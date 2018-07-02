 Порошенко вручил госнаграды актеру Джону Малковичу, дирижеру Рикардо Мутти и профессору Никола Франко Балонни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад возможности вручить государственные награды дирижеру Рикардо Мутти, актеру Джону Малковичу, профессору Николо Франко Балонни и президенту Равеннского фестиваля Кристине Мутти. Благодарю за поддержку и солидарность с Украиной!", – отметил президент.
Порошенко также сообщил, что музыкальный проект "Пути дружбы. Равенна – Киев" - это праздник, который объединяет Украину и Европу, возвращает Украину в семью европейских народов.
"Особенно важно, что этот концерт проходит во времена, когда Украина дает отпор военной агрессии РФ. И мы имеем поддержку всей Европы и всего мира, чтобы наконец на нашей земле воцарился мир", – написал президент.
Отметим, что итальянские и украинские музыканты в воскресенье, 1 июля, сыграли концерт на Софийской площади в Киеве в рамках международного проекта "Пути дружбы. Равенна – Киев". В концерте приняли участие более 300 мастеров классической музыки, оперного и хорового пения.
від такого сміливого вчинку питає: кого крім ляшка з політиків можна
уявити на дереві...пля,невже він по цей час не здогадується,що їх давно всі уявляють не тільки на деревах
заради PR і труси купляє на базарі , на дерево пнеться,що ж далі