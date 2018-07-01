EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  5051  53
Все про:непогода (379) паводок (120) Ивано-Франковская область (281)

 Паводок в Ивано-Франковской области смывает колыбу. ВИДЕО

Обильные осадки в Украине привели к тому, что в селе Добровляны Ивано-Франковской области вышла из берегов речка Ломница. Мощные потоки успели смыть летнюю площадку местной колыбы.

Видео с инцидентом выложил в сети пользователь Олег Ярема, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, повреждены дома и автотранспорт, - ГСЧС

Как сообщают "Українські Новини", скорее всего, речь идет о кафе "На Ломнице", домики которого расположены очень близко к реке.

Напомним, в результате непогоды на выходных в Чернигове случился потоп. Власти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших.

Источник: https://censor.net.ua/v3074146
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEZoUmRqbERLekJNVUZGMmRFTXdNRXhDT0RCTUwxRnpUa041TUV3M1VYUk9ReXN3VEhBNE1FcHFVWE4wUTNjd1RETlJkbWt6VVhCT1IwRXdURVJSZG1SRE5qQk1OMUZ6ZEVkQ01FeHlVWE5PUjFCSlRrTXJNRXhJVVhVNVEzY3dXVWhTWjNSSFRRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
11MINUT.IN.UA

Одна смерека затримує до 5-ти тон води! Не дивуйся коли твою хату змиє повінь! - 11 минут

Одна смерека затримує до 5-ти тон води! Не дивуйся коли твою хату змиє повінь! Блоги Социальные сети Июнь 28, 2018Июнь 30, 2018 news Artem Artemenko Може я злий ? Але якщо будуть благо....
 показать весь комментарий
 
 
Причем тут леса, не морозь! На закарпатье всегда были паводки и разливались реки!
 показать весь комментарий
 
Коли це Франківщина стала Закарпаттям..?
 показать весь комментарий
 
 
У кого ти питаєш,бачиш сразу здувся і всравсь,бо не знає,задовбали ці ольгінці чи лахтинці,з порохоботами злигались, в унісон співають і лізуть,лізуть скрізь
 показать весь комментарий
 
 
Где Закарпатье ? Посмотрите на карту Украины.
 показать весь комментарий
 
Променяли лес на европейскую озабоченность и "схвалення реформ".
 показать весь комментарий
 
 
АААААААААХАХАХ! ватарилі і сюди примудрилися політику приклепати - ну нічого убогі не можуть без методички ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Це не товарний ліс, а щось таке на дрова, максимум на шахтні стійки. Результат санітарного очищення лісу.
 показать весь комментарий
 
 
что ты втираешь..не товарный может и посередине- а справа и слева в составах - очень даже приличный! чтоб твой сад порубали на такие дрова!
 показать весь комментарий
 
Это не товарный лес не позорься! Это морковняк которому от силы 60-70лет. Он получается при санитарной чистке лесов.
 показать весь комментарий
 
 
не можу поставити лайк. треба цензору ввести антилайк.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, смереко Чарівна моя смереко, Чарівна моя смереко, Чом ростеш ти так далеко.
 показать весь комментарий
 
прилезло дедерьмо ботное и защищает срань у власти, твари подстилочные!
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, які 60-70. Максимум 40. Добре, що зрубали, бо коли ліс загустий, то всі дерева такі будуть. А нормальні дерева залишились і будуть доростати до свого віку економічної зрілості.
 показать весь комментарий
 
порохоботы- выродки за вырубку. наверное получают % от кормушки, твари недорезаные!
 показать весь комментарий
 
А шо ж они даже спутниковые антенны не поснимали? Хозяева...
 показать весь комментарий
 
Нормальный кораблик: кондиционер, спутниковая антенна.
Наверное до этой колыбы на бережку деревья росли.
 показать весь комментарий
 
максимально що могло вирости на березі Лімниці це однорічні кущі.повені на гірських ріках явище постійне.
 показать весь комментарий
 
 
Колиба попливла до нардепа від партії БПП Бурбака, що вирізав геть усі Карпатські чарівні ліси на кругляк для Угорщіни і на ці гроші купив собі декілька крутих іномарок.
 показать весь комментарий
 
 
Франківщіна дала 65% за добре відомого з 2005го пройдисвіта. Це другий результат після Львівщіни- 70%. До того ж у Львові досі роблять селфі з шпигуном
 показать весь комментарий
 
Москалику ЛьвівщИни пишеться без і. Ус атклєілса.
 показать весь комментарий
 
 
Так, це моя усталена помилка. Є ще якісь до тексту зауваження, стецюнь?
 показать весь комментарий
 
Так, тобі за такий текст не заплотят. Га-га-га. Краще би ти, москалику, пішов до церкви в неділю ніж тут заробітчанством займатися.
 показать весь комментарий
 
Москалику, УгорщИни пишеться без і.
 показать весь комментарий
 
 
Гуцулам дітей потрібно харчувати(їхньє нікчемне виправдання),тому вони і перетворюють свої оспівані предками гори в природних терористів..
 показать весь комментарий
 
 
йолопе,Лімниця Гуцульщиною не протікає. а в добру повінь хати пливли і 60-ті і в 70-тіі в 90-ті.
 показать весь комментарий
 
Помста природи нахабним "бізнесменам"- і бурбакам, рубальщикам лісу Карпат, і "рекреативним", що влізли на берег над водою. Правда, бурбакам не збитково - за карпатські гроші вони собі купують вілли у Ніцці, Гіспанії... Карпати спливають кров'ю. Най би захлинулися в ній жадібні і злодії.
 показать весь комментарий
 
 
кобыла- это та кто тебя высрала. а колиба- деревянный домик в Карпатах
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так бы и написали, домик, а то кобыла. Не зря мову называют телячей.)
 показать весь комментарий
 
рашападаль., тебе твой пуйло запретил анонимайзерами пользоваться! проваливай нах отсюда! рак твоим детям и нож в глотку твоей шлюхе-матери! резать вас русню надо и взрывать тачки с кацапскими номерами! увижу триколорного - рот разрежу от уха до уха!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кстати, а ты патриот почему не пишешь на телячей. Повінь в Івано-Франківській області змиває колибу - Цензор.НЕТ 2299 Рука кремля заставляет? Повінь в Івано-Франківській області змиває колибу - Цензор.НЕТ 2285
 показать весь комментарий
 
рашапездал, не твое сраное дело! гори твоя рашапездия как кемеровские выкидыши! трахай их черти в могилах!
 показать весь комментарий
 
Тараска, я на тебя Геращенко пожалуюсь, за йазык оккупанта. Ты наверно еще футбол смотришь зрадник.)
 показать весь комментарий
 
это как бунгало , только без океанского берега Повінь в Івано-Франківській області змиває колибу - Цензор.НЕТ 9140 !!
 показать весь комментарий
 
"Кобила" - це справжнє призвище царської дінастії Романових. А Роман Кобила - це перший з цієї дінастії.
 показать весь комментарий
 
 
Набігли тролі московські - вай вай ліс вирубають, хоч би не позорилися невігласи.Хазяєвам співчуваю, але для такого випадку повинно бути страхування майна , як у всьому світі.
 показать весь комментарий
 
 
почему порохотварюки так защищают вырубку леса? вы охренели, биомусор ботный?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, всі хто хоче зберегти ліси від кримінальної вирубки - агенти кремля? Ви шо, здурілі там в себе?
 показать весь комментарий
 
 
твоя мама свинья тебя выгадила,срань кацапскую!
 показать весь комментарий
 
 
Це те місце, де кацапів на кіл саджаюь. Мабуть вони і розхитали цю колибу
 показать весь комментарий
 
 
А укрепить берег, хотя бы мешками с землей, слабо, тупо снимают как уносит, И, непогода не первый день, было время подготовиться. Видно снова зрада,и Порошенко виноват
 показать весь комментарий
 
 
ти мабуть небачив повені на гірських ріках,інакше б такої дурні не молов
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПаводок в Ивано-Франковской области смывает колыбу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх