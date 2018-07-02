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 Киевские новости, Общество
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Все про:задержание (5008) Киев (16103) подростки (134) патрульная полиция (1120)

 "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю. ВИДЕО

Патрульные задержали парня, который пробежался по крыше патрульного автомобиля на Крещатике в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсети

На записи видно, как парень с разбега запрыгивает на полицейской авто со стороны багажника и, пробежав по крыше и капоту, убегает. Патрульные догнали парня и задержали его.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дівчата прибухнули і катаються. Я в шоці!", - девочки-подростки катаются между вагонами киевского метро. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3074264
 
   
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Эммм...
Только мне показалось, что идиота возле перехода задержали прохожие, а полиция без помощи граждан до посинения за ним бегала бы?
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А ты БЫ догнал БЫ и поймал БЫ? Что ты БЫкуешь?
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А в мои гражданские обязанности это входит?
Если да, то нафига мне полиция?
Если нет, то почему БЫ полиции не выполнять свои обязанности?
Если не могут, то почему БЫ месячный оклад этого патруля не отдать гражданам, которые изловили нарушителя?

Быкуешь ты. А я констатировал факт.
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Бык ты конкретный. Такой, породистый.
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Это вот что из-под плинтуса прозвучало такое?
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идиотизм хорошо лечится-старики оплатили а идиоту трудотерапия
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В 90е было поколение пэпси, а сейчас поколение дебилов!
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Этот черт что снимал по ходу с ним заодно!
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"...снова его поймали.." Пора ему мозги вправить.
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...бакланка ровная... -- в Совке бы года с 2-3 дали...
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Цензор, как всегда, тормозит на день-два. "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю - Цензор.НЕТ 9452 А когда расскажите, что он при этом еще и лобовое стекло машине повредил? Через неделю? "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю - Цензор.НЕТ 9452
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Хто ж от мусоров по Кресту бегает? -- надо было ломиться через бульвар в арку дома и в сторону Печерска на гору... ...там занычек валом -- сховаться есть где.
Наверное, залётный баклан -- из Крыжополя какого-нить...*)
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...курсов Киевлян нет! -- это не должность и не звание -- это Счастливая Судьба! *)
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Судя по подборке видео, этот парень обычный стример. В погоне за хулиганом, полиция выглядит как-то глуповато
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В Воронеже избили бы до полусмерти
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А полицейские-то захекались. Физ. подготовка не на уровне.
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Надо было еще и оператора-сообщника мордой в пол, чтобы другим не повадно было такое вытворять.
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Весёлый парень!
А дикий, скучный и злой - это мир вокруг!
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Гриша, вот интересно если такой веселый парень по твоей машине пробежит, ты то же посмеешься?
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Шо такое смешанные чувства?
Это когда тёща падает в пропасть ... на твоей машине!
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Отвезти в отделение, замотать несколько апельсин в мокрое полотенце и ебашить ебанька пока не поумнеет. Синяков и внешних деформаций не будет, но "удовольствие" ушлепок получит незабываемое.
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Очень ватно. Ты специалист видеть по пыткам?
А как в нормальных странах нельзя? Штраф 20,000 + за рихтовку капота, стекло 30,000 + 0,5 года исправительных общественных работ. И не надо никого бить...
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Это все хуйня, он будет этим гордиться перед такими же рахитами как сам, а так другим расскажет как оно и в следующий раз перед тем, как сделать селфи, захочет стать "звездой ютуба" трижды подумает.
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Вы долбоебы не понимаете - что такими и подобными поступками уничтожается моральный авторитет полиции и всей правоохранительной системы в стране в целом. А цель одна - посеять недоверие, неуважение, нивелировать работы полиции и в идеале создать управляемый хаос.
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Вот такое зверьё как ты - на каждом шагу.
Радости тебе в жизни и счастья! Недоделанному.
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напишуть в протоколі----катував ногами поліцейську машину
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15 суток + штраф + компенсация за ремонт полицейского авто.
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Жуткого преступника задержали и на землю толкнули. Премию им! (сепары и олигархи кортежами ездят, людей давят, и ничего).
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Да это ещё что, ты, вот, здесь срешь по поводу и без повода и - ничего.
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А де та кнопочка находиться ---сподобався ваш коментар..підкажіть... "Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатику затримано хлопця, який пробіг по поліцейському автомобілю - Цензор.НЕТ 1386
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Нажать "мне нравится" под комментом, справа от "ответить".
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у мене тільки ---відмітити як спам і це не спам---і все...
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Почему его задержали?
Он ничего не нарушил.
Ни в каких кодексах не записано что НИЗЗЯ бегать по полицейским авто.
Никаких повреждений нанесено не было.
Так что отпускать и извиняться, ато грошэй недадуть.
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На росии начался социальный эксперимент над ватниками ты это знаешь? Путин и Медведев начали сознательно и умышленно сокращать популяцию ватников (Vatnicus Ordinarios) путем подписания Законопроекита повышении пенсионного возраста.
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Гандоны гражданские ,пацану помешали убежать.
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Молодець хлопець, це повага до поліції про яку каже сабаков, довіра. Незабаром будуть срати прямо на авто.
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Судя по голливудским фильмам, это народная американская традиция, бегать по полицейским автомобилям. У чувака передоз Голливуда.
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А почему он не подбежал спереди ?
Не проломил ветровое стекло, мигалку на крыше ?
Чтобы быстрее сыыбаться ?
Героизм в чем ?
Надо было прыгнуть в канализцию и слиться.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Дикий, просто дикий чувак!", - на Хрещатике задержан парень, пробежавшийся по полицейскому автомобилю. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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