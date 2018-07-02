 Захват морского судна, десантирование пловцов и буксировка под водой: боевые водолазы провели учения в Николаевской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в учениях приняли участие более ста пловцов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, а также Управления государственной охраны. Национальную гвардию представляли военнослужащие отдельных отрядов специального назначения Северного Киевского и Южного территориальных управлений.
В течение двух недель участники сбора отрабатывали различные специфические упражнения по программе водолазной подготовки. В частности, военные учились ориентированию по сигналам, буксировке группы под водой, ведению огня из специального подводного оружия и обезвреживанию врага. Также водолазы практиковались в захвате морского судна с помощью специального оборудования, в десантировании пловцов с плавсредств и поднятии на штурмовом ходу.
ну как зачем ?
на Мальдивах Петю под водой охороняти треба