 "Щенок голопузый! Ты че, бл#дь! А ну, бегом нах#й из автобуса!", - водитель автобуса Славянск-Былбасовка отказал в проезде и избил пассажира с единым билетом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал пострадавший пассажир Влад Самусенко.

"Я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - написал он и опубликовал видео инцидента.

На записи видно, что водитель набрасывается на Самусенко с нецензурной лексикой, после чего начинает душить и выталкивает из автобуса. На место инцидента были вызваны полиция и медики, которые зафиксировали у Самусенко нанесенные водителем телесных повреждения.

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Единый билет выдается детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, которые пребывают в детских домах или обучаются в школах-интернатах, детских домах семейного типа, общеобразовательных школах, профессиональных учебно-воспитательных учреждениях и вузах. Этот документ дает право детям вышеуказанных категорий на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений и бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.

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