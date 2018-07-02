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 Политика Украины, Общество
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 Захват морского судна, десантирование пловцов и буксировка под водой: боевые водолазы провели учения в Николаевской области. ВИДЕО

На территории Тендровской косы, которая находится неподалеку от побережья Николаевской области, состоялся масштабный межведомственный учебный сбор со специалистами водолазной подготовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в учениях приняли участие более ста пловцов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, а также Управления государственной охраны. Национальную гвардию представляли военнослужащие отдельных отрядов специального назначения Северного Киевского и Южного территориальных управлений.

В течение двух недель участники сбора отрабатывали различные специфические упражнения по программе водолазной подготовки. В частности, военные учились ориентированию по сигналам, буксировке группы под водой, ведению огня из специального подводного оружия и обезвреживанию врага. Также водолазы практиковались в захвате морского судна с помощью специального оборудования, в десантировании пловцов с плавсредств и поднятии на штурмовом ходу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3074231
 
   
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Надумався монах, як гівно в штанах. Це все після того, як у Криму здали флот рашці.
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Правильные учения. Не можем победить козломордых флотом, нужно побеждать их диверсиями.
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Хто пояснить - навіщо нацполіції, удо та нацгвардії бойові плавці, які завдання вони там виконують?
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удо

ну как зачем ?
на Мальдивах Петю под водой охороняти треба
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ну не тебя же, кусок плавающего гавна, охранять
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а что, на время войны иметь резерв боевых пловцов это плохо???
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ну случится что то с этим кацапским крымомостом ....- а мы то при чем Захоплення морського судна, десантування плавців і буксирування під водою: бойові водолази провели навчання в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 3555
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ми й так будемо ні до чого, він сам впаде
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одне не розумію, нац.гвардія тут до чого і навіщо це їм?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗахват морского судна, десантирование пловцов и буксировка под водой: боевые водолазы провели учения в Николаевской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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