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 Происшествия, Общество
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Все про:драка (1640) льготы (452) маршрутки (345) сироты (73) Славянск (2193)

 "Щенок голопузый! Ты че, бл#дь! А ну, бегом нах#й из автобуса!", - водитель автобуса Славянск-Былбасовка отказал в проезде и избил пассажира с единым билетом. ВИДЕО

В Славянске Донецкой области водитель маршрутки отказался везти пассажира с Единым билетом и силой вытолкал его из автобуса. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал пострадавший пассажир Влад Самусенко.

"Я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - написал он и опубликовал видео инцидента.

На записи видно, что водитель набрасывается на Самусенко с нецензурной лексикой, после чего начинает душить и выталкивает из автобуса. На место инцидента были вызваны полиция и медики, которые зафиксировали у Самусенко нанесенные водителем телесных повреждения.

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Единый билет выдается детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, которые пребывают в детских домах или обучаются в школах-интернатах, детских домах семейного типа, общеобразовательных школах, профессиональных учебно-воспитательных учреждениях и вузах. Этот документ дает право детям вышеуказанных категорий на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений и бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.

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Источник: https://censor.net.ua/v3074244
 
 
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Легко вывести человека с Донбасса, но тяжело вывести Донбасс с человека... (с)
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Такое не только на Донбассе - см. некоторые ссылки в конце статьи.
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Кардан , ты бандеровец , с тебя ненависть аж сочится . И ЭТО ТЫ ещё раз ПОКАЗАЛ ...
И что , ты доволен ???
Такие как ты разжигают ненависть в Украине со всеми её последствиями ....
А безобразие с перевозчиками идет ПО ВСЕЙ стране .............
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А что ты имеешь против бандеровцев, сам наверное )(уйловец?
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"Кардан , ты бандеровец" - это теперь типа какое-то очень модное, прям уничтожающе оскорбительное оскорбление?
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Согласен. Если чукчу назвать профессором, это будет выглядеть издевательски.
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У вас, пионеров, да. А для кого-то Назар Сильченко - уже звучит как оскорбление и диагноз, дальше что?
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Ну, вот видишь А ты говоришь, Назар Сильченко - это не оскорбление
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Что то тебя толерастный ватны Кирюшка никто не поддержал...
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Кирющко , яка ненависть ? Це не вони верещали : "рассія , рассія . Путєн ввєді вайска " . Мелеш казна що.
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7.62 моментально "виводе" з цього бидлячого стану.....
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бороться с этим очень легко . забрать маршрут и пускай едет в ДыНыРы калымить "Щенок голопузый! Ты че, бл#дь! А ну, бегом нах#й из автобуса!", - водитель автобуса Славянск-Былбасовка отказал в проезде и избил пассажира с единым билетом - Цензор.НЕТ 5677
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Водитель - хамло. Но бесплатно работать - неправильно
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У парня документ на бесплатный проезд. И бесплатно этот быдлован водила не работает
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Не поверите.
Ему никто зарплату не платит.
Что пассажиры дали, минус заправка, минус план.
Хотя хамство это неправильно. Надеюсь будет думать об этом в СИЗО...
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Не суровий,а оаза бидлятників......Кормільці хренові......
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Какая мразь водила! Он из этой самой Былбасовки?
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токо ров и забор от жывотных донбаца
хай там варяться
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Ага. Счаз! Голубая мечта Хуйла, чтоб Украина отказалась от своих территорий!
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територии у тебя в башке
а забором ограждают зоопарки и заповедники, зоны отчуждения и тюрьмы
бешанных собак расстреливают
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Ты не понял, что я написал?
Повторяю для кацапов - Украина от своих земель не откажется!!!
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Всі документи має і права, а водій знахабнілий вилупок.
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И эти люди хотят хорошо жить, мечтают о лучшем? Да вам авансом дали человеческий облик, вы же скоты, или еще хуже, тупиковая ветвь эволюции, вам амебами в унитазе еще миллиард лет плавать...
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Була робота у водія і наразі безробітний !
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Водила-мудак наверняка любитель рюзьге скотомира, рыгоблока и шансона
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На подконтрольной процентов 20ть. Но это тоже дохера...
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Водилу отправить в лугандон, пусть там по захерченских дАкументах ездит!!! "Щенок голопузый! Ты че, бл#дь! А ну, бегом нах#й из автобуса!", - водитель автобуса Славянск-Былбасовка отказал в проезде и избил пассажира с единым билетом - Цензор.НЕТ 5418
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Там автомат - единый билет. И против него особо не попрешь.
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Психанул водила. До 5ти лет общака...
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якщо ти хочеш щось дати (подарувати) людині то дай гроші ..."наші" чиновники роздають налівонаправо "бумажки" про пільги ...але вперто не хочуть давати людині живі гроші ...воділа виродок однозначно ...але хто ж тоді добрі-дяді чиновники ?
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Иногда мне кажетса что все жертвы которые погибли за время агрессии россии против Украины эти жертвы были НАПРАСНЫМИ. Абсолютно ЗРЯ погибли вчера позавчера позапозавчера Украинские солдаты. Они погибли ЗРЯ И БЕСТОЛКУ. Пока такие маршрутчики в стране Украинские солдаты ПОГИБАЮТ ЗРЯ!!! Но это только мне так показалось
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Не зря, каждый отвечает за себя перед Богом, а быдло всегда было, есть,и будет.
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Зжечь нахер водилу вместе с автобусом!
Раз быдло не учится - надо дрессировать!
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Я представляю себе сколько эта падла вышвырнула старушек из автобуса и сколько раз не остановилась возле пацанов в военной форме...
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Волей не волей сталкиваешся с мыслей. "а вдруг тот Украинский боец которого вчера пристрелил снайпер днр тоже был таким же "водилой маршрутки"! Так радоватса надо что его пристрелили на фронте и он на гражданке не смог БУЯНИТЬ!!!
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На этот непростой вопрос пусть Вам "дератизатор" ответит, он, как специалист по крысам и мышам, точно знает что надо делать.
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Возможно он зарабатывал на невыдаче билетов за проезд...
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Ага, а папа его имел слабую реакцию алкоголика, и экономил на презервативах.
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А если не имел и он на этом зарабатывает?
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Водила любви хотел наверно, ждал бабу покрупнее а что, попалось то и попалось. В общем скотство обыкновенное и политика не причем.
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То, что водила быдло и хам, а также это идет на криминал - понятно. Но самое паскудное будет то, что со стороны госструктур не будет никакой реакции. Даже в комментариях не упоминают о перевозчике. Лишали бы за такое лицензию, то перевозчик чувствовал бы ответственность за того, кого нанимает на работу! Перевозчик должен нести двойную ответственность за таких выродков, тогда и хамства бы поубавилось!
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Ну что, скотики? С голодухи друг на друга кидаетесь да поедом едите? Тото и оно то. Не надо было щедрую кормящую ладонь Россиюшки зубенками царапать. Толи еще будет!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Щенок голопузый! Ты че, бл#дь! А ну, бегом нах#й из автобуса!", - водитель автобуса Славянск-Былбасовка отказал в проезде и избил пассажира с единым билетом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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