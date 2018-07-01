 "Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - Аслунд. ВИДЕО

Об этом сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман на канале "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.
"Я думаю, Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - отметил аналитик. По его словам, если президент РФ захочет это сделать, то "сможет что-то выдумать", так как контролирует систему пропаганды в России.
"Достаточно посмотреть Дмитрия Киселева, чтобы понять, что там огромные возможности.... Они хотят иметь работающие договоренности, но не знают, как это сделать. В то же время, обратите внимание на "глас Путина" в Украине. Здесь будут президентские выборы через 10 месяцев, а спустя шесть месяцев - парламентские. Он мог бы влиять на выборы в Украине. Думаю, в ближайшие полтора года мало что удастся сделать и Украине, и России в плане этого конфликта", - сказал Аслунд.
Он также отметил, что "если в России не случится ничего страшного, из-за чего режим сломается", конфликт на востоке Украины будет продолжаться.
и тут эти два сраколиза
чебурэк и 5коп
не устали лизать еще?????
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=RzyCImFQ3cE
А кацапи потреплять, для цього вони і народились.
Он просто не верит заверениям и обещаниям после будапештского мемлрандума.
Кошелёк, кошелёк.
4. Евпатория бурлит третий день подряд из-за захвата парка в центре города. Комментарии к таким событиям в Крыму всегда весьма показательны: "А вы замечаете, как в простую тему по захвату парка подтягиваются «заинтересованные» и начинают говорить, что так и нужно, забрать парк и отдать другому «хорошему» хозяину!!! Как думаете, им зарплаты платят или конкретно за каждую акцию? Анон". Ответы: "45 тыщ в месяц", "Им ещё платят за фразы «хватит ныть», «надо подождать» и «вали на Украину, там лучше», и много других рабочих фраз", "Верните парк евпаторийцам", "Парк аттракционов по ул. Фрунзе закрыт. В самый разгар сезона десятки работников остались без любимого дела, а сотни детишек с родителями - без развлечений. Приезжие и местные негодуют, по какой причине их не впускают на территорию парка? Было постановление прекратить работу аттракционов. Вы согласны с таким решением?", "Аттракционы уже отжили своё! Пришла пора отжать", "Жопа будет всем", "А что, евпаторийское телевидение молчит по этому поводу?", "Беспредел просто!!", "Всё те же на манеже. 5-7 человек сотрудников администрации - ЗА и остальные против. Где репортаж Евпатория-ТВ об отжиме парка? Где такие же репортажи, как отжимали рынки, межрайбазу и магазины по городу? Продажное СМИ показывает только то, что выгодно руководству города", "Честно, очень жалко, что у нас творится такой полный беспредел. Куда мир катится? Становится страшно жить, кошмар какой-то. Прям как в 90-ые, ужас", "Банкротят город по максимуму, где возможно, чтобы за копейки купить", "У нас не город, а прям мафия. Все захватывают и захватывают. Не мэрия, а рассадник зла", "Это происходит по всей россии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1013349372879343616
5. В Ялте металлической сеткой заварили арку. Местные комментируют: "Мисхорская-1, заварили арку. Это разрешено???", "Походу, Ялту надо переименовать в г. Забор!", "Думаю, нет!", "Многие думали, что попали в россию, а судя по заборам, - в зоопарк. Хз, может, она так и выглядит на самом деле, эта рассия. Колония строгого отдыха", "Болгарка и 10 минут шума откроют вам проход" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1013359094202236929 (фото-скрин).6. Запоребрик в Омске насмотрелся зомбоящика и специально завезённых в Крым мордорских блоХеров, рассказывающих о процветании, и решил задать вопрос жителям Ялты о туристах: "Говорят, из-за открытия моста Крым переполнен туристами. Как на самом деле обстоят дела в любимой Ялте на сегодня?". Ответы: "Самолетом дешевле, чем мостом. Толку от моста?", "Врут. Крым в ЖопЕ", "(Из Курска пишет) Только приехал оттуда. Никакого наводнения туристами там нет. Обычный сезон", "Великолепно, просто замечательно, от отдыхающих отбоя нет, пляжи переполнены, яблоку упасть негде, только не в Ялте", "В Ялте девать некуда, по карманам уже распихиваем", "Народу мало. Я с Ямала", "Тут некоторые кликуши говорили: «Откроют мост - нам пиндец, типа все встанет, и мы все умрём»… Я еще тогда говорил, что никакого ажиотажа не будет", "(Ольгинский тролль пишет) Зачем врете? Народу х*ева куча - и на пляжах, и на Набережной", "(Троллю ответили) Вы из Ялты? Или вы не знаете, что такое много людей в Ялте?!", "Тьфу-тьфу-тьфу, народу меньше, чем в прошлом году. Видать, сервис «на один раз» сказывается", "Сейчас тухляк, как ни обидно это звучит, но правда", "Фигня, людей мало. Самолет дорогой. Мост - это круто, но долго", "Да, работаю на набережной, не сказать что много!", "Бежать отсюда надо, бежать!!!", "До любимой Ялты мост не достроили". Добавлю, что бюджетники с моста начали доезжать до Судака/Феодосии. На большее бабок нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1012803658021523456 (скрин).7. До оккупации здесь было шумно и весело. Толпы отдыхающих и молодёжь со всего мира! Местные жители и бизнесмены построили огромное количество отелей, турбаз и домиков для сдачи жилья. Сегодня это уже Абхазия. Посмотрите, что осталось от Поповки и территории бывшего счастья - "Казантипа" https://www.youtube.com/watch?v=pvFjAvtsTQA (видео). А так выглядел "Казантип" в 2013 году. До оккупации Крыма россией осталось меньше года. Теперь на этом месте пустота и разруха. Местные сидят без заработка, а пенсионеры выживают на нищенские пенсии https://www.youtube.com/watch?v=Dcs49pH8-mE (видео).
8. Т.н. "министерство образования Крыма" рапортует об увеличении количества крымских детей и подростков, которые зарегистрированы в путлерюгенде "Юнармия". По официальной информации, в нацистские сети затащили более 1000 детей https://ru.krymr.com/a/news/29330434.html
9. Вчера видел ещё один атрибут из 90-х. На пляже сидел хрен с крестом в пол-ладони и цепью - в палец. И да, по ТВ сейчас только и крутят продажу этой быдлячьей красоты. Пипец.10. "Сегодня в различных городах россии проходят митинги против пенсионной реформы. Проводят их сторонники Навального и КПРФ. В Крыму и Севастополе навальнистов нет, а КПРФ согласилась митинговать позже и в кустах", - сообщили севастопольские пропагандоны http://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/v-rossii-mitinguyut-protiv-pensionnoj-reformy-krym-vozderzhalsya/ (фото).
P.S. Сегодня для дайджеста искал старые видео с "Казантипа". Снова окунулся в то, как теперь кажется, беззаботное время, полное драйва и смеха. Помню Евпаторию в те дни. Из города семейного и детского отдыха она превращалась в город неформалов, которые съезжались на "Казантип" со всего мира. Они были совершенно не агрессивными, а даже наоборот. Город словно просыпался из какой-то обыденной спячки. Таксисты на переполненном людьми ЖД вокзале ломили цены, чтобы доставить страждущих в "Республику счастья". Не могу сказать, что я был фанатом "Казантипа", но он был чем-то, без чего Крым уже трудно было представить. Особенно радовались местные жители, которые за пару недель могли заработать достаточно денег, чтобы спокойно жить до следующего лета. Это капля в море из океана того, что давала нам Украина до вторжения россии. Иногда ватники мне пишут укоры, что я, видите ли, не рассказываю о чем-то, что якобы делают оккупанты в Крыму. Во-первых, мне все равно, что делают оккупанты в Крыму - я, в отличие от вас, не продаюсь за три лепёшки асфальта и не собираюсь этими лепёшками восторгаться. Во-вторых, я жду от вас список того, что сделала Украина в Крыму с 1954 года. И список будет большим. Вот тогда и поговорим, о том, кто и что сделал в Крыму, который всю свою жизнь сидел на дотациях из украинского бюджета… А теперь же Крым стал "колонией строгого отдыха", как говорят местные жители, живущие пятый год на военной базе оккупантов. Вместо "Республики счастья" - репрессии, обыски, похищения, пытки, убийства, заборы, юнармия, кизяки, впопулченцы, дидыпабеды, военная техника, попы и балалайки с кокошниками… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Я вот не понимаю. Неужели все ослепли? Я вот неплохо рисую и отчетливо вижу три разных путена. Один очень опухший со щеками аж под глаза , и все они вообще не похожи на первый номер. Но похожи между собой. У всех пластика носа.
Никогда нам не победить имея такой план Б.
и не зря развелся якобы с женой.
Естественно, в случае с Хуйлом нужно что-то несравненно более жестокое - но если бы оно перед камерой испустило сероводород и околело, тоже было бы хорошо.
Согласен...
"Я бы рад был бы уехать из ДЭНЭРЭ, но боюсь что буду плохо выглядеть".
его комрад пошло по его стопам, тот который Гнили-вонили...))
Бояра из магазинов уже уходит ящиками .
https://www.youtube.com/watch?v=-52AH6ZLnEs