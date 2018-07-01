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Все про:Львов (3235) нападение (1532) провокация (1156) спецслужбы (335) цыгане (108) Геращенко Антон (919)

 Российские спецслужбы во Львове планировали нападения не только на ромов, но и на еврейские организации, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Спецслужбы в Интернете завербовали руководителей молодежной организации для нападений не только на ромов, но и на еврейские организации во Львове

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор получал инструкции через соцсети, - Геращенко о нападении на ромов во Львове

"Та трагедия, которая произошла во Львове, - это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

По его мнению, главная задача нападения - показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

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"Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей", - отметил нардеп.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

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Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Суд оставил всех задержанных под арестом на два месяца.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Львовская полиция взяла под охрану лагерь ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено разбойное нападение со смертельным исходом.

Источник: https://censor.net.ua/v3074186
 
   
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ну тепер Антоніна нам розкаже.... Российские спецслужбы во Львове планировали нападения не только на ромов, но и на еврейские организации, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5395 порядок з цигинами наведіть, дибіли
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У Антохи-дурочка ,не хватает масла в голове ,что делая такие заявления он признаёт ,что у власти недалёкие дебилы,которые могут только воровать а не заниматься своими прямыми обязанностями ...
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Антоха такими заявлениями проводит пророссийскую пропаганду.Получается с украинской владой на цыганву управы нет, вот только если Путин... Именно дурачёк.
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Та звісно, як же ж без "вальцманів" обійшлося.
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Тезисы российской пропаганды в отношении Украины./ Как плохо жить в Украине. Заявления "Оппоблока" или пророссийской оппозиции /Неизбежное падение власти Порошенко"/ Запад "устал от Украины"/О разочаровании в реформах или в самой Украине/Энергетический кризис, повышение тарифов./Безвиз "обман", "нет денег на Европу"./МВФ и Украина: "кабала", "деньги украли" ./Дискредитация Вооруженных сил Украины / "Разгул радикалов, неонацистов, националистов, фашистов, вандалов".
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Ну да. Сынка авакяна в "список" втулили.
А после циган наверняка малолетки планировали покушения на авакяна, луцика и матиоса. Но опять тепловизор плохой был....
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Раніше лякали США, а тепер лякають Росією, нічого не змінилось...
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И на шоколадных рехформаторов тоже планировали. А хотя это одно и то же.
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Хоч в Інтернет не заходь. Прямо так і вербують по інтернету? Ніяких можливостей щось розкрити чи попередити?
Інтернет- вербовщики повинні бути недурними людьми. Які можуть прорахувати дії на один крок. І виникає питання - напади на сінагоги вони планували вже після звільнення з місць позбавлення волі за напад на циган завербованих? Чи як?
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Не верю! -- за одного иудея -- трёх ромов дают...

... я б не связывался... -- там братва -- со всех сторон крутая...*)
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Похоже, что этот Пике- тоже завербован рашкой. А шо? Пенальти в свои ворота привез? Привез. Ну и всё. Да, Геращенко?
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Рассея выиграла в 1/8 финала для того что бы в 1/4 финала вылететь с крупным счётом
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...я, от -- футбола не смотрю -- но поляки победят! ...если они ещё не вылетели...? *)
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Та ты шо! -- а хто там самый слабый ещё остался -- за него болеть хочу! *)
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Поляки с 8-м местом в рейтинге вылетели с группы, а рашка с 67-м в четвертьфинале.
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Жинка моя -- ЭКС, которая -- она по всяким ЧМ моталась -- одевалася в украинское -- красыво було...

-- за Окэаном Эльзы по всей Европе ездила -- с дочками ...

...а я тут на Патриссию Каас ходил -- ...от семья и развалилась...*)
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Ничёсе ,росея шо хочет то и творит в Украине а где полиция,СБУ ,разведка .вы шо ничего не можете или вы в доле ???
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да-да.... вы с братаном могли быть следующими
Российские спецслужбы во Львове планировали нападения не только на ромов, но и на еврейские организации, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 234
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Российские спецслужбы в Мадриде планировали и завербовали сборную Испании. - Антон Геращенко.
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Вот когда такой полный дегенерат как антошка берется с возмущением комментировать какое либо происшествие, знайте - власть это же происшествие и организовало!!!!!!!!
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Просто цього повного дегенерата кинули на напрямок країни дегенерата. Російські спецслужби у Львові планували напади не лише на ромів, але й на єврейські організації, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8395 Тому він про малокитайскі спецслужби й коментує.
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наверное, этот боров что-то знает... или подозревает...
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ИДИОТ ШАКАЛ ГАНТОН ТАБАКИ! ЛИЗОЗАД И ЛИЗОБЛЮД! Лучше бы рассказал, как украл и пропил ЧЕРТОВОЕ КОЛЕСО!
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цигане! это всё русские. украинцы с вами!
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У Львові закінчився VIII міжнародный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest ,Антоха там був присутній. Чудова та спокійна музика навіяла размишленія
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по интернету завербовали ? а заплатили по скайпу?.... Когда ты Антоха перестанешь кормить сказками ,есть факты - факты в студию , я не исключаю руку кремля , но как то уже привычно слышать ,что во всех бедах в стране виновато Хуйло --- железная отмазка для сои Російські спецслужби у Львові планували напади не лише на ромів, але й на єврейські організації, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 563
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Мне хочется спросить антошку-мусоришку( даже как-то смешно - спи*дел колесо и стал советником в МВД), как там с покушением на твое ожиревшее вонючее тело, ужо все, отменяется или " киллера" заказать не можешь?
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ну якщо це сказав андон херащенко, прийдеться вірить. "Крістально-чєстний чєловєк", амінь.
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Будулай женился на рюсскай Клавке и она ему нарожала Шариковых целый Цыганский Табор,вы думаете зря писатель Анатолий Калинин сочинил Туфту про Будулая
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Крым и ДАУНбасс в 2014 году атаковал Спецназ США
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Антоша,а коли вже ти завербуєш по інтернету хоч одного кацапа,щоб він також почав у кацапіїї всіх різати?
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Та это Пиндосы творят,Украину загарбать хотят от Рюсских Чмошников
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ШО не говори,а тарелки Антоша вылизывать умеет на отлично!
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Галичане готовы повторить подвиг Абхазов и южных осетинов,брать повально паспорта Рфии
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийские спецслужбы во Львове планировали нападения не только на ромов, но и на еврейские организации, - Антон Геращенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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