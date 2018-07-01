EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1725  65
Материалы по теме:
Все про:адвокат (1020) голодовка (633) Россия (69805) политзаключенные (859) Сенцов (635) Динзе_Дмитрий (17)

 Сенцов очень бледный, в основном лежит, но принудительно его пока не кормят, - адвокат Динзе. ВИДЕО

Неделю назад украинского политзаключенного Олега Сенцова посещал его адвокат Дмитрий Динзе.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, принудительное кормление Сенцов ранее обсуждал с начальником медицинской части. И планировал его после того, как наступит второй кризис. Динзе уточнил, что первый кризис был на 26-й день голодовки.

Он рассказал, что под "кормлением" подразумевается прием белково-витаминной смеси, похожей на детское питание. Дают ее тем, кто некоторое время продолжает голодовку и не может принимать нормальную пищу. Пока Сенцова принудительно не кормят.

Также смотрите: "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

"На тот момент, когда я у него был, это было неделю назад, он находился в стабильном состоянии. Единственное, что очень бледный. Как говорится, мозг не получает достаточно питательных веществ, он достаточно плохо соображал. Старается находиться в медицинской части, в основном лежать. Не ходит, как правило. Говорит, что это достаточно затруднительно и энергозатратно", - отметил Динзе.

Он также сообщил, что дважды к Сенцову приезжали врачи, которые контролировали его состояние и витаминный "коктейль", который ему вводят.

"К нему каждый день приходят люди в погонах, так скажем, не меньше полковника, и убеждают его сняться с голодовки. Он говорит, этот цирк проходит по кругу практически каждый день с утра до вечера. "Я стою на своем, стараюсь особо много не общаться с этими людьми, потому что не интересно". Они никакой конкретики не предлагают и их все визиты направлены, грубо говоря, только проконтролировать, как он там", - передал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть два прошения о помиловании Сенцова - одно из Европы, второе из России, - адвокат Динзе

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/v3074195
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно подтверждение что он жив сейчас.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
требуй подтверждение у хуйла,адрес кремль
 показать весь комментарий
 
Сугубо личное мнение : думаю, что Сенцову кранты, узнаем через после ЧМ Сенцов дуже блідий, переважно лежить, але примусово його поки не годують, - адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 800
 показать весь комментарий
 
Жахливо це читати..
Хтось помирає, а хтось у футбол бавиться.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Читаю об этом режиссёре и вспоминаю Надю тоже всем миром кричали освободите надежду а потом взяли и сами её посадили.
 показать весь комментарий
 
 
она не памятник - может и посидеть...)))\почти (с)...\
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты тоже не памятник,можешь и посидеть
 показать весь комментарий
 
 
Не может он посидеть дебилов в основном в лежачем положении держат.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
как же он рукавицы шить будет лежа?
 показать весь комментарий
 
вновь работу вышел работать...?)
ты давай работай - не сбивай на мне руку...\почти (с)\)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да да,все комментаторы на цензоре на работе и только ты тут отдыхаешь без перерыва,одно слово Гваделупа Сенцов дуже блідий, переважно лежить, але примусово його поки не годують, - адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 6921 Сенцов дуже блідий, переважно лежить, але примусово його поки не годують, - адвокат Дінзе - Цензор.НЕТ 6921
 показать весь комментарий
 
 
ты не отвлекайся от производства - мне на тебя с высокой горки...)))\ты вспомни, а то у тебя память короткая...)))\
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та ваще Вяликая Гваделупа хоть куда,на всех ей с горки)))точно обиженный,многое пришлось вытерпеть на горке
 показать весь комментарий
 
не шипи - тут тебе не мартеновский цех...\на тебя не воду льют...)\
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты чего везде суешь знак "косая черта",применяемый в научной и деловой речи,ты хоть правила его применения выучил или хотя бы прочитал,наплодилось в 90-х олегофренов
 показать весь комментарий
 
вижу что это тебя озаботило сильно - но мне на тебя с горки...)\клавиатура моя - как хочу, так и кнопаю...)))\
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну это понятно,можешь и цифрами зафигачить,вместо букв,я не запрещаю)))
 показать весь комментарий
 
тринадцатый - а своё что-то можешь...?)\а то, только чужое тыришь и копипастишь, хоть значок ставь (с), а не смайлик тролля...)\
 показать весь комментарий
 
 
Для одной извилины у тебя что то мыслей маловато. С таким же успехом русланд может сказать и о режиссёре. Твои братья как никак.....
 показать весь комментарий
 
вашей Гаде ещё бы ответить за ребят, что погибли из-за неё...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это когда порошенко парад проводил,во время Иловайска,сколько там сотен погибло,ради пиара,не помнишь?
 показать весь комментарий
 
работай с огоньком - и вначале потренируйся на кошках...)\на корр сходи - там твоё место...)\
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а почему порошенко твой на кошках не тренировался,сразу на солдатах под Илловайском?
 показать весь комментарий
 
берёшь в руки подшивку журнала"Цензор.нет", садишься, читаешь, и к тебе придёт озарение...)\возможно - но мало вероятно...)))\
ты где во время Илловайска был...?\наверное прятался по погребам и подвалам...?\
пиши после прочтения всей подшивки...)
 показать весь комментарий
 
 
я во время Илловайска был в военкомате,а вот ты косарь,весь цензор исписал,наверное рисковал из погреба ночью вылазил,что бы сообщение отправить
 показать весь комментарий
 
верю-верю...(с)\иди читай журнал - ну ты понял направление...)\
 показать весь комментарий
 
 
а если не веришь,зачем спрашивал и ставил знак вопроса,как баба ты ,сама не знаешь что хочешь)))ставь побольше косых черт в сообщениях,те кто не знают грамматику будут восхищаться литератором
 показать весь комментарий
 
тебе чуть левее и прямо...\да-да, прямо туда...)\
 показать весь комментарий
 
 
Не звезди, клоун. За Надю кричали не "всем миром", а кричали рєпоєди та юлеботи.
 показать весь комментарий
 
Покажите! Не верю! Можно без футболки с Тризубом и без факов, как консерву гадю.
 показать весь комментарий
 
 
ты к кому вообще обращаешься,к пользователям цензора?
 показать весь комментарий
 
не бойся,я не психиатр,я просто хочу узнать,к кому ты обращаешься,к мнимому другу?
 показать весь комментарий
 
Тебе в школу завтра, психиатор хренов). На горшок и спать. И прыщи не забудь выдавить, а то я и правда забоюсь).
 показать весь комментарий
 
 
ты весь свой словарный запас выдала?Про "забоюсь" было сильно)))
 показать весь комментарий
 
Я могу и сильнее, но я стараюсь щадить кацабских подростков. Им и хуйла хватит
)
 показать весь комментарий
 
 
ну это понятно Маня,так к кому ты обращалась,скажи уже,не стесняйся,у хуйла требовала,показать Сенцова,так он цензор навряд ли читает
 показать весь комментарий
 
Почитал твои коменты, какие то они дебилковатые, присоединяйся будете втроём!
 показать весь комментарий
 
 
тебя уже двое лайкнули таких же,теперь вас три,как ты хотел)))
 показать весь комментарий
 
когда писал предыдущий комент то думал что ты не совсем ё--й на голову, теперь вижу что совсем.
 показать весь комментарий
 
 
иди гуляй уже долбик,а то будешь весь вечер писать мне,на радостях что с тобой дурачком еще кто то общается)))
 показать весь комментарий
 
Каждый человек, появляющийся в нашей жизни - учитель! Кто-то учит нас быть сильнее, кто-то - мудрее, кто-то учит прощать, кто-то - быть счастливым и радоваться каждому дню. Кто-то вовсе нас не учит - просто ломает нас, но и от этого мы получаем опыт. Цени каждого человека, даже если он появился на мгновение. Ведь если он появился, то это уже неспроста!
Олег , держись и живи , так как ты наш Учитель !!
 показать весь комментарий
 
 
Чушь! За день встречаешь сотни, а то и тысячи людей... они появились не спроста
 показать весь комментарий
 
А вчительку вже зрадив
Amber
У Надії Савченко, яка продовжує сухе голодування восьмий день, спостерігаються "аномальні реакції" окрім загальної слабкості - мерзнуть руки та горить все тіло
Про це написав у Facebook її адвокат Ілля Новіков після зустрічі з нею.
За словами Новікова, її кров була розріджена до нормальних значень після крапельниці."10 квітня на тлі зневоднення аналізи показали якусь позамежну густоту, несумісну з життям", - написав він.Керівництво СІЗО вперше за півтора року видало їй другий матрац і збирається перевести її в лікарню."Надія поки не погоджується, вимогу щодо допуску українських медиків не знімає", - додав адвокат.
13.04.2016 16:32
Ответить
 показать весь комментарий
 
Коли алкаші вимушено кидають бухати, то там ще й не таке трапляэцця. Може й бєлка завітати. Хай єйо вєдьмєччук лікує за хуцловське бабло.
 показать весь комментарий
 
 
Ой дураааак...!!!
кстати клоун, слово Украины с большой "У"!!!
 показать весь комментарий
 
 
живи ХЛОПЧЕ-живи.......най повиздихають твоі кати та ті хто його обирав...................
 показать весь комментарий
 
 
Есть такое мнение: " Письмо Сокурова Порошенко - не случайность и не эмоции. Таким способом элитные холопы хуйла готовят общественность к возможной смерти Олега Сенцова, т.к. они не уверены, что тот решит его обменять. Поэтому они заранее стелют своему царю соломку, отмывая его таким образом уже сейчас от вины за преступление, которое может случиться в любой момент."
Посмотрите и послушайте: https://www.youtube.com/watch?v=6U9ysZIXqmw
 показать весь комментарий
 
 
Так что Вата Мундиаль говорите? Пир во время чумы! Я просто в шоке! Мне абсолютно не интересно кто там выиграет или проиграет - на ней нет ни Сборной США ( гражданином которой я являюсь) ни Сборной Украина- и это очень хорошо! Первый раз надо дать заслуженного тренера Украины Шевченко именно за то что не попал на этот " Мандиаль". Знаете я не знаю как можно было бы играть в футбол зная что твоего собрат медленно умирает в тюрьме агрессора!!!!
 показать весь комментарий
 
 
На рашці паніка. Кажуть, що їх не 146 мільйонів, а лише 86. Вирішили прийняти Мундіаль для демографічного вибуху.
Зараз в соціальних мережах прогнозують, що результат перескочить всі очікування.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСенцов очень бледный, в основном лежит, но принудительно его пока не кормят, - адвокат Динзе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх