 Паводок в Ивано-Франковской области смывает колыбу. ВИДЕО

Видео с инцидентом выложил в сети пользователь Олег Ярема, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщают "Українські Новини", скорее всего, речь идет о кафе "На Ломнице", домики которого расположены очень близко к реке.

Напомним, в результате непогоды на выходных в Чернигове случился потоп. Власти Чернигова отселяют 50 жителей из затопленных домов, организован сбор вещей для пострадавших.