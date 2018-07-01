 "Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - Аслунд. ВИДЕО

Об этом сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман на канале "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", - отметил аналитик. По его словам, если президент РФ захочет это сделать, то "сможет что-то выдумать", так как контролирует систему пропаганды в России.

"Достаточно посмотреть Дмитрия Киселева, чтобы понять, что там огромные возможности.... Они хотят иметь работающие договоренности, но не знают, как это сделать. В то же время, обратите внимание на "глас Путина" в Украине. Здесь будут президентские выборы через 10 месяцев, а спустя шесть месяцев - парламентские. Он мог бы влиять на выборы в Украине. Думаю, в ближайшие полтора года мало что удастся сделать и Украине, и России в плане этого конфликта", - сказал Аслунд.

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Он также отметил, что "если в России не случится ничего страшного, из-за чего режим сломается", конфликт на востоке Украины будет продолжаться.