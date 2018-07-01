 Паводок в Ивано-Франковской области смывает колыбу. ВИДЕО

Видео с инцидентом выложил в сети пользователь Олег Ярема, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают "Українські Новини", скорее всего, речь идет о кафе "На Ломнице", домики которого расположены очень близко к реке.
Напомним, в результате непогоды на выходных в Чернигове случился потоп. Власти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших.
Одна смерека затримує до 5-ти тон води! Не дивуйся коли твою хату змиє повінь! - 11 минут
Одна смерека затримує до 5-ти тон води! Не дивуйся коли твою хату змиє повінь! Блоги Социальные сети Июнь 28, 2018Июнь 30, 2018 news Artem Artemenko Може я злий ? Але якщо будуть благо....
Наверное до этой колыбы на бережку деревья росли.
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хто это