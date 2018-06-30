 Украинский снайпер "снял" наемника РФ с расстояния 1647 метров, - Макар Следопыт. ВИДЕО

Ролик выложил на своей facebook-странице военнослужащий ВСУ под псевдонимом Макар Следопыт, информирует Цензор.НЕТ

"Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Благодарение Волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим - память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)", - написал он.

Видео было снято весной 2018 года в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, сержант, заместитель командира взвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Денис Начосный погиб вечером 12 апреля 2-18 года в районе поселка Пески Донецкой области от пули снайпера. 15 апреля в городе Геническ Херсонской области состоялось прощание с бойцом.