 Сотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови. ВИДЕО

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
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"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также член ОО-шки, которая косит под копов. Сегодня, в одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota. Драгер задулся на 2,58 промилле", - говорится в сообщении.
Также, отмечается, что Ляшок не скупился на угрозы всем окружающим.
Кроме того, за подобный проступок его ранее выгнали из прокуратуры.
Нельзя же всех под одну гребёнку.
Ему можно
я что то пропустил,им разве ещё не узаконили езду по синьке?
А судьи - ЛЯШОК,
И им всем ПОХ.
Понял, лох?
С 1 июля в Бельгии вступают в действие новые правила : если у водителя выявлено 1,8/1000 алкоголя, он обязан установить в машине этилотест, блокирующий машину, пройти спец.программу и заплатить за всё это удовольствие 3700 €. Чтобы завести машину, водитель должен сначала пройти этилотест - если в крови более 0,2/1000 машина не заведётся, если меньше - поедешь, но каждые 15 минут новый этилотест. Вот так у нас решили бороться с пьяными водителями - говорят очень эффективно
А вы, стесняюсь спросить, давно слились с Европой "ментально и морально"?
Олег Ляшок...
Совпадение?
Живя не один год в Киеве ( когда тут появился непонятно ), в 2016 году приобрел земельный участок 2000 м. кв. в Покровске Донецкой области.
Из декларации за 2016 год.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_798bdd04-555d-432d-aaa1-77774f3e2373
Вид об'єкта: Земельна ділянка
Дата набуття права: 31.12.2016
Загальна площа (м2): 2 000
конченная пьянь
Ляшока просто сдали свои
после пьянки
ВО БатьківщинаПодлинная учетная запись @Batkivshchyna
Вадим Івченко: Питання недоторканності потрібно вирішувати системно та знімати її з депутатів, суддів і президента https://ba.org.ua/vadim-ivchenko-nedotorkannist-potribno-znimati-z-deputativ-suddiv-i-prezidenta/ …
Перекладаю. #уй ми будем голосувать за зняття деп.недоторканності.