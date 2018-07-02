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Все про:АЗС (248) взрыв (3929) Газ (8860) Киевская область (1459) машина (8)

 Взрыв газового баллона в автомобиле на АЗС под Киевом: чудом обошлось без жертв. ВИДЕО

В Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина.

Соответствующее видео, снятое камерой наружного наблюдения, было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

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На обнародованных кадрах видно, как в какой-то момент под легковым автомобилем происходит взрыв с последующим возгоранием.

Избежать более серьезных последствий удалось благодаря своевременной реакции работника заправки.

"Если бы не реакция этого "пистолетчика" на газовой АЗС в Василькове все могло бы очень плохо кончиться. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста, следите за состоянием своего авто. Скорее всего, именно неисправность привела к возгоранию", - говорится в описании к ролику.

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Когда именно было снято видео, не уточняется.

Источник: https://censor.net.ua/v3074366
 
   
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А хозяин машины не стал спасать своего "железного коня", отбежал подальше. Зуб даю, что "евробляхер".
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Лепят это газовое говно все кому не лень и без мозгов. Раньше хоть какой-то контроль был. Как жить? Не факт, что рейсовый автобус вместе с жителями так не рванет, а заправщика с волшебной тушилкой не будет рядом. Вот и получится шаурма.
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італьянське 4 покоління обладнання дуже якісне і якщо ще файний майстер на станції і вчасне ТО обладнання,то такої фігні,як на відео, не буде
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Який балон там нафіг,в моторному відсіку газ в системі травив,набрався під капотом та й пихнув,балони рвуться дуже гучно та й руйнація після цього не маленька
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Якби газ в моторному відсіку "травив", то цей автомобіль давно вибухнув би.
Скоріше за все, травило зєднання на заправці і газ назбирався під машиною під час заправки. Водій дав йому іскру і він, просто, спалахнув. Заправщик орден не одержить
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Заправщика просто обязаны премировать, он спас заправку, авто горемыки и главное жизни окружающих!
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Взрыв не газового баллона, а скорее впускного коллектора. Криворукая установка 2-го поколения.
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никакого взрыва не было! просто воспламенился газ под капотом. был бы взрыв, то от авто остались бы колеса, а водило улетел бы на небеса по частям.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрыв газового баллона в автомобиле на АЗС под Киевом: чудом обошлось без жертв. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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