 "Болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации", - экс-глава ФФУ Коньков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FootballHub, видеозапись, на которой Коньков говорит об этом опубликовала супруга украинского экс-чиновника на своей странице в соцсети.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018
...
https://glavnoe.ua/news/n346966-fotofakt-zhena-prezidenta-ffu-pavelko-pozdravila-sbornuju-rossii
Жена президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко Екатерина Чаус поздравила сборную России с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира - 2018.
«Россия - чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! И бе-бе-бе сборной Испании, чтоб не задирали носы! Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами, даже в Германии!» - написала Чаус в своем Facebook.
Андрей Павелко проживает в гражданском браке с бывшей супругой футболиста Константина Чауса - Екатериной Чаус. Свои отношения они особо не афиширует, но и не скрывают. Инстаграм Екатерины полон фотографий, косвенно указывающих на их близость, совместный отдых и проживание.
Так шо ш получается? ФФУ- просто передовой редут открытого сепаратизма, в Киеве? Или как?
Российские пограничники отпустили четырех моряков с задержанного в Крыму украинского траулера ЯМК-0041, которые проходили свидетелями по делу о браконьерстве в Черном море. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из моряков Эмиль Курбединов.
«Их выпустили с территории пограничного управления [в Балаклаве], они сейчас находятся в Севастополе. Уехать [из Крыма на родину] они не могут, паспорта им пока не отдают. Они проходят как свидетели по документам, обвинение им не предъявляли», - сообщил юрист.
РБК направил запрос в УФСБ по Крыму.
Траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбудили уголовное дело о браконьерстве, позднее мужчину арестовали. Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. Украинская прокуратура также завела дело после задержания моряков. Команда судна 25 июня объявила голодовку.
нюню.
а что это за мандуцилла с азиатской заточкой ему подмахивала?
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/sport-politika-pritula-zhestko-vyskazalsya-1530516179.html
Ох, накличут на свою жопу...