет реальные деньги и власти плевали на все ети законы ваши как плюнул Барыга на законы о запрете на ввоз и продажу разейских автомобилей в Украину и как плюнул Коболев Гнойсману в морду на призыв отменить выписаную себе премию в $50 миллионов.
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АТО как всегда на голодранца без штанов и с зарплатой в $50...

нехай пісюн свій на органи здасть, а не дітей править. Навіщо лізе, кідь сам себе прокормити не здатен?
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С такими законами мужики скоро жениться перестанут.
Институт семьи в Украине полностью разрушен.
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цікаво як у вас інститут сім'ї пов'язаний із аліментами на дитину?
Якщо є аліменти, то інститут вже того, тю.тю...
Тримайте просто свій пісюн під контролем і буде вам щастя
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Так про те й річ, що мужики будуть тільки то й робити що пісюни тримати під контролем, бо потім собі дорожче вийде з такими законами
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який жах Рада посилила відповідальність за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 4288
а ви перед тим, як свій пісюн кудись засунути, розписку беріть, що претензій не має
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По логике нужно держать дверь закрытой и тогда никто туда не войдет. А когда дверь на распашку то будет проходной двор смысл тогда ловить и наказывать всех кто туда заходил. А сейчас бабы такие 3.14зды как порваный флаг на ветру, мужика подпоят и к себе в койку тащат. Найдет использованный презерватив под балконом или в мусорке и в себя зальет. А потом ему омут на шею и погоняет. Если нету ума брачный контракт подписать пускай сосет.
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Найдет использованный презерватив под балконом или в мусорке и в себя зальет...

У вас глубокі знання з анатомії... сперма, яка попала на повітря не життєздатна.
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Серьезно? А как насчет передачи спермы через мочалку или ванную? Так же у меня товарищ всю жизнь *бался в презервативах и в результате имеет двоих детей. Ето как?
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до речі, буде вам наука як розкидувати використані гандони людям пді вікна
Як ви взагалі уявляєте собі картину - жінка лазить по смітнику у пошуках використаного презерватива, щоби у себе, щось залити?
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ты прям как в сказке живешь. Сейчас такие бабы что в форточку лазят к мужикам поибаца и делают все что угодно чтобы взять мужика за рога и сесть ему на шею.
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Для назначения алиментов необязателен официальный брак. Достаточно отцовства.
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А когда мандата депутата лишать будут за прогулы и кнопкодавство. И зарплат лишать будут этих упырей?

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Угу, ты бы еще спросил когда власть начнет бороться с корупцией и казнокрадством.
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Действительно, охамели вкрай подобные вопросы задавать.
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так уже начала Рада посилила відповідальність за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 9964. до выборов очередного "гидранта" меньше года осталось. Готовь уши под лапшу
Рада посилила відповідальність за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 9718
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в Украине только власть народа Украины узурпировать безопасно, а все остальное строго наказуемо
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Лучше введите закон о обязательном брачном контракте при женитьбе. АТО у нас ввели свадьбу за 20 минут а о разводе никто не думает хотя реально средняя продолжительность брака в Украине 3-5 лет. В Европе напримеж люди женятся после 30-ти лет, в у нас же малолетки тупые только писька мохом поросла сразу ибаца и женится лезут, а потом за голову хватаются, когда реально понимают вкус жизни.
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А кто сейчас мешает заключать брачный контракт? Брачный контракт в любой стране мира дело добровольное, а не обязательное.
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Не кажется странным что брачный контракт ето дело добровольное а алименты принудительное? Так же интересно что у нас даже автомобили принудительно страхуют а людей нет. Полный маразм законодательства.
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суспільна мораль (Совкова) та виховання...
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коменти жесть.
Чекаю на комент типу:
боротьба з несплатою аліментів - спонсор ЛГБТ товариств.
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так куда там уже усиливать...разве что только расстрел или сожжение на костре.....заняться долбоипам нечем
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В Бундесе, если папаня не работает -- то и алиментов не должен... ...а если работает, то платит, пока дитю 18 не исполнится, потом перестаёт платить, бо у же на него родное дитё должно в суд подавать, а не мамаша. ...а не каждое дитё сука, как папа...

Явление массовое -- я тут, за 2 года послебрачной Воли, на детных барышень насмотрелся и наслухался...

Дети растут без отцовской фин. поддержки, а государство не компенсирует и на счётчик уклонистов не ставит. Не решён тут этот вопрос!
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Що странно.Не было ни одного страйка,пострадавших мам або пап.Палаточных городков,голодающих под Радой требующих Закон об алиментах.То есть влада взяла,то що вообще никого не волнует, и подняла цю тему на штандарт перемоги. Рада посилила відповідальність за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 7398
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада усилила ответственность за неуплату алиментов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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