 "Щенок голопузый! Ты че, бл#дь! А ну, бегом нах#й из автобуса!", - водитель автобуса Славянск-Былбасовка отказал в проезде и избил пассажира с единым билетом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал пострадавший пассажир Влад Самусенко.
"Я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - написал он и опубликовал видео инцидента.
На записи видно, что водитель набрасывается на Самусенко с нецензурной лексикой, после чего начинает душить и выталкивает из автобуса. На место инцидента были вызваны полиция и медики, которые зафиксировали у Самусенко нанесенные водителем телесных повреждения.
Единый билет выдается детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, которые пребывают в детских домах или обучаются в школах-интернатах, детских домах семейного типа, общеобразовательных школах, профессиональных учебно-воспитательных учреждениях и вузах. Этот документ дает право детям вышеуказанных категорий на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений и бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.
И что , ты доволен ???
Такие как ты разжигают ненависть в Украине со всеми её последствиями ....
А безобразие с перевозчиками идет ПО ВСЕЙ стране .............
Ему никто зарплату не платит.
Что пассажиры дали, минус заправка, минус план.
Хотя хамство это неправильно. Надеюсь будет думать об этом в СИЗО...
хай там варяться
а забором ограждают зоопарки и заповедники, зоны отчуждения и тюрьмы
бешанных собак расстреливают
Повторяю для кацапов - Украина от своих земель не откажется!!!
Раз быдло не учится - надо дрессировать!