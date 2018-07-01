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 Жители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 49-й день голодовки Олега Сенцова, потребовавшего освобождения всех без исключения украинских заложников Кремля, группа криворожан собралась у памятника Козаку Рогу.

Об этом сообщил корреспондент местного портала 0564, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!", - жители Запорожья собрались в поддержку Олега Сенцова. ФОТОрепортаж

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Также смотрите: Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре Харькова. ВИДЕО

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Смотрите: Акция в поддержку узника Кремля Сенцова и других политзаключенных проходит в Киеве (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Отметим, что 1 июля во многих украинских городах, а также за рубежом синхронно состоялись акции в поддержку Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно заключенных в Российской Федерации. В 15:00 по киевскому времени на такую же акцию вышли в Австрии, Франции, Голландии а также в украинских городах - Киеве, Львове, Одессе, Мариуполе, Бердянске.

Свое участие в акции подтвердили также Литва, Грузия, США, Польша, Австралия.

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Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/v3074193
 
   
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это че, все криворожане?
а где все остальные?
на прополке брюквы или на просмотре футпола?
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здається видавлювання рпц почалося.
Вселенський Патріарх Варфоломій: «Нехай не забувається, що Константинополь ніколи не видавав дозволу передавати території України будь-кому»
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І ще по результатах промови Варфоломія
Жители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov" - Цензор.НЕТ 2489
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители Кривого Рога вышли на всемирную акцию "FreeSentsov". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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