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 Политика Украины
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Все про:конфликт (680) Путин (23963) Донбасс (16510) режим (53) Аслунд (15)

 "Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - Аслунд. ВИДЕО

Конфликт на Донбассе в ближайшее время не завершится, если в России не изменится режим.

Об этом сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман на канале "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - могильный камень путинской России, - Саакашвили пообещал и дальше бороться за украинцев

"Я думаю, Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - отметил аналитик. По его словам, если президент РФ захочет это сделать, то "сможет что-то выдумать", так как контролирует систему пропаганды в России.

"Достаточно посмотреть Дмитрия Киселева, чтобы понять, что там огромные возможности.... Они хотят иметь работающие договоренности, но не знают, как это сделать. В то же время, обратите внимание на "глас Путина" в Украине. Здесь будут президентские выборы через 10 месяцев, а спустя шесть месяцев - парламентские. Он мог бы влиять на выборы в Украине. Думаю, в ближайшие полтора года мало что удастся сделать и Украине, и России в плане этого конфликта", - сказал Аслунд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council. ВИДЕО

Он также отметил, что "если в России не случится ничего страшного, из-за чего режим сломается", конфликт на востоке Украины будет продолжаться.

Источник: https://censor.net.ua/v3074179
 
   
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не слишком плохо плешивый будет выглядеть в гробу !
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Хуйлу хорошо выглядеть не светит при любом раскладе.
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На жаль, але Аслунд правий. Є також аргумент, що Донбас це прикриття окупації Криму.
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Ложь. Кремлевские пропагандоны из любого поражения победу лепят. Изначально, Хуйло вещало про "новороссию". Посмотри россновости 2014-го. Как оно вещает, что Украина несостоявшееся государство, про подаренную большивеками "новороссию". Не получилось, обламали рога, теперь не вспоминают.. А по поводу высказываний этого аналитика, даже не Хуйло, а кацапы в жизни ничего никому ничего не отдадут, пока бульбы пускать не начнут.
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Не стоит забывать о том,что Донбасс это сухопутный коридор в Крым,а мост сегодня есть,а завтра его нет...!
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Ви то кажете як песиміста. Я спробую з погляду оптимісти - вистачить хуйлу здохнути...
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Дамбаський конфлікт продовжуватиметься до останнього дамбасянина.
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Це дійсно так, бо тепер жодна кваліфікована та нормальна людина не поїде туди працювати.
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ооооо
и тут эти два сраколиза
чебурэк и 5коп
не устали лизать еще?????
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Главное для Европы - доставить удовольствие Путину...
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порох проиграет - сразу завершится
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а смотреться из "обезьянника" гаагского суда он будет лучше???...Вот дебилы...уж не знают.как выгородить этого недонаполеончика-лузера...
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"Я думаю, Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого" - какие же они близорукие глупцы!!!
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они не глупцы - они идиоты -которые хотят усидеть на двух стульях.
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"Если аленям доказать что карлито педофил,онЕ скажут:гейрапейсов этим не удивишь.", скорее всего своих поросятощенков, они начнут трахать!
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Конфликт на Донбассе в ближайшее время не завершится/ Янукович украл у государства более $100 млрд, - ГПУ 30.04.14 / Экономические потери Украины от агрессии России составили 100 млрд долларов. -Потери Украины на Донбассе. 24.03.2018/ В казне не звенит.А наши трудозатраты на один зернодоллар и на один металлодоллар много выше чем трудозатраты РФ на один нефтегазодоллар.Наша казна опустеет быстрее.
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Аслунд - если и правда так думает - осёл! Росие нужна вся Украина. И не только Украина...
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Мистер сам себе противоречит.. Говорит о мощнейший машине пропаганды на орде и в тоже время про не слишком плохо выглядеть..Оленям можно направить что угодно и будешь нормально выглядеть.. было бы желание..
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Значить бажання йти з Донбасу немає..
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Ой спасибо, ой спасибо тов. Миклухо-Маклай что глазки наши заплывшие открыл! Ить мы папуасы такие не очень как вроде догадливые, как вроде тёмные, короче второгодники. Теперь будем про заразу мировую знать, запоминать, на ночь повторять, деток прятать. А можем на местный новый год и сожрать---традиция такая у нас. Сначала дураков хаваем, потом остальных аслундов!
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О!! А это вообще уникальный случай. Смотрите как повезло американским рэперам. What this fucking my gays! Уникальное совпадение(редкая удача) -они поймали момент, когда зеленожые подключаются ..к нитям времени.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=RzyCImFQ3cE
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Сумнівно. Він навмисне створив виразку на нашій території. Його все влаштовує.
А кацапи потреплять, для цього вони і народились.
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неверная оценка..горбатый ушел..а империя зла осталась..
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Там на нынешний момэнт хвост виляет собакой. хуйло поступил как мартышка, пойманная с лапой в кувшине. Это когда в кувшин кладут фрукт,мартышка засовывает лапу,хватает его,а лапу из кувшина вытащить не может от жадности. Если хуйло сдаст луганду с домбабвой, те самые отморозки,которые сейчас молятся на его портрет, станут плеваться при упоминаниие его имени. А отморозки эти повоевали на Донбассе,имеют оружие и не имеют мозгов. Донбасс с Крымом - это то самое яйцо,в котором смерть Кощеева.
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Согласен с тобой, всё так ! Но возможен ещё и другой вариант: пуйло может уговорить Трампа, чтобы он надавил на Рошенку и заставил выполнить минский договорняк (в котором нет ни слова про Крым). Это будет выгодно для обоих - Трамп получает грандиозный профит как "миротворец", а пуйло типа "сдаётся" и "возвращает" Донбасс в Украину, правда на своих условиях (фактическая капитуляция Украины).
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Как бы не было печально это признавать, именно такой сценарий наиболее вероятен. Рыжего кинул сев.корейский Пельмень, теперь ему просто необходима какая-то победа,любий ценой.
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Пельмень никого не кидал.
Он просто не верит заверениям и обещаниям после будапештского мемлрандума.
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Имелось в виду видение этого в Штатах. Рыжий после поездки кукарекал во все горло на тему "я спас Мир от ядерной войны", его электорат поверил. А потом разведка докладывает о наращивании пр-ва оружейного плутония Пельменем.Так шо с точки зрения Рыжего кидалово тут на всю морду.
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Поставки ЯО идут с России,Корее плутоний нужен как пельмени,и носители с России...!
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Из московии, скорее всего,идет оборудование.
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вбивця такого маштабу краще виглядить з петльою на шиї перед падінням
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Крым с Донбассом для Путина и всей России превратился в "старый чемодан без ручки" - и нести тяжело, и бросить жалко...
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на гіллякі хуйло буде смотрєцца вполнє достойно.
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А якщо повісити не за шию, а за писюна - взагалі суперово буде ))))))))))))))
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на крысме:1. Хроники жизни Керчи без воды Северо-Крымского канала: "Кто знает, что опять с водой? На Стеклотарном отключили только что". Ответы: "На Стеклотарном её всегда отключают и в любое время", "Запас иметь нужно. Как будто первый день живете", "Что, кроме Стеклотарного, везде есть вода??", "АТС - нет воды!", "На Рыбаков с утра отключали, перед обедом включили", "В Опасном уже 5 дней нет. Кто-нибудь знает причину?", "Не хватает в Крыму воды" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1013120133538242560 (скрин), "Что говорят бабки на этот раз? Где опять вода?", "Водохранилища пусты! Тут и к бабке не ходи", "Она испарилась" https://twitter.com/KrimRt/status/1013329180241559553 (скрин).2. Гоблин сообщает вате, что на опытных полях Крыма якобы выращены зерновые культуры, которые могут прорастать при полном отсутствии влаги. Ватники комментируют очередную лапшу на уши: "Круто. И все отправим в Сирию. Нормальная такая многоходовочка", "Ага, и урожай - одна сотая от нормального. Дебилы", "Зима нам всё расскажет. И отправку зерна по всяким сириям вспомнит", "Долбодятлы, при полном отсутствии влаги, ору!!!!", "В Крыму из-за засухи уже погибло почти 700 тысяч тонн урожая (сообщил Гоблин)", "Интересно, а сколько найдется дураков, верящих, что пшеница может вообще расти без воды?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1013181614313091075 (скрин).3. Сначала Ялта - теперь Алушта: "В Алуште в отделении банка ЧБРР неизвестные обокрали банковские ячейки. Сотрудники банка обзванивали арендаторов всех ячеек. Все клиенты срочно в присутствии сотрудников МВД и СК открывали свои ячейки, подтверждали наличие или пропажу содержимого арендованной ячейки, и, естественно, все забирали. Кому-то повезло, кому-то нет" https://twitter.com/KrimRt/status/1013354396799913984 (скрин).
4. Евпатория бурлит третий день подряд из-за захвата парка в центре города. Комментарии к таким событиям в Крыму всегда весьма показательны: "А вы замечаете, как в простую тему по захвату парка подтягиваются «заинтересованные» и начинают говорить, что так и нужно, забрать парк и отдать другому «хорошему» хозяину!!! Как думаете, им зарплаты платят или конкретно за каждую акцию? Анон". Ответы: "45 тыщ в месяц", "Им ещё платят за фразы «хватит ныть», «надо подождать» и «вали на Украину, там лучше», и много других рабочих фраз", "Верните парк евпаторийцам", "Парк аттракционов по ул. Фрунзе закрыт. В самый разгар сезона десятки работников остались без любимого дела, а сотни детишек с родителями - без развлечений. Приезжие и местные негодуют, по какой причине их не впускают на территорию парка? Было постановление прекратить работу аттракционов. Вы согласны с таким решением?", "Аттракционы уже отжили своё! Пришла пора отжать", "Жопа будет всем", "А что, евпаторийское телевидение молчит по этому поводу?", "Беспредел просто!!", "Всё те же на манеже. 5-7 человек сотрудников администрации - ЗА и остальные против. Где репортаж Евпатория-ТВ об отжиме парка? Где такие же репортажи, как отжимали рынки, межрайбазу и магазины по городу? Продажное СМИ показывает только то, что выгодно руководству города", "Честно, очень жалко, что у нас творится такой полный беспредел. Куда мир катится? Становится страшно жить, кошмар какой-то. Прям как в 90-ые, ужас", "Банкротят город по максимуму, где возможно, чтобы за копейки купить", "У нас не город, а прям мафия. Все захватывают и захватывают. Не мэрия, а рассадник зла", "Это происходит по всей россии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1013349372879343616

5. В Ялте металлической сеткой заварили арку. Местные комментируют: "Мисхорская-1, заварили арку. Это разрешено???", "Походу, Ялту надо переименовать в г. Забор!", "Думаю, нет!", "Многие думали, что попали в россию, а судя по заборам, - в зоопарк. Хз, может, она так и выглядит на самом деле, эта рассия. Колония строгого отдыха", "Болгарка и 10 минут шума откроют вам проход" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1013359094202236929 (фото-скрин).6. Запоребрик в Омске насмотрелся зомбоящика и специально завезённых в Крым мордорских блоХеров, рассказывающих о процветании, и решил задать вопрос жителям Ялты о туристах: "Говорят, из-за открытия моста Крым переполнен туристами. Как на самом деле обстоят дела в любимой Ялте на сегодня?". Ответы: "Самолетом дешевле, чем мостом. Толку от моста?", "Врут. Крым в ЖопЕ", "(Из Курска пишет) Только приехал оттуда. Никакого наводнения туристами там нет. Обычный сезон", "Великолепно, просто замечательно, от отдыхающих отбоя нет, пляжи переполнены, яблоку упасть негде, только не в Ялте", "В Ялте девать некуда, по карманам уже распихиваем", "Народу мало. Я с Ямала", "Тут некоторые кликуши говорили: «Откроют мост - нам пиндец, типа все встанет, и мы все умрём»… Я еще тогда говорил, что никакого ажиотажа не будет", "(Ольгинский тролль пишет) Зачем врете? Народу х*ева куча - и на пляжах, и на Набережной", "(Троллю ответили) Вы из Ялты? Или вы не знаете, что такое много людей в Ялте?!", "Тьфу-тьфу-тьфу, народу меньше, чем в прошлом году. Видать, сервис «на один раз» сказывается", "Сейчас тухляк, как ни обидно это звучит, но правда", "Фигня, людей мало. Самолет дорогой. Мост - это круто, но долго", "Да, работаю на набережной, не сказать что много!", "Бежать отсюда надо, бежать!!!", "До любимой Ялты мост не достроили". Добавлю, что бюджетники с моста начали доезжать до Судака/Феодосии. На большее бабок нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012803658021523456 (скрин).7. До оккупации здесь было шумно и весело. Толпы отдыхающих и молодёжь со всего мира! Местные жители и бизнесмены построили огромное количество отелей, турбаз и домиков для сдачи жилья. Сегодня это уже Абхазия. Посмотрите, что осталось от Поповки и территории бывшего счастья - "Казантипа" https://www.youtube.com/watch?v=pvFjAvtsTQA (видео). А так выглядел "Казантип" в 2013 году. До оккупации Крыма россией осталось меньше года. Теперь на этом месте пустота и разруха. Местные сидят без заработка, а пенсионеры выживают на нищенские пенсии https://www.youtube.com/watch?v=Dcs49pH8-mE (видео).
8. Т.н. "министерство образования Крыма" рапортует об увеличении количества крымских детей и подростков, которые зарегистрированы в путлерюгенде "Юнармия". По официальной информации, в нацистские сети затащили более 1000 детей https://ru.krymr.com/a/news/29330434.html
9. Вчера видел ещё один атрибут из 90-х. На пляже сидел хрен с крестом в пол-ладони и цепью - в палец. И да, по ТВ сейчас только и крутят продажу этой быдлячьей красоты. Пипец.10. "Сегодня в различных городах россии проходят митинги против пенсионной реформы. Проводят их сторонники Навального и КПРФ. В Крыму и Севастополе навальнистов нет, а КПРФ согласилась митинговать позже и в кустах", - сообщили севастопольские пропагандоны http://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/v-rossii-mitinguyut-protiv-pensionnoj-reformy-krym-vozderzhalsya/ (фото).
P.S. Сегодня для дайджеста искал старые видео с "Казантипа". Снова окунулся в то, как теперь кажется, беззаботное время, полное драйва и смеха. Помню Евпаторию в те дни. Из города семейного и детского отдыха она превращалась в город неформалов, которые съезжались на "Казантип" со всего мира. Они были совершенно не агрессивными, а даже наоборот. Город словно просыпался из какой-то обыденной спячки. Таксисты на переполненном людьми ЖД вокзале ломили цены, чтобы доставить страждущих в "Республику счастья". Не могу сказать, что я был фанатом "Казантипа", но он был чем-то, без чего Крым уже трудно было представить. Особенно радовались местные жители, которые за пару недель могли заработать достаточно денег, чтобы спокойно жить до следующего лета. Это капля в море из океана того, что давала нам Украина до вторжения россии. Иногда ватники мне пишут укоры, что я, видите ли, не рассказываю о чем-то, что якобы делают оккупанты в Крыму. Во-первых, мне все равно, что делают оккупанты в Крыму - я, в отличие от вас, не продаюсь за три лепёшки асфальта и не собираюсь этими лепёшками восторгаться. Во-вторых, я жду от вас список того, что сделала Украина в Крыму с 1954 года. И список будет большим. Вот тогда и поговорим, о том, кто и что сделал в Крыму, который всю свою жизнь сидел на дотациях из украинского бюджета… А теперь же Крым стал "колонией строгого отдыха", как говорят местные жители, живущие пятый год на военной базе оккупантов. Вместо "Республики счастья" - репрессии, обыски, похищения, пытки, убийства, заборы, юнармия, кизяки, впопулченцы, дидыпабеды, военная техника, попы и балалайки с кокошниками… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Из заголовка убрали фразу"я думаю".Объяснил бы чем ху&ла не устраивает сложившаяся ситуация. Газ,нефть покупает как Украина так и Европа из этих денег спокойно финансируется война,ЧМ проводят,турбины "Сименс" чудесным образом запускаются в Крыму,Украина в очередной раз набирается кредитов,пропасть в понимании между народом и властью растет.Зачем ему это прекращать?
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100% - на таких "санкціях" режим Хуйла може хоч 100 років існувати - ціна на нафту не падає , газ спокійно купують , а лідери європейських держав САМІ до нього в гості набиваються ...
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После Беслана он и так гоффно, мистер Аслунд
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Вот как ввп будет хорошо выглядеть. Под одобрительные крики всего прогрессивного человечества.
"Путін із задоволенням віддав би Донбас, якби в нього була можливість не надто поганий вигляд мати після цього", - Аслунд - Цензор.НЕТ 8086"Путін із задоволенням віддав би Донбас, якби в нього була можливість не надто поганий вигляд мати після цього", - Аслунд - Цензор.НЕТ 1546
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Путен давно мертв, клонов отрехтованных в секретных клиниках штуки три точно. Так что собственно от одной ботоксной моли ничего не зависит. Это политика кремля. Вечная политика. И Грузию не путен захватывал. И карабахский конфликт не он раздувал. Смерть путена ничего не изменила, подставили нового, а институт по сохранению мумий у них есть на рассее. Поэтому путен будет 'вечно молодым политикрм' Ещё лет двадцать.
Я вот не понимаю. Неужели все ослепли? Я вот неплохо рисую и отчетливо вижу три разных путена. Один очень опухший со щеками аж под глаза , и все они вообще не похожи на первый номер. Но похожи между собой. У всех пластика носа.
Никогда нам не победить имея такой план Б.
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6 Путлеров насчитала блогосфера всего Мира
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Вполне принимаю что и шесть. Просто очень непохожих три точно.
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форма черепа совсем другая. кости не подделаешь и они не изменяются с годами.
и не зря развелся якобы с женой.
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Испания сольёт игру кацаПсинам на ЧМОпионате мира
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так и есть и я это предвидел.за деньги Газпрома.
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Путин понимает, что после Донбасса будет Крым, после Крыма будут репарации.
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Клінічні ідіоти ! "Путін із задоволенням віддав би Донбас, якби в нього була можливість не надто поганий вигляд мати після цього", - Аслунд - Цензор.НЕТ 708 да Хуйло тримається за Луганду лише тому , що після звільнення ОРДЛО Україною одразу постає питання Криму !
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Бред! Пока часть Украины оккупированная, продвижение в НАТО - иллюзия!
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європейські політики так і не зробили висновків з причин і наслідків ІІ світової війни, одна з яких була політикою умиротворення агресора. Це може тому, що їхня територія не зазнала 95% руйнування. Тому що це нам довелося майже з 0 відбудовувати все те, що та війна зруйнувала, при тому нам не пощастило бути вільною від СРСР країною. От тому ми і живемо не краще за них, а повинні були би враховуючи вклад кожного українців (і мого діда у тому числі) в щасливе мирне майбутнє Причини ІІ світової війни
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Европейцы не до конца понимают природу этого конфликта. В кацапских галлюцинациях Украина-это их территория. Сакральное место,так сказать. Потому что без Украины они просто ниочемное племя,образованое из газа таежных болот. Отсюда проистекает абсурд с установкой памятника Владимиру в москвабаде и горячечный бред плешивого недомерка о королеве Анне.
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"Не слишком плохо выглядеть"? То же Ху*ло только в профиль... Член выглядит членом, хоть перед зеркалом им болтай, хоть перед камерами на саммите Гэ-1 )))
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По данным блогера Тани Сеид-Бурхан из Швейцарии настоящий Путлер жив,живет во Франции на берегу Лазурного берега...,ходить не может ам,возит его няня-сиделка...,я Тане верю,потому что всё что она говорит ПРАВДА...
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Вспомнилось видео, где престарелый индийский писатель прямо во время конференции проперделся и умер.
Естественно, в случае с Хуйлом нужно что-то несравненно более жестокое - но если бы оно перед камерой испустило сероводород и околело, тоже было бы хорошо.
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Взагалі людина пердить сумішшю газів - там азот, метан, сірководень, аміак та ін.
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ну, азот - саме собою, бо його аж приблизно 70% в атмосфері, метан, а от інше - опційно
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Пока Украина не станет по настоящему думать о себе, до тех пор - будет " действовать" правило: Путину - "стыдно", а Аслунду - "размышлять".
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"Путін із задоволенням віддав би Донбас, якби в нього була можливість не надто поганий вигляд мати після цього", - Аслунд - Цензор.НЕТ 4480
"Я бы рад был бы уехать из ДЭНЭРЭ, но боюсь что буду плохо выглядеть".
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оно как раз хорошо выглядит - как и должен выглядеть каждый бандит и террорист...
его комрад пошло по его стопам, тот который Гнили-вонили...))
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Исходим из концепции известного историка Евгения Понасенкова : РАБссия не выиграла ни одной войны за всю свою историю...
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мы слегонца забываем,что рыжего обуздают сразу,как тока у него появится желание импровизировать-Америка великая страна!
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Согласен,путлеру выгоден тот,кто разрушает Украину выкрикивая лозунги и разоряяч её с помощью Фирташа,Ахметова,Бойка и остальных мелкиъх сепаратистов типа Кернеса и трухи
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Главная цель плешивого, не дать Украине вступить в НАТО,любым способом,под любым предлогом,под любыми жертвами среди Ихтамнетов...
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Ну,не гребаный идиот этот Аслунд? Как же ему хочется плешивого недомерка отмазать.
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а за Сирию Асланд что может сказать? из которой уже раз 10 "вывели войска". Х#йло поэтому так и называется, что с логикой нормального человека у него напряг.
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Пусть Крым вернет, а Даунбасс пусть забирает! (в пределах теперешних границ).
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Кацапня по пенальти обыграла испанцев .. "Путін із задоволенням віддав би Донбас, якби в нього була можливість не надто поганий вигляд мати після цього", - Аслунд - Цензор.НЕТ 125 .Пц .

Бояра из магазинов уже уходит ящиками . "Путін із задоволенням віддав би Донбас, якби в нього була можливість не надто поганий вигляд мати після цього", - Аслунд - Цензор.НЕТ 1986
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Газпром кинул. играли вяло. все куплено. по 10млн. каждому.
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точно ...тільки "резинка" у трусах не пускає ..."товагггищу" Аслунду терміново перечитати праці Леніна ...може тоді він щось зрозуміє у відношенні кацапів до України
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PS : «Теперь с завоеванием Украины… наша сила крепнет. Теперь у нас есть возможность получить топливо из Донецкого бассейна, есть источники хлеба и продовольствия… На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина… Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину». ПСС, т. 38, с. 300-305.«Киев, Полтава, Харьков взяты и наше продвижение к Донецкому бассейну, источнику угля, происходит с громадной быстротой». (19.12. 1917). ПСС, т. 40. с. 29.«Чем больше мы завоевываем Украину, Кубань и Сибирь с их крестьянским населением, тем труднее становится задача, тем тяжелее идет машина…». ПСС, т. 40, с. 251. «Прошу принять экстренные меры, чтобы дать немедленно в распоряжение тов. Тер-Арутюнянца 2.000 матросов для военных действий против буржуазной Рады». ПСС, т. 50, с. 31. (15.І. 1918)«Потерять Украину - потерять голову!»...і так далі ...
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Крым пусть отдаст сначала, а вату пампаса пусть себе забирает, без территорий, пускай там гордятся плешивым вечным рулевым
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Если бы он хотел выглядеть после этого не слишком плохо, то вообще не совал бы туда свою поганую морду.
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...«Поместить полтора миллиона армии на Украине, чтобы они помогали усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особо ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине». ПСС, т. 44, с. 67. ...КЛАССИКА
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Здравия всем! Он прав но не договаривает до конца! Время сейчас работает на Украину! У Путина будет реальный шанс изменить ситуацию внутри Украины в свою пользу через выборы! И часть народа ведётся на это! Мураев- Бойки Рабиновичи- это все попытки вернуть власть управляемому из Кремля политикам.И если честно- я очень боюсь что люди опять проголосуют за "голос разума'. Они устали от войны им хочется хоть какого то мира и стабильности! Они не понимают что голосуя за бывших регионалов они ещё больше усугубят ситуацию- раскол уже пойдет и на Западных границах, потому что Западная часть и центральная часть терпеть их не будут. В конечном итоге это может привести к реальному ррасколу Украины на две части! Весь вопрос где будет проходить граница- по Збручу или по Днепру. Как ни странно но на сегодняшний день поддержка Порошенка- это существования страны в целом и выход на политическое или цивилизационное поражение России. Я не ророхобот- просто Запад устраивает Порошенко и находясь под внешним управлением- Запад не хочет и не может проигрывать! А экономические проблемы будут решены в течение нескольких лет! Главное выиграть политически и дожать Россию. После этого зайдут серьезные компании и быстренько восстановят и экономический потенциал и подтянут уровень жизни!
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Чергова "глюбокая осапоченност". Господи, чи колись до Укоаїни дійде, що наш шлях мусить бути як в Ізраілі. От у кого вчитись треба. А не їздити і всіма силами всім пробувати сподобатись. Кожна країна мусить дбати тільки свої інтереси. А вже потім оглядатися на те, що там викликало глибоке занепокоєння у фрау чи мус'є.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - Аслунд. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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