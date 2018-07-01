 Сенцов очень бледный, в основном лежит, но принудительно его пока не кормят, - адвокат Динзе. ВИДЕО

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, принудительное кормление Сенцов ранее обсуждал с начальником медицинской части. И планировал его после того, как наступит второй кризис. Динзе уточнил, что первый кризис был на 26-й день голодовки.

Он рассказал, что под "кормлением" подразумевается прием белково-витаминной смеси, похожей на детское питание. Дают ее тем, кто некоторое время продолжает голодовку и не может принимать нормальную пищу. Пока Сенцова принудительно не кормят.

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"На тот момент, когда я у него был, это было неделю назад, он находился в стабильном состоянии. Единственное, что очень бледный. Как говорится, мозг не получает достаточно питательных веществ, он достаточно плохо соображал. Старается находиться в медицинской части, в основном лежать. Не ходит, как правило. Говорит, что это достаточно затруднительно и энергозатратно", - отметил Динзе.

Он также сообщил, что дважды к Сенцову приезжали врачи, которые контролировали его состояние и витаминный "коктейль", который ему вводят.

"К нему каждый день приходят люди в погонах, так скажем, не меньше полковника, и убеждают его сняться с голодовки. Он говорит, этот цирк проходит по кругу практически каждый день с утра до вечера. "Я стою на своем, стараюсь особо много не общаться с этими людьми, потому что не интересно". Они никакой конкретики не предлагают и их все визиты направлены, грубо говоря, только проконтролировать, как он там", - передал адвокат.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.