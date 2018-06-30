 Украинский снайпер "снял" наемника РФ с расстояния 1647 метров, - Макар Следопыт. ВИДЕО

Ролик выложил на своей facebook-странице военнослужащий ВСУ под псевдонимом Макар Следопыт, информирует Цензор.НЕТ
"Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Благодарение Волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим - память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)", - написал он.
Видео было снято весной 2018 года в районе Донецкого аэропорта.
Напомним, сержант, заместитель командира взвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Денис Начосный погиб вечером 12 апреля 2-18 года в районе поселка Пески Донецкой области от пули снайпера. 15 апреля в городе Геническ Херсонской области состоялось прощание с бойцом.
НО ! я это в твиттере читал еще в мае. О- оперативность))
После недавних боев счёт снайпера должен идти на десятки.
На різних сайтах статті (той же МК), у яких москальок називають шлюхами, продажними дівками, які ганьблять країну, бо просто вішаються на імпортних вболівальників. ЧС скінчиться, а протистояння продовжиться.
Я не знаю, як було в Україні на Євро 2012, але таких статей і коментів про наших - не пам*ятаю.
Еще
Как же теперь русские наташки переживут отъезд аргентинцев."Кому дать! "
https://twitter.com/glabob_new
Почему я не удивлен? )))
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=368230
Скрєпно!
Бажаю лише вдалих полювань
"сепари"
Лєпота!
Вже чортяки смажать свіжинку!
😁😁😁😜
Смотреть YouTube
на их счету не один фургон 200 ушел на Ростов)
после прямого...нечего мамке в Кострому посылать)))
Но, насколько я понимаю, 1700 метров - это тоже весьма и весьма.