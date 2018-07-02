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Все про:Киев (16103) Малкович (11) музыка (563) награда (1065) Порошенко (15054)

 Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко на концерте "Пути дружбы. Равенна – Киев" вручил государственные награды Украины актеру Джону Малковичу, профессору Никола Франко Балонни, дирижеру Рикардо Мутти и президенту Равенского фестиваля Кристине Мутти.

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад возможности вручить государственные награды дирижеру Рикардо Мутти, актеру Джону Малковичу, профессору Николо Франко Балонни и президенту Равеннского фестиваля Кристине Мутти. Благодарю за поддержку и солидарность с Украиной!", – отметил президент.

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Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 01

Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 02
Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 03
Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 04

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Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 05
Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 06
Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 07

Порошенко также сообщил, что музыкальный проект "Пути дружбы. Равенна – Киев" - это праздник, который объединяет Украину и Европу, возвращает Украину в семью европейских народов.

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"Особенно важно, что этот концерт проходит во времена, когда Украина дает отпор военной агрессии РФ. И мы имеем поддержку всей Европы и всего мира, чтобы наконец на нашей земле воцарился мир", – написал президент.

Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни 08

Отметим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье, 1 июля, сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта "Пути дружбы. Равенна – Киев". В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения.

Источник: https://censor.net.ua/v3074198
 
   
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И так самоотверженно говорит "Слава Украине",что аж хочется верить его словам.
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Баризі нікому не потрібне залізяччя роздавати та піаритись як дурному з гори котитися
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Я так понял что президентом быть не сложно - воруй себе да медальки раздаривай .
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Звичайно. Тому він і сидить вже четвертий термін підряд і буде підтиратися рашковською "конституцією" поки ласти не зліпить.
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Завидуй молча , кацап , так как тебе не светит стать поезидентом , росточком слишком мал и вместо мозга , вата !😀
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Ох, и трудная это работа - из болота тащить бегемота…
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Президент Порошенко любит радовать людей. Этого у него не отнять.
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ну предположим не людей радовать а за счет них попиариться... Теперь, главное, чтобы награжденные, в Крым не поперлись через раисю, а то будет тогда медальки отбирать
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Не надо думать плохо о нашем президенте Порошенко.
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У Брежнева была мулька по деснам лупить, а у Пороха медальки раздавать и пиздаболить)
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ляшко виклав фото в ФБ як він виліз на дерево за вишнями, лозовий у захваті
від такого сміливого вчинку питає: кого крім ляшка з політиків можна
уявити на дереві...пля,невже він по цей час не здогадується,що їх давно всі уявляють не тільки на деревах
заради PR і труси купляє на базарі , на дерево пнеться,що ж далі

Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни - Цензор.НЕТ 7258
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Помню на "Свободе слова " у Шустера Порошенко сказал - - газ не подорожает , мамой клянусь = через неделю газ подорожал .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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