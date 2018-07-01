 Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре Харькова. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, люди собрались у подножия памятника Тарасу Шевченко, расположенного в зеленой зоне в центре города.

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Во время акции они держали плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку заключенного режиссера. Акция прошла без столкновений или провокаций.

Отметим, что мероприятия в поддержку украинских политзаключенных Кремля сегодня проходят в разных городах мира. В частности, в Лионе, Граце, Гааге.

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Напомним, в Киеве на Майдане Независимости вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. На большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.