 5 июля в Киеве пройдет завершающий этап проекта "Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николай Подрезан (1953 рождения) - инвалид 1 группы (на коляске), Кавалер орденов Украины "За Заслуги" 2-й и 3-й степеней, образование - 2 высших (инженер-строитель и режиссер массовых зрелищ, закончил аспирантуру по социальной педагогике), член правления ОО "Центр социальной реабилитации инвалидов "Остров надежды"). Награжден Знаком - "Почетный работник туризма Украины". Член-корреспондент Академии строительства Украины.

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Именно с целью практического влияния на ситуацию, в которой сейчас находятся инвалиды-колясочники в нашей стране, в течение 7-ми лет Николай Подрезан, путешествуя 6-ю континентами (26 стран, 34 города), собирал и записывал уникальные материалы, которые дают возможность всем заинтересованным организациям и лицам облегчить практическую работу по обеспечению беспрепятственного передвижения и посещения инвалидами-колясочниками историко-культурных, и не только, мест Украины.

Свое путешествие он начал еще в 2011 году по маршруту эстафеты огня Олимпиады 2004 года в Афинах. В каждом из городов, где в 2004 году прошли этапы эстафеты, Подрезан проезжает на коляске с Олимпийским факелом 1206 метров (1/35 часть марафонской дистанции в 42км 195м).

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Стоит отметить, что 35-й этап в Москве был отменен. Такое решение автор проекта принял в связи с развязанной Россией войны на украинском Донбассе. Это решение поддержало Министерство иностранных дел Украины, под патронатом которого проект проходит с октября 2012 года.

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Маршрут этапа в Киеве будет разделен на 2 части.

Часть I

В15:00 будут преодолены 250 метров по ул. Вел. Васильковской, между ул. Ковпака и Тверской.

Часть II

в 16:00 начнется движение от пересечения ул. Владимирской и Богдана Хмельницкого, вниз к Крещатику, потом налево, с минутной остановкой у флагштока Национального флага Украины, далее - до Майдана Незалежности.

В 16:30 - финал проекта на Майдане Незалежности.

Пресс-релиз с подробной информацией для прессы находится ЗДЕСЬ.