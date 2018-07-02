 "Україна з тобою!" - на Олимпийском стадионе в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий
В начале акции собрались уже около тысячи человек. На акции присутствовали министр инфраструктуры Владимир Омелян, нардепы Оксана Корчинская и Сергей Лещенко.
Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. В итоге, Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
❗ Я вважаю, що потрібно негайно заарештувати Медведчука, помістити його у спільну камеру з іншими зеками - і тоді Путін одразу ж сам заговорить про обмін українських заручників на свого кума. Ця тварюка, Путін, розуміє лише мову сили.
І Порошенко, і Луценко, і Аваков прекрасно знають, що на Медведчукові тавро ніде ставити і посадити його точно є за що (і давно слід було б - хоча б за банальну корупцію). Ну, гаразд - раніше не садили, бо він ділився ... Але хоча б зараз, коли Олег Сенцов на межі смерті ... можна хоча б зараз забути про ці чортові гроші і врятувати своїх співвітчизників? Або фабрика у Липецьку дорожче життів українців ???
Порошенко, хоч один раз у житті дій як мужик! Плюнь на свою липецьку фабрику, на сільськогосподарські землі та інші активи в Росії та врятуй українських заручників!"- Михаил Саакашвили...