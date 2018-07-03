 Сотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови. ВИДЕО

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

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"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также член ОО-шки, которая косит под копов. Сегодня, в одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota. Драгер задулся на 2,58 промилле", - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что Ляшок не скупился на угрозы всем окружающим.

Кроме того, за подобный проступок его ранее выгнали из прокуратуры.