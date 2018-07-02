 "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсети.

На записи видно, как парень с разбега запрыгивает на полицейской авто со стороны багажника и, пробежав по крыше и капоту, убегает. Патрульные догнали парня и задержали его.

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