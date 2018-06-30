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 Украинский снайпер "снял" наемника РФ с расстояния 1647 метров, - Макар Следопыт. ВИДЕО

В Сети появилось видео, как украинский снайпер попал в наемника РФ с расстояния 1647 метров.

Ролик выложил на своей facebook-странице военнослужащий ВСУ под псевдонимом Макар Следопыт, информирует Цензор.НЕТ

"Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Благодарение Волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим - память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)", - написал он.

Украинский снайпер снял наемника РФ с расстояния 1647 метров, - Макар Следопыт 01

Видео было снято весной 2018 года в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, сержант, заместитель командира взвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Денис Начосный погиб вечером 12 апреля 2-18 года в районе поселка Пески Донецкой области от пули снайпера. 15 апреля в городе Геническ Херсонской области состоялось прощание с бойцом.

Источник: https://censor.net.ua/v3074124
 
   
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снайпер красава!
НО ! я это в твиттере читал еще в мае. О- оперативность))
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свой, я братцы, свой-доказывает украинцам пропагандист сайтов ДНР.
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Надо же штабным после гибели 3 наших ребят от снайпера хоть якась перемога.
После недавних боев счёт снайпера должен идти на десятки.
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ти не поcпішай! зара буде "хлібне перемир'я" і будуть годувати отару старими відео з осені, з весни..
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Ты ошибаешься. Будет хлеб перемирие 3 или 4. Потом школьное 3.. И тд
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глубокая мысль! каждый раз с ней соглашаюсь! Український снайпер "зняв" найманця РФ із відстані 1647 метрів, - Макар Слідопит - Цензор.НЕТ 3481
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Красиво. Особенно когда на весь экран....
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ну ты такое его спрашиваешь - может это его брата отправили к праотцам...)))
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Салям. Что тут хорошего? Это ведь минус один руский раб.
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Черговий кацап знайшов на українській землі смерть
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Туда ему и дорога, а нехрен было ехать в нашу страну и убивать наших людей. Как говорится: - придёшь с мечом, от него и погибнешь, собаке собачья смерть.
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надо удобрять украинский чернозем!
Український снайпер "зняв" найманця РФ із відстані 1647 метрів, - Макар Слідопит - Цензор.НЕТ 3547
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Там у них війна конкретна. Москальки відкрито говорять, що іноземці - набагато кращі за москалів, доглянуті, позитивні, веселі, усміхнені, гарні і в сексі - вау, крутіші за реально смердючих (їхні слова) і =вялых= одноплемінників.
На різних сайтах статті (той же МК), у яких москальок називають шлюхами, продажними дівками, які ганьблять країну, бо просто вішаються на імпортних вболівальників. ЧС скінчиться, а протистояння продовжиться.

Я не знаю, як було в Україні на Євро 2012, але таких статей і коментів про наших - не пам*ятаю.
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Коронованный Вован‏ @stignic 46 мин.46 минут назад

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Как же теперь русские наташки переживут отъезд аргентинцев."Кому дать! " Український снайпер "зняв" найманця РФ із відстані 1647 метрів, - Макар Слідопит - Цензор.НЕТ 7523
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На сегодняшнем матче Аргентины засняли, как аргентинец "наташу" прямо на стадионе....
https://twitter.com/glabob_new

Почему я не удивлен? )))
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отличный выстрел! снайпер знаток своего дела!
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опять пропагандист ДНР под своим именем перепечатал чужое.
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Майстр.
Бажаю лише вдалих полювань Український снайпер "зняв" найманця РФ із відстані 1647 метрів, - Макар Слідопит - Цензор.НЕТ 9725
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А снайпер с помощником похоже их местных
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чому б і не посмакувати. Мінус один поганець який топтав українську землю.
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піздьош і провакація))
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И исчо многа раз!
Лєпота!
Вже чортяки смажать свіжинку!
😁😁😁😜
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может даже и 7.62, но расстояние большое. О нем можно судить по времени между выстрелом и рухнувшей тушкой. Оно более 2 сек.
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Модель снайперської гвинтівки невідома, але скоріше за все стандарту НАТО.
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нету никаких стандартов наты в патронах и снарядах. Есть общепринятые калибры в странах , К примеру у немцев это 7.97 мм, у французов 7.65 у японцев 6.8 мм. у аналогичных боеприпасов. Но для упрощения логистики во всех этих странах выпускают общепринятое оружие под калибр 5.56 и 7.62 американский патрон. Даже 12.7 мм боеприпасы у всех стран разные. Единственные боеприпасы которые представлены во всех странах наты это 9 мм патроны люгера.
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и подумал в последний раз развороченной черепушкой рузькэ былинный воен можемповторитель.... " накуя я приперся на этот дамбас бамбас" .... потом тьма и обугленная доктор лиза менгле танцующая с чертями в преисподней.
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друзья чеченцы...не кадыровские муртады
на их счету не один фургон 200 ушел на Ростов)
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Хай все там пропаде, бо це була їх мета.
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"КОШМАРКА" для руснявой спецуры)))
после прямого...нечего мамке в Кострому посылать)))
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23-мм зенитная пушка успокаивает даже тупорылых бурят)))
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На сегодня абсолютный рекорд снайперского выстрела 3540 метров (канадский бендеровец в Мосуле сделал).

Но, насколько я понимаю, 1700 метров - это тоже весьма и весьма.
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Да, я бойкотирую футбол в России. Потому что пока там Франция-Аргентина, у нас российская снайперская ДРГ сделала четыре "триста". Я не трахаю коз, не ем говно и не смотрю футбол на России.
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Первый напился от счастья Шо не его
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Слава Україні ! За одного Українця 100 кацапів - це справедливо.
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непоганий був кацап, непоганий, в сенсі, як мішень🤗
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Ну, шоб каждый день такие кина показывали. И ведь, шо характерно,я не садист.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинский снайпер "снял" наемника РФ с расстояния 1647 метров, - Макар Следопыт. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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