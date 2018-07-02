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Все про:акция (1760) Киев (16103) автомайдан (230) Сенцов (635)

 Акцию "FreeSentsov" провели за рубежом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одновременно в Киеве и других городах разных стран мира сегодня состоялась акция в поддержку Олега Сенцова и других политических заключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире Громадського радіо активист и координатор акции в Киеве Вадим Саввон.

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"Очень многие страны откликнулись. Это чудо, что в такой короткий срок удалось скоммуницировать так много людей. Но это наша первая акция и не последняя. Я думаю, что никто из моих коллег не обидится, если я скажу, что главным координатором этой акции является сам Олег Сенцов. Мы все его знаем, и благодарны судьбе, что познакомились с таким светлым человеком", - рассказал Саввон.

Он отметил, что нынешняя акция - это попытка объединить усилия активистов. "Основное ядро, которое сделало эту акцию, - это все Автомайдановцы 2013-2014 годов, мы сейчас решили, что приоритет - это наши политзаключенные, и Олег Сенцов нас снова объединил. У нас есть общая мотивация, поэтому все получилось удачно и успешно", - подчеркнул активист.

По его словам, кроме акции в Киеве автомайдановцы проехались к французскому и немецкому посольствам. "Мы хотим обратить внимание на эту проблему всего мирового сообщества, но в первую очередь, правительства стран - Германии и Франции. Чтобы они в своих дальнейших переговорах с Путиным понимали, что между этими странами и Россией стоит Украина", - акцентировал внимание Саввон.

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Организаторы публикуют информацию об акциях по всему миру в facebook-группе "Разом з Олегом".

Гаага, Нидерланды

Акцию FreeSentsov провели за рубежом 01

Лион, Франция

Ниагарский водопад, США

Акцию FreeSentsov провели за рубежом 02

Вильнюс, Литва

Чикаго, США

Акцию FreeSentsov провели за рубежом 03

Берлин, Германия

Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.

Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/v3074199
 
   
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Це тут ні до чого, бо звільняти треба усіх і навіть у свій час ту недолугу гадю. Інша справа, що не треба із них політиків, як робила із гаді Юля.
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Надо честно говорить. путин не отпустит Сенцова пока у власти в Украине Порошенко. через год выборы и если к власти в Украине придет компромиссная фигура(та же Юля например) Сенцова выпустят ни не его одного
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Юля президентом не буда, а Порошенко буде президентом, якщо Юля вийде у другий тур з Порошенком. Але це негативний варіант для України, бо треба нових людей.
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Іноді є сумніви, які пов'язані із Савченко. Але треба розуміти, що говорячи про Сенцова ми говоримо про всіх бранців Кремля.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоАкцию "FreeSentsov" провели за рубежом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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