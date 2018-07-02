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 Общество, За рубежом
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Все про:Великобритания (1892) Ленин (525) люстрация (698) ЧМ-2018 (191) фанаты (377)

 "It's England, Mr Lenin", - английские фаны в центре Москвы выбросили Ленина в мусорную урну. ВИДЕО

Английские фаны посадили в мусорный бак мужчину, изображающего Ленина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись этого происшествия. На записи видно, как двое британцев, поющих импровизированную песню со словами "It's England, Mr Lenin", берут на руки "Ленина" и сажают в мусорный бак. "Ленин" возмущенно отвечает, используя ненормативную лексику. Вероятнее всего, инцидент произошел в центре Москвы. Именно в этом городе пройдет следующий матч финальной части ЧМ-2018.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Подло и цинично гламурные светские львицы Ленина из мавзолея вынести хотят. Мы не хотим жить в такой стране", - коммунисты оккупированного Севастополя требуют нового переворота. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3074342
 
   
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Такое святотатство...
Кацапы не планируют устроить крестный ход в знак протеста?
С воем, падением на колени и самобичеванием, ясное дело.

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пф. Они готовятся форсировать Ла-Манш. Небось еще назовут танковую дивизию в честь Лондона
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Если назовут канал, вокруг Тушинского острова (Москва), Ла-Маншем, тогда вполне смогут...

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Илличь угостися вискарем "It's England, Mr Lenin", - английские фаны в центре Москвы выбросили Ленина в мусорную урну - Цензор.НЕТ 3170 вот и отработать пришлось
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Поглумились над рашкіною історією та символом всіх шарікових...
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Вождь сподівався підзаробити..Але не склалося.. Декомунізували "важдя пралєтарієв всєх стран".. Треба було не саджати - а писком в урну.. "It's England, Mr Lenin", - английские фаны в центре Москвы выбросили Ленина в мусорную урну - Цензор.НЕТ 5220
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Легко отделался... А могли же быть потомки бежавших в 1917 с большой обидкой на ильича.
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ахах))
Были б это рядовые кацапы, мусора бы их уже на бутылку посадили)
А так запретили иностранцев трогать)
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Ха......, бритишь как быдло не только в Киеве себя ведут......
Впрочем мужика в гриме упыря не жалко....
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Надо было этого сифилитика у себя в 1905 в Темзу выкинуть на 3-м съезде.
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Можливо, у всіх цих революціонерів випадкові зв'язки це норма.
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Головою потрібно було засадити то хера старого в мусорник.
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Чет Сенатора не слышно..Его любимый герой .
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Здоровая реакция здорового человека.
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та да Этим волю дай, они и трупак из мавзолея в мусорный бак вынесут.
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респект англичанам,опустили козломордых!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"It's England, Mr Lenin", - английские фаны в центре Москвы выбросили Ленина в мусорную урну. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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