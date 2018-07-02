 Закрепление цели членства в НАТО и Евросоюзе, - Бурбак об изменениях в Конституцию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета ВР.

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Он напомнил, что лидер НФ Арсений Яценюк обнародовал развернутые предложения конституционных изменений.

"Прежде всего, речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе. Кроме того, предлагаются конституционные новации, которые позволят наконец четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине", - подчеркнул Бурбак.

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"Важность этой инициативы показывает и то, что сразу после обнародования предложений противник начал очередную массированную кампанию против Яценюка в Интернете. Десятки тысяч долларов за один день вложены в тиражирование примитивного фейка против Яценюка. Очевидно, у кого-то в Кремле "подгорает". А это означает, что мы на правильном пути!", - отметил руководитель фракции.

Бурбак подчеркнул, что дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичной.

"Обращаюсь ко всем демократическим силам в парламенте: давайте начнем конкретную дискуссию о конституционных изменениях. Это должен быть прозрачный публичный процесс. Мы предлагаем не только внести в Конституцию евроатлантическую ясность, но и ввести реальную систему сдерживаний и противовесов во власти", - подчеркнул он.

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