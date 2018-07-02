 После матча Россия-Испания сотрудники Росгвардии избили дубинками болельщика, взобравшегося на крышу полицейского автомобиля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, на форме одного из них видна надпись "Росгвардия". В ведомстве произошедшее не комментировали, а российском МВД подчеркнули, что сотрудники ведомства не имеют отношение к инциденту.

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