EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  3163  12
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4894) Нацполиция (7715) смерть (5079)

 Два человека погибли, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около трех часов дня 30 июня на автодороге Житомир-Могилев-Подольский вблизи с. Сальник Калиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей NISSAN Almera и Citroen Berlingo.

По предварительной информации, автомобиль NISSAN Almera на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen Berlingo, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Винницкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бетоновоз слетел в кювет вблизи Черновцов, водитель погиб на месте, - Нацполиция. ФОТО

В результате 34-летний водитель NISSAN, житель Винницы, погиб на месте происшествия. Его 33-летняя жена и ребенок с травмами госпитализированы.

Также от полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, погиб 25-летний водитель Citroen. Пассажир его машины госпитализирован.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 1 квартал 2018 года в ДТП погибли 14 детей, 541 ребенок получил травмы, - МВД

"Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не прибегать к рискованным маневрам на дорогах, особенно во время ухудшения погодных условий, перед выездом проверять техническое состояние автомобиля. От этого напрямую зависит безопасность участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Два человека погибли, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция 01
Два человека погибли, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция 02
Два человека погибли, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/v3074196
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
куда же ты так летел в такое дождь то, в колеях собирается вода и при выше 80 км/час авто становится неуправляемое (аквапланирование)
 показать весь комментарий
 
 
ничего нового. это естественный отбор дураков в природе.
 показать весь комментарий
 
 
Как бы "ничего нового", отбор, и так далее. Только 25-летний мальчик не виноват, что ему навстречу попался номининт на премию Дарвина. А он погиб. Всё.
А теперь, прежде чем писать что попало, представьте себя за рулем того Ситроена!
 показать весь комментарий
 
 
недавно у нас в Борисполе на окружной джип влетел лобом в фуру. Водитель и пасажир на переднем сидении были пристегнуты и выжили, поломав только ноги. Лобовое стекло у них смялось за 10-15 см от носа. Пасажиры с заднего сиденья погибли, повылетав из салона.
 показать весь комментарий
 
... Бундесе такого горя -- раза в три больше.... -- каждый день!

-- вчера на А3, две машинки сгорело -- ...вертолёт прилетал...
Но украинцы не водители ... ...а нездники! -- когда в Украине...
...а, когда в Германии -- на польских фурах... ...просто Ангелы летают над автобаном... *)
 показать весь комментарий
 
 
превышение скорости кажется таким мелочным,особенно пассажирам,и никто из них не даст по ногам козлу за рулем
 показать весь комментарий
 
 
С понедельника по пятницу был свидетелем двоих смертельных ДТП: В горах на трассе Киев-Чоп и на объездной Львова. Теперь думаю, что еще придумают дЫбилы тыр-тыруки геращенки и аваковы вместо того, чтбы обязать дорожные службы сделать элементарную разметку на доргах без которой ночью просто невозможно ехать?
 показать весь комментарий
 
Ты дурак? Если олени летают, нарушают пдд, не справляются с управлением и выезжают на встречку, причем здесь разметка?
 показать весь комментарий
 
 
Или ты в глаза долбишься и не понимаешь без разметки, где левая полоса, а где правая?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДва человека погибли, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх