 Взрыв газового баллона в автомобиле на АЗС под Киевом: чудом обошлось без жертв. ВИДЕО

Соответствующее видео, снятое камерой наружного наблюдения, было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
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На обнародованных кадрах видно, как в какой-то момент под легковым автомобилем происходит взрыв с последующим возгоранием.
Избежать более серьезных последствий удалось благодаря своевременной реакции работника заправки.
"Если бы не реакция этого "пистолетчика" на газовой АЗС в Василькове все могло бы очень плохо кончиться. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста, следите за состоянием своего авто. Скорее всего, именно неисправность привела к возгоранию", - говорится в описании к ролику.
В результате инцидента никто из людей не пострадал.
Когда именно было снято видео, не уточняется.
Скоріше за все, травило зєднання на заправці і газ назбирався під машиною під час заправки. Водій дав йому іскру і він, просто, спалахнув. Заправщик орден не одержить