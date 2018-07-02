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Все про:Россия (69805) футбол (2948) ФФУ (145) чиновник (1251) ЧМ-2018 (191)

 "Болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации", - экс-глава ФФУ Коньков. ВИДЕО

Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира болеет за сборную России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FootballHub, видеозапись, на которой Коньков говорит об этом опубликовала супруга украинского экс-чиновника на своей странице в соцсети.

...
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018

Источник: https://censor.net.ua/v3074285
 
 
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Цензор а почему молчите про женку Павелко?
https://glavnoe.ua/news/n346966-fotofakt-zhena-prezidenta-ffu-pavelko-pozdravila-sbornuju-rossii
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НЕ СМОТРЕЛ ВИДЕО,НО ПОСМОТРЕЛ на ЭТУ ЖОПУ типа лицо,ТЕБЯ НАДО ХОРОНИТЬ В БУРЬЯНЕ,ТВАРЬ !!!!!!!!!!!!!!!
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Жена президента ФФУ Павелко поздравила сборную России



Жена президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко Екатерина Чаус поздравила сборную России с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира - 2018.
«Россия - чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! И бе-бе-бе сборной Испании, чтоб не задирали носы! Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами, даже в Германии!» - написала Чаус в своем Facebook.
Андрей Павелко проживает в гражданском браке с бывшей супругой футболиста Константина Чауса - Екатериной Чаус. Свои отношения они особо не афиширует, но и не скрывают. Инстаграм Екатерины полон фотографий, косвенно указывающих на их близость, совместный отдых и проживание.

"Болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации", - экс-глава ФФУ Коньков - Цензор.НЕТ 6040
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Да-да! Это вчера было, на УРНЕТе. Всё достаточно откровенно. У кого-то жисть настолько удалась, что оборзение уже заположняк. Так и живем...

Так шо ш получается? ФФУ- просто передовой редут открытого сепаратизма, в Киеве? Или как?
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А кто то спорит о том, что суркис откровенное пропутинское дерьмо ?
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Спорят! Ещё как спорят! После каждого матча "Шахтера" спорят!
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В Крыму отпустили четырех моряков с задержанного украинского траулера

Российские пограничники отпустили четырех моряков с задержанного в Крыму украинского траулера ЯМК-0041, которые проходили свидетелями по делу о браконьерстве в Черном море. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из моряков Эмиль Курбединов.
«Их выпустили с территории пограничного управления [в Балаклаве], они сейчас находятся в Севастополе. Уехать [из Крыма на родину] они не могут, паспорта им пока не отдают. Они проходят как свидетели по документам, обвинение им не предъявляли», - сообщил юрист.
РБК направил запрос в УФСБ по Крыму.
Траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбудили уголовное дело о браконьерстве, позднее мужчину арестовали. Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. Украинская прокуратура также завела дело после задержания моряков. Команда судна 25 июня объявила голодовку.
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ну у нас практически тишина по этому поводу... Задержали наше судно в наших территориальных водах, экипаж в заложниках...
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Порошенко втихую подчиняется Путину и постоянно докладывает ему обстановку по телефону. Война - это для лохов, а так - ничего не изменилось. Овощ 2 рулит. Пока это недоразумение в президентах ничего хорошего для Украины не светит.
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Экс-глава ФФУ....Это очередное подтверждение что на самых доходных должностях в Украине скрытые или открытые кацапы.
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Павелко??? Он-то как раз вовсе не экс. Он- настоящий.
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Павелко Андрій Васильович - член Блоку Петра Порошенка
"Вболіваю, вболівав і вболіватиму за збірну Російської Федерації", - екс-глава ФФУ Коньков - Цензор.НЕТ 3638
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Вот поэтому я за бэпэпэ голосовать и не буду. Всякая мразь собралась, как и в остальных партиях.
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Канешно, в БПП - одна мразь, но её атэц-основатель и лидер - прынс-патриот на белом ишаке.
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А вот за Рошена мне придется проголосовать, если не появится нормальный кандидат, а не ваши шалавы Ваны и Ко. Гриценко вообще усатый тролль и быкота.
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это уже шизофрения - не голосовать за бпп и голосовать за того, кто их пособирал в одну кодлу и в Раду привел
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Угу, опухлости и загноения вокруг раны зелёнкой мазать буду, но занозу из задницы не выйму!
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правильно-не сепаратизм,а колаборація-підтримка окупанта
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Что это за монстр двухголовый? Мимикрируют русскую курицу-мутанта?
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Да и вообще она уволилась из этой патриотической семьи ещё 83 года назад.
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ну страница создана в мае месяце, и разгоняют этот фейк в основном росийские сми
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А шо там Андрюша Павелко ответил, когда его дочка на фото Кубком Лиги Чемпионов с мамулькой в машине играла - тоже фейк?
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Этого альфонса уже давно пора ссаной тряпкой гнать.
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Так ВСЕ эти Пети,Сэни,Гроси тоже за них болеют ,только молчат ...
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Ты чести не имеешь. Ты её продал раССийской гэбне (фсб)
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Как-так ? ху8лу руку пэтя жал ,в липецке фабрику опять он же содержал ,на мальдивы во время войны тоже он а я виноват ,как то это странно звучит ... "Вболіваю, вболівав і вболіватиму за збірну Російської Федерації", - екс-глава ФФУ Коньков - Цензор.НЕТ 6459
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не, то у него сифилис мозга, а он думает, что за Рашку болеет, врач просто плохой попался, неточный диагноз поставил "Болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации", - экс-глава ФФУ Коньков - Цензор.НЕТ 1107
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Пенсионеры Москвы собирают продукты к праздничному столу в честь победы российской сборной над испанцами. Жалко что фото не могу поставить
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Ну так заболей уже кацапик по серьезному и сдохни....
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Все что надо знать о т.н. "ворах в законе": После беседы с главарями МВД "законники" приказали своим бандам залечь на время футбольного шабаша #чм2018 и прекратить воровать. Баресеточники ушли в "отпуск" Сами "законники" не ездят на бронированных джипах и не появляются в Москве
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а за это дадут ордена и медали и в думу следующего созыва.
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такого только пуля вылечить может. желательно крупнокалиберная, для верности.
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До тех пор , пока в Украине не будет Украинской власти и не будут такое кацаба лишать гражданства Украины и департировать его на его историческую родину , бардак будет продолжаться. Аминь!
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В Украине сейчас самая УКРАИНСКАЯ власть за все годы независимости. Пшло в спам, чмо подкремлёвское.
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найбрехливіша і найзлодікуватіша - це найукраїнська???
нюню.
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Не, найукраїньска- це страхітлива баба з косою, що відкритим текстом закликала не робити нічого "протів Путіна і дружествєнной расєї"
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не тебе гниде судить власть и народ Украины
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До тех пор , пока в Украине не будет Украинской власти и не будут такое кацаба лишать гражданства Украины и департировать его на его историческую родину , бардак будет продолжаться. Аминь!
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Та і пішов він на зустріч з палавим органом дєдушкі.Ну або бабушкі.Нехай сам вибирає,що йому більше подобається...
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Мразь. Просто мразь. Это о болельщиках за сборную роССии. Горите в аду во веки веков. АМИНЬ !
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просто объявите это недоразумение представителем безыдейного стада альфа-козлов кремля и не подпускайте к возможности превышать решения выше уровня этой категории. Хочет быть таким животным, ну так это его выбор, право выбора священно. Но в соответствии с этим выбором и ответственность, раз нравится тебе безыдейность и тяга к убийствам, то помни место свое теперь и в общество людей попасть не претендуй.
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а сколько депутатов и чиновников этого и не скрывают? мы просто не хотим признать что власть у нас не поменялась а просто сменила окрас
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у чувака иппло члена "партииригионау"...
а что это за мандуцилла с азиатской заточкой ему подмахивала?
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От уроди...нехай старий маразматик забирає з собою павелка з жінкою і валять в рашку - один тренувати збірну,а молодший кацапський футбол розвалювати (з українським вже "справився")...
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Ка.ап да..нбасский, вартник, се..ра! Что с него взять!
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Седьмого будем проздновать победу Хорватии.
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Ничему не удивляюсь. В Киеве ватников больше нежели в Долбассе, а в процентном отношении на уровне Рассеи. Вот так вот патриеты.
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Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что он конченный, немытый, скрепоносный ватник.
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В то время, когда украинский кинорежиссер и патриот Олег Сенцов медленно умирает в российской тюрьме эта скрепоносная, ватная сволочь Анатолий Коньков - бывший президент ФФУ боллет за сборную путинской России.
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Сколько еще такого высера на украинской земле смердит...!!!! Лопатить-не перелопатить!
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"Может вам вспомнить, как внеполитически 50 с лишним стран бойкотировали Олимпиаду 80-го года в Москве ?! Поскольку в 79-м Союз ввел войска в Афган? А через четыре года все страны соцлагеря дружно бойкотировали ОИ в Лос-Анджелесе?! То спорт вне политики?!" - подчеркнул Притула.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/sport-politika-pritula-zhestko-vyskazalsya-1530516179.html
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в концлагере дали концерт художественной самодеятельности,арестанты писают от счастья,дубак умиляется своей благородностью и обещает разрешить помытся перед газовой камерой
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Чемпионат мира по футболу был куплен Путиным чтобы доказать всему миру что путинская Россия - СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ, а Путин - великий мировой лидер.
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С помощью подкупа путинская сборная способна дойти до финала ЧМ-2018. Попробуйте найти национальную сборную, которая за 100-150млн.$ не уступит одну игру. Победа путинской России в финале ЧМ-2018 может стоить 1 млрд.$. Поэтому, сборная Германии просто не стала выходить в финальную часть ЧМ-2018.
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Вот, что животворящие миллионы долларов Путина на ЧМ-2018 по футболу делают.
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да я уверен что 20 млн людей Украинв вчера радовались победе Рашки.
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Реальная цифра около 4 - 6, что тоже очень много.
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Сочувствую. А я не болею. Со здоровьем у меня все норм.
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лет 20 назад может кто-то и порадовался и то...???..., и чему кацапью "радоваться" -столбам простоявшим все 120 минут возле створки или флажкам сборных в титрах похожим на разноцветные гробы.., а жест дыбила кривоногого после пенальти вообще добил... или может тому , шо вся кацапня поголовно в запой ушла на месяца три-ну и пусть там сдохнут нах...
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Ну так Павелко ставленник Ахметова
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"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
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Это никогда не утратит своей актуальности. Сколько буду видеть - столько буду плюсовать.
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Эти засранцы наглеют от безнаказанности.
Ох, накличут на свою жопу...
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сколько же у вас среди шишек кацапского дерьма,и что интересно даже не шифруются,наказывать надо жестко,когда стоит на кону выживание страны все методы верны,валить если не их то их членов семей,это нормально по ихнему по сталински
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Я знаю страну, где этому Конькову будет намного приятнее болеть за свою любимую команду. И комфортнее жить, чем в Украине. Ему осталось только собрать чемодан и поехать на вокзал.
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До тих пір,доки на фронті не виросте український Піночет, ці потвори будуть хворіти і інфікувати інших! Інакшого не бачу!Старий дебіл на відео невиліковно хворий.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации", - экс-глава ФФУ Коньков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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