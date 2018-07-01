 Сенцова и других украинских политзаключенных поддержали в Одессе и Херсоне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила общественница Римма Бараненко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ: "Херсонцы высказывали слова поддержки голодающим Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Станиславу Клыху, Николаю Карпюку и нашему земляку Александру Шумкову, дедушка которого тоже присутствовал на акции. Вспомнили и о Владимире Балухе в Крыму, который голодает уже 75 день".

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Несколько десятков неравнодушных одесситов вышли на акцию в поддержку украинских политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах РФ, пишет Первый городской.

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По словам участников акции, место для проведения - угол Дерибасовской и Преображенской - выбрали неслучайно. Именно здесь 2 мая 2014 года пролилась первая кровь - погиб проукраинский активист Игорь Иванов. В руках люди держали плакаты с надписями "Свободу Сенцову", "Припиніть репресії", "Российские оккупанты, вон из Крыма" и "#SaveOlegSentsov".

Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.

Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.