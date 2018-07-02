 "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсети.
На записи видно, как парень с разбега запрыгивает на полицейской авто со стороны багажника и, пробежав по крыше и капоту, убегает. Патрульные догнали парня и задержали его.
...
Только мне показалось, что идиота возле перехода задержали прохожие, а полиция без помощи граждан до посинения за ним бегала бы?
Если да, то нафига мне полиция?
Если нет, то почему БЫ полиции не выполнять свои обязанности?
Если не могут, то почему БЫ месячный оклад этого патруля не отдать гражданам, которые изловили нарушителя?
Быкуешь ты. А я констатировал факт.
Наверное, залётный баклан -- из Крыжополя какого-нить...*)
А дикий, скучный и злой - это мир вокруг!
А я - Гриша.
Это когда тёща падает в пропасть ... на твоей машине!
А как в нормальных странах нельзя? Штраф 20,000 + за рихтовку капота, стекло 30,000 + 0,5 года исправительных общественных работ. И не надо никого бить...
Радости тебе в жизни и счастья! Недоделанному.
Черга дійде...
Он ничего не нарушил.
Ни в каких кодексах не записано что НИЗЗЯ бегать по полицейским авто.
Никаких повреждений нанесено не было.
Так что отпускать и извиняться, ато грошэй недадуть.
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Не проломил ветровое стекло, мигалку на крыше ?
Чтобы быстрее сыыбаться ?
Героизм в чем ?
Надо было прыгнуть в канализцию и слиться.