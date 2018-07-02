 "It's England, Mr Lenin", - английские фаны в центре Москвы выбросили Ленина в мусорную урну. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись этого происшествия. На записи видно, как двое британцев, поющих импровизированную песню со словами "It's England, Mr Lenin", берут на руки "Ленина" и сажают в мусорный бак. "Ленин" возмущенно отвечает, используя ненормативную лексику. Вероятнее всего, инцидент произошел в центре Москвы. Именно в этом городе пройдет следующий матч финальной части ЧМ-2018.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Подло и цинично гламурные светские львицы Ленина из мавзолея вынести хотят. Мы не хотим жить в такой стране", - коммунисты оккупированного Севастополя требуют нового переворота. ВИДЕО