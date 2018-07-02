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Все про:Конституция (1935) Яценюк (7649) Бурбак (301) Народный фронт (1198)

 Закрепление цели членства в НАТО и Евросоюзе, - Бурбак об изменениях в Конституцию. ВИДЕО

Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде призывает к предметной дискуссии относительно изменений в Конституцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета ВР.

...

Он напомнил, что лидер НФ Арсений Яценюк обнародовал развернутые предложения конституционных изменений.

"Прежде всего, речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе. Кроме того, предлагаются конституционные новации, которые позволят наконец четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине", - подчеркнул Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк

"Важность этой инициативы показывает и то, что сразу после обнародования предложений противник начал очередную массированную кампанию против Яценюка в Интернете. Десятки тысяч долларов за один день вложены в тиражирование примитивного фейка против Яценюка. Очевидно, у кого-то в Кремле "подгорает". А это означает, что мы на правильном пути!", - отметил руководитель фракции.

Бурбак подчеркнул, что дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичной.

"Обращаюсь ко всем демократическим силам в парламенте: давайте начнем конкретную дискуссию о конституционных изменениях. Это должен быть прозрачный публичный процесс. Мы предлагаем не только внести в Конституцию евроатлантическую ясность, но и ввести реальную систему сдерживаний и противовесов во власти", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3074284
 
 
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В Конституции нужно срочно ввести статью о лишении гражданства, и институте неграждан по примеру Литвы, а вы, как всегда, кровати переставляете
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они хорошо знают что они делают .... - разводи и властвуй ( читай - воруй, бреши , манипулируй...)
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Не одна падла за все время не предложила выполнять конституцию,каждое новое вылазит и давай под себя переписывать.Выполняйте то ,что есть хотя бы.
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Чи ближче до виборів, тим більше буде таких новаторів.
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Найти противовес такой харе,как Бурбак будет достаточно сложно ,разве что Розенко ... В Конституции надо ввести реальную систему сдерживаний и противовесов, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9921
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На жаль, історія нічому не вчить наших політиків, які не хочуть розуміти конституційну істину про те, що джерелом влади в Україні є саме народ!
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народ есть ресурс, а власть у тех, кто держит в узде этот ресурс.
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Якби не намагалися тужитись імпотенти - з Конституцією вини вже нічого не встигнуть зробити.. У них просто часу для цього не має, а голосів - тим більше.. Пусте струшування повітря.. Навчіться виконувати та поважати норми діючої Конституції..
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Я за внесення в Конституцію:
1. Перехід до парламентської республіки,
2. Ліквідація недоторканості всіх
3. Вибори по мажоритарних округах до ВРУ. Кандидатів висувають партії
4. Електорат має право відкликати обраного по даному округу депутата через референдум і обрати іншого на 4 роки.

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Гиг, у нього, що нетримання, тоді до лікаря.
А от як відкликати народові ідіота із ВРУ, це вже інша справа.
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Я конечно не оракул ,но похоже,что вся эта гоп-компания таки доиграется и будут их отлавливать и уничтожать по всему Миру ....
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Смысл там что то менять когда ее никто не соблюдает,особенно чиновники и през! Вот для начало ввести уголовную ответственность за ее не соблюдение и лишения гражданства,а потом уже лучше новую писать,а не добавлять в эту совдэповскую туфту,там где медецина и образования бесплатное,на бумаге !
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уничтожитель деревьев в Карпатах . бурбак каким боком к конституции ?
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В Конституции надо ввести реальную систему сдерживаний и противовесов, - Бурбак.

Бачу, що тушу Бурбака з нажертою пикою не втримає навіть пара слонів...
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Во чудак мутит: "Прежде всего, речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе"...
А народ спросили?
Что ж за всех отвечаешь, милый?
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бурбаку, дурню, кремль тут нідочого. У вас уже не підгоріло, у вас уже все згоріло. Ви нулі.
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Конституцию надо выполнять--- ВСЕМ, а не под свою партийную жопу в нее вносить изменения , она не для того что бы президент и премьер её приватизировали на сходняке 50 на 50 У Конституції треба ввести реальну систему стримувань і противаг, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3363
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Бурбак и Конституция , Коституция и Бурбак. Вообще не клеится
Зато вот Бурбак и электрический стул - совсем другое дело.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗакрепление цели членства в НАТО и Евросоюзе, - Бурбак об изменениях в Конституцию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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