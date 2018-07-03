 "Из ПТУРа убирают камеры ОБСЕ-ешные и работают из другого оружия. Сегодня 120-е мины прилетели", - украинские морпехи о перемирии на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, по словам морских пехотинцев, боевые действия начинаются после отъезда членов наблюдательной миссии. В местах, где установлены камеры наблюдения ОБСЕ, российские террористы выводят их из строя, а потом начинают обстрелы.

"Из ПТУРа убирают камеры ОБСЕ-ешные и работают из другого оружия... Сегодня ни войны, ни перестрелки - просто прилетело пару мин 120-го калибра. Как бы невзначай. Массово они не бросают. Как бы там ни было, это притягивает к себе внимание ОБСЕ-шников", - рассказывает о ситуации один из морпехов.

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