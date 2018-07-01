 Российские спецслужбы во Львове планировали нападения не только на ромов, но и на еврейские организации, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове

"Та трагедия, которая произошла во Львове, - это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

По его мнению, главная задача нападения - показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

Также читайте: Только одно из 31 совершенного в Украине радикальными группировками преступления дошло до суда, - Amnesty International

"Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей", - отметил нардеп.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Читайте также: Меньшинства в Украине должны жить в безопасности, - немецкий омбудсмен Кофлер о нападении на лагерь ромов во Львове

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Суд оставил всех задержанных под арестом на два месяца.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.