EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия, Киевские новости
  3336  37
Материалы по теме:
Все про:Киев (16107) пьянство (640) суд (21067) патрульная полиция (1123)

 Сотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови. ВИДЕО

Сотрудники патрульной службы полиции задержали в Киеве работника Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Олега Ляшка, который находясь в состоянии алкогольного опьянения разъезжал на внедорожнике.

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

...

Читайте также: Водитель получил два года условно за пьяный наезд на полицейского

"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также член ОО-шки, которая косит под копов. Сегодня, в одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota. Драгер задулся на 2,58 промилле", - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что Ляшок не скупился на угрозы всем окружающим.

Кроме того, за подобный проступок его ранее выгнали из прокуратуры.

Сотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови 01

Источник: https://censor.net.ua/v3074459
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Официально оформленные титушки в униформе, при оружии под крышей прокурорских
 показать весь комментарий
 
 
Ему можно-он избранный, в смысле недавно избранный всеми комиссиями как лучший из лучших.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, скажите ему спасибо, что хоть не убил десяток-другой крепостных по дороге. А, ведь, ему можно.
 показать весь комментарий
 
 
В этом и состоит "успешная" судебная реформа-гниды прокурорские становятся судьями высших судебных инстанций?
 показать весь комментарий
 
 
в подобных случаях такой непотопляемости справедливым было бы призывать к ответу тех, кто рекомендовал этого бухого водилу куда-бы то ни было. Думаю, что те, кому он так нравится будут рады разделить ответственность со своим любимцем.
 показать весь комментарий
 
 
Ну совсем нюх потеряли.
Нельзя же всех под одну гребёнку.
Ему можно
 показать весь комментарий
 
Скоро езда трезвым станет дикостью.
 показать весь комментарий
 
 
надо за пьянку до 500 тысяч повысить....
 показать весь комментарий
 
Сотрудники судов и МВС будут только рады такому повышению, вот только пяными они от этого меньше ездить не будут, просто машины подороже купят.
 показать весь комментарий
 
 
дык. я авакяна тролю..с его тупыми повышениями....
 показать весь комментарий
 
За пьянку штрафовать не надо. Только отбирать права на два года. За повторное нарушение - отбирать навсегда.
 показать весь комментарий
 
 
От хто таке рогате бидло працевлаштовує?
 показать весь комментарий
 
 
Сотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови

я что то пропустил,им разве ещё не узаконили езду по синьке?
 показать весь комментарий
 
 
Украину спасёт только сухой закон по примеру Швеции.
 показать весь комментарий
 
Наверняка педераст в плохом смысле этого слова.
 показать весь комментарий
 
 
А СУДЬИ КТО?
А судьи - ЛЯШОК,

И им всем ПОХ.

Понял, лох?
 показать весь комментарий
 
 
это пьяное чмо было "выбрано" из многих как "лучшее" ???????????
С 1 июля в Бельгии вступают в действие новые правила : если у водителя выявлено 1,8/1000 алкоголя, он обязан установить в машине этилотест, блокирующий машину, пройти спец.программу и заплатить за всё это удовольствие 3700 €. Чтобы завести машину, водитель должен сначала пройти этилотест - если в крови более 0,2/1000 машина не заведётся, если меньше - поедешь, но каждые 15 минут новый этилотест. Вот так у нас решили бороться с пьяными водителями - говорят очень эффективно
 показать весь комментарий
 
 
В руках наших ребят машины будут отлично завотится не зависимо от показаний алкотестера. Здесь не Бельгия
 показать весь комментарий
 
очень жаль, это ещё раз доказывает насколько вы далеки от Европы … в том числе ментально и морально
 показать весь комментарий
 
 
ну, всех под одну гребенку не стоит...
А вы, стесняюсь спросить, давно слились с Европой "ментально и морально"?
 показать весь комментарий
 
после этого он уже не должен быть сотрудником этого суда
 показать весь комментарий
 
 
тю, а хабарі вони як будуть брати? від тебе? Для того і існують подібні працівники.
 показать весь комментарий
 
 
Почему копы разрешили сесть в авто за руль этому алкашу, да еще и с работающим двигателем?
 показать весь комментарий
 
 
По тому что в рошении их за это уволят и дело могут колеги этого у..ща завести на них,а этот как ездил синий ,так и будет.Примеров гора.
 показать весь комментарий
 
 
Они все так катаются, просто поймали одного.
 показать весь комментарий
 
 
Олег Ляшко...
Олег Ляшок...
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Быдло-"судье" пора отправляться на запасной аэродром. Там его малая родина?

Живя не один год в Киеве ( когда тут появился непонятно ), в 2016 году приобрел земельный участок 2000 м. кв. в Покровске Донецкой области.
Из декларации за 2016 год.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_798bdd04-555d-432d-aaa1-77774f3e2373
Вид об'єкта: Земельна ділянка
Дата набуття права: 31.12.2016
Загальна площа (м2): 2 000
 показать весь комментарий
 
все радостно смеются, синяк сидит за рулем заведнного сарая.. все так уверены, что пьянь мусорная не газонет? и кто потом будет смеяться?
 показать весь комментарий
 
Вот такие дауны и рахиты потом одевают судебную мантию, рассматривают дела и выносят приговор именем Украины - позорники. Рапорт на увольнение и продемонстрировать запись в трудовой об увольнении.
 показать весь комментарий
 
Половина правоохранительно-судебного корпуса
конченная пьянь

Ляшока просто сдали свои
после пьянки
 показать весь комментарий
 
Руки геть від феодалів! Без феодалів країна загине!
 показать весь комментарий
 
Співробітник Вищого спеціалізованого суду Ляшок катався на позашляховику по Києву з 2,58 проміле алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 8952

ВО Батьківщина‏Подлинная учетная запись @Batkivshchyna

Вадим Івченко: Питання недоторканності потрібно вирішувати системно та знімати її з депутатів, суддів і президента https://ba.org.ua/vadim-ivchenko-nedotorkannist-potribno-znimati-z-deputativ-suddiv-i-prezidenta/ …
Перекладаю. #уй ми будем голосувать за зняття деп.недоторканності.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСотрудник Высшего специализированного суда Ляшок катался на внедорожнике по Киеву с 2,58 промилле алкоголя в крови. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх