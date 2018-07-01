 Два человека погибли, трое травмированы в результате ДТП на Винничине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительной информации, автомобиль NISSAN Almera на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen Berlingo, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Винницкой области.
В результате 34-летний водитель NISSAN, житель Винницы, погиб на месте происшествия. Его 33-летняя жена и ребенок с травмами госпитализированы.
Также от полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, погиб 25-летний водитель Citroen. Пассажир его машины госпитализирован.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
"Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не прибегать к рискованным маневрам на дорогах, особенно во время ухудшения погодных условий, перед выездом проверять техническое состояние автомобиля. От этого напрямую зависит безопасность участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
А теперь, прежде чем писать что попало, представьте себя за рулем того Ситроена!
-- вчера на А3, две машинки сгорело -- ...вертолёт прилетал...
Но украинцы не водители ... ...а нездники! -- когда в Украине...
...а, когда в Германии -- на польских фурах... ...просто Ангелы летают над автобаном... *)