 Рада усилила ответственность за неуплату алиментов. ВИДЕО

Первым Верховная Рада 230 голосами приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" (№8296), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

С целью защиты больных детей проект предлагает уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года админправонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. В отношении лиц, которые уклоняются от отбывания взыскания, проект предлагает установить админответственность и предусмотреть наказание в виде админареста сроком до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовную ответственность и предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потерпевшие от пожара в "Виктории" требуют возмещения морального ущерба на сумму 3,9 млн грн, - адвокат Стоянов

Положения законопроекта предусматривают и возложение на осужденных к ограничению или лишению свободы обязанности работать с целью обеспечения надлежащего выполнения решений суда о взыскании алиментов на содержание ребенка. До трехмесячной уменьшена сумма задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка для вынесения госисполнителем постановления об установлении временных ограничений должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортом, в праве пользования оружием и в праве охоты.

Вводится начисление штрафов и при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов). Документ предусматривает автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком.

Устанавливается, в частности, возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности другого родителя с уплаты алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Планируется, что при этом соответствующее согласие второго из родителей не будет требоваться в случае выезда ребенка за пределы Украины вместе с тем из родителей, с кем он проживает по решению суда, на срок до одного месяца.

Далее нардепы 275 голосами приняли Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми" (№8294). Закон предусматривает выделение помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, а также получивших тяжелую травму, нуждающихся в трансплантации органа, паллиативной помощи, но не признанных в установленном порядке детьми с инвалидностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу украинских детей уже взыскали 1,6 млрд грн, - Петренко

Такая помощь будет предоставляться в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Право на нее будет иметь один из родителей, усыновителей или опекун, который постоянно проживает и ухаживает за ребенком, больным одним или несколькими видами таких заболеваний.

Закон предусматривает, что перечень тяжелых заболеваний, травм, состояний, которые дают право работнику на получение отпуска на ребенка, у которого не установлена инвалидность, без сохранения заработной платы, утверждает Кабинет министров.

Вместе с тем в законе "Об отпусках" законопроект предлагает предусмотреть, что родителям, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, положен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 16-летнего или 18-летнего возраста в зависимости от заболевания.

Согласно принятым изменениям в закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предусмотрено, что родители, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, будут считаться плательщиками единого взноса.

Затем парламентарии 235 голосами приняли Закон "О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины". Законом отменено налогообложение налогом на доходы физических лиц алиментов, выплачиваемых налогоплательщику нерезидентом. Законом также расширен перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку налогоплательщика, за счет включения в них суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений для компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минюст продаст Ferrari должника по алиментам. ФОТО

"Это 1,5 млн детей, которые смогут получить подобающее материальное обеспечение. Мы защитили наших детей от горе-родителей, которые не желают выполнять свои обязанности", - прокомментировала принятые законы Ирина Луценко.

"Принятый законопроект охватывает широкий спектр экономических гарантий по защите прав ребенка. Кроме увеличения минимального размера алиментов, кроме дополнительных санкций против злостных неплатильщиков алиментов, а это: запрет выезда за границу, запрет на вождение транспортных средств с момента, когда задолженность составляет 4 месяца, раньше было 6 месяцев. Мы ввели европейскую норму относительно выезда ребенка за границу. Мы убрали постсоветскую норму, которая требовала нотариальные разрешения родителей и создавала возможности для шантажа. Проголосованная норма дает возможность детям по согласию одного из родителей выезжать за границу на лечение, отдых или спортивные соревнования до 1 месяца без согласия другого родителя. Мы приняли ряд налоговых льгот для тех родителей, которые вкладывают средства в своих детей. Мы определили направление стимулирования добросовестного, ответственного отцовства. Закон устанавливает увеличение размера алиментов до прожиточного минимума. Если алименты не уплачиваются в течение года, то они автоматически пересчитываются на 20% в пользу ребенка, более двух лет – на 30%, более трех – на 50%", - объяснил новации министр юстиции Павел Петренко.