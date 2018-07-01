 Жители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил корреспондент местного портала 0564, передает Цензор.НЕТ.

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Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.

Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.