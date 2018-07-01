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 Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре Харькова. ВИДЕО

Около полусотни харьковчан приняли участие в митинге в поддержку осужденного российским судом режиссера Олега Сенцова.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, люди собрались у подножия памятника Тарасу Шевченко, расположенного в зеленой зоне в центре города.

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Во время акции они держали плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку заключенного режиссера. Акция прошла без столкновений или провокаций.

Отметим, что мероприятия в поддержку украинских политзаключенных Кремля сегодня проходят в разных городах мира. В частности, в Лионе, Граце, Гааге.

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Напомним, в Киеве на Майдане Независимости вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/v3074182
 
   
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Краще би харків'яни свого Кернеса і Добкіна запропонували би на обмін.
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Да не услышит эту акцию никто, все "гаранты" безопасности Украины смотрят ЧМ по футболу который проходит в стране-члне ООН напавшей на другую страну-члена ООН.
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Кацапы прошли в 1/4 финала по пенальти. Это пипец.
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Победили,что называется на морально-волевых,плюс поддержка трибун ,то как они боролись ,лично у меня вызывает уважение ,хоть я и проиграл деньги поставив на испанцев - всё по делу !
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Да какое по делу, хоть один удар был в створ ворот испанцев ?
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Да при чём здесь удары,это же не бокс ,просто одна команда хотела победить гораздо больше другой и гораздо больше для победы отдала своих физических и эмоциональных сил .
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А чё это вы футбол смотрите? нехорошо заглядывать в страну с которой у вас война.
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Да ,а россия взяла и жахнула испанцев в серии пенальти и надо сказать правду,что они боролись ,полностью себя отдав игре ,им помогали трибуны и они заслужили победу а испанцы фраера думавшие,что они уже в восьмёрке и Боженька их за это наказал .
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Капапы поставили автобус, достаточно посмотреть статистику. А испанцы тупо слили матч.
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Автобус сработал. Испанцы весь первый тайм простояли. Так им и надо.
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Да они и второй не особо бегали ,куча пасов в центре поля,всё стоя,без остроты ,без риска и в итоге так и получилось ...
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Ну то,что они слили матч ,это бред ,просто явная недооценка противника и хорошая оборона россии сделали своё дело ну и вратарь отработал на пять ...
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да ладно олежек - мы и так знаем тебя любителя паРаши...\не стоит здесь рекламу создавать...\
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Лишнехромосомный, почему ещё у вас, кроме свидомы, не стало ругательным сумленны, всё равно вы смысл обоих слов не понимаете?
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Лишнехромосомный, это такая последняя сракальность - поглощать всё без разбора ради великодуховности?
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Я против кацапов болел, конечно, но на таких испанцев жалко смотреть было - с таким подбором футболистов выдавать такой футбол - это позор.
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договорняк. даже по мячу не могли пробить.
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Сложно сказать. Ведь при договорняке не обязательно подкупать судью + всех футболистов + тренера + повара, массажиста. Достаточно конкретному футболисту сказать - будешь бить пенальти, промахнись - 5 млн. на счету будет.
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Ну вообще то испанцы играли так, как русские им позволили.
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они и с Ираном, и с Марокко так играли - никак.
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Футболист мяч забил, а ты это воспринимаешь как личную победу. Смешно.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоАкция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре Харькова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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