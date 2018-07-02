 Акцию "FreeSentsov" провели за рубежом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире Громадського радіо активист и координатор акции в Киеве Вадим Саввон.

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"Очень многие страны откликнулись. Это чудо, что в такой короткий срок удалось скоммуницировать так много людей. Но это наша первая акция и не последняя. Я думаю, что никто из моих коллег не обидится, если я скажу, что главным координатором этой акции является сам Олег Сенцов. Мы все его знаем, и благодарны судьбе, что познакомились с таким светлым человеком", - рассказал Саввон.

Он отметил, что нынешняя акция - это попытка объединить усилия активистов. "Основное ядро, которое сделало эту акцию, - это все Автомайдановцы 2013-2014 годов, мы сейчас решили, что приоритет - это наши политзаключенные, и Олег Сенцов нас снова объединил. У нас есть общая мотивация, поэтому все получилось удачно и успешно", - подчеркнул активист.

По его словам, кроме акции в Киеве автомайдановцы проехались к французскому и немецкому посольствам. "Мы хотим обратить внимание на эту проблему всего мирового сообщества, но в первую очередь, правительства стран - Германии и Франции. Чтобы они в своих дальнейших переговорах с Путиным понимали, что между этими странами и Россией стоит Украина", - акцентировал внимание Саввон.

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Организаторы публикуют информацию об акциях по всему миру в facebook-группе "Разом з Олегом".

Гаага, Нидерланды

Лион, Франция

Ниагарский водопад, США

Вильнюс, Литва

Чикаго, США

Берлин, Германия

Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.

Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.