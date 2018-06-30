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 Общество
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Все про:Львов (3234) Донбасс (16502) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (7)

 Десантники 80-й ОДШБ торжественно прошлись по улицам Львова после возвращения с Донбасса. ВИДЕО

Более тысячи военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады впервые торжественно прошлись по улицам Львова.


На днях бойцы в полном составе бригады вернулись из зоны выполнения задач Операции Объединенных сил, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С воином 80-й ОДШБр Эдуардом Слободяном, которого три года считали пропавшим без вести, простились в Каменце-Подольском. ФОТОрепортаж

Десантники несли в руках портреты 105 погибших собратьев.

Львовяне приветствовали бойцов цветами, криками "Слава героям!", не сдерживали слез. Украинские военнослужащие были удостоены различных наград. Сейчас личный состав восстанавливать боеспособность.

Также смотрите: Десантникам 80-й ОДШБ вручили государственные и ведомственные награды. ФОТОрепортаж

С 8 марта 2014 львовские десантники выполняли боевые задачи на Донбассе. Они обороняли Донецкий, Луганский, Краматорский аэропорты, находились в самых горячих точках в зоне боевых действий Славянск, Крымское, Счастье, Cтаница Луганская. Некоторые из них получили ранения различной степени тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/v3074120
 
   
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Зустріч 80-ої Бригади у Львові.

На трибуні той, чия фракція заявляла про якусь "незаконність" дій нашої армії по захисту України.
Десантники 80-ї ОДШБ урочисто пройшлися вулицями Львова після повернення з Донбасу - Цензор.НЕТ 6010
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Не перекручивайте и не гадьте хоть на этой теме.
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лучше опустите ваш коммент ниже. Или вы согласны с Дмитро?
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а, ну да. Шо ж это я как дурак. Он же вам лайк поставил.
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а чЁ бы и нет? или през "не люди"? он же не "страусов поддерживает"?
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Зустріч 80-ї бригади

Пам'ятаємо загиблих.
Дівчата беруть фото загиблого і вручають кульку.

Боєць відпускає кульку і кулька летить на небо.
Сльози...
Десантники 80-ї ОДШБ урочисто пройшлися вулицями Львова після повернення з Донбасу - Цензор.НЕТ 5713
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Боже,сколько погибших.Путин,сука,гореть тебе в огне.
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как понимаю эту женщину. и какая страшная цифра погибших. Мира вам и ясного неба!
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Вітаємо вдома, хлопці.
Дякуємо за віддану службу
Відпочивайте ! Десантники 80-ї ОДШБ урочисто пройшлися вулицями Львова після повернення з Донбасу - Цензор.НЕТ 190
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...с Друганом армейским во Львове разбежались недавно... ...шо-то грустно мне -- но он совок.
-- отакэ -- пыздець, короче...
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...с Друганом армейским во Львове разбежались недавно... ...шо-то грустно мне -- но он совок.
-- отакэ -- пыздець, короче...

Сочувствую...
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Как будто вернулись 2014-2015 годы. Те же эмоции, слезы. Те, кто воюют, так и живут с острым ощущением войны. Большинство жителей страны остыли, расслабились, забыли.
Такие встречи нужны как напоминание всем - война идет, она не закончена.
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История об одном из тех, кто помнит. "Микола з Коломиї".
Десантники 80-ї ОДШБ урочисто пройшлися вулицями Львова після повернення з Донбасу - Цензор.НЕТ 8436 Сергій Притула - офіційна сторінка
17 червня о 11:39 ·
Ця історія вже зробила рейвах на сторінці фонду «Повернись живим», але, позаяк, я є першоджерелом, то маю бажання написати трошки про ту оказію. Зайду здалеку.
Пише мені якось в особисті повідомлення один хлопачка, мовляв, так і так, хочу дати грошей на Армію. Відписую щось типу «чувак - ти красава, кинь на картку». Він пише, що сума велика, стрьомно через банк, треба особистої зустрічі. А я на той момент мав вже неодноразово практику, коли люди мене кликали на особисту зустріч, я гнав кудись, витрачав на туди/сюди годину часу, ще пів-години на каву з тим хто запрошував, обов*язкове селфі і отримував 1000 гривень. Ні, я не «зажерся» і 1000 гривень - це великі гроші. Просто цю суму можна було б спокійно кинути на рахунок, все одно тих 0,5% за переказ мені ПриватБанк повертає в кінці місяця. Просто з моїми графіками, коли за останній місяць я вклав дочку спати аж 2 рази, тих півтори години… вони для мене золоті. Ну та й пишу, що «чувак, часу катма, світ тісний, куля кругла, буде нагода - перетнемось». Ну і все.
Пройшло трохи часу. Валимо з вар'ятами у фінальну частину туру з 3 по 14 червня по райцентрах. Від Коломиї, Жовкви і Радехова до Новоград-Волинського, Миргорода і Конотопа. Бац! І знову в «лічку» повідомлення: «Будете в Коломиї, знайдіть 5хв, хочу дати грошей на Армію». Ну ок. Підійди за годину до концерту на службовий вхід.
Коломия. День виступу. У нас 2 концерти в один день. Голова забита клопотами. Мию голову в перукарні. Дзвонить адміністратор: «Тут тебе хлопчина чекає». Аааааааааа, чорт! Забув геть зовсім. Лечу на майданчик.
Прийшов. Стоїть хлопачка. З вигляду - хіпстер ). Перекинулись двома словами. Каже: «я вам грошей дам, але я б хотів, щоб половина вам, а половина фонду «Повернись живим»». Я кажу, мовляв, хороший ти хлопачка, розбираєшся в темі. Бо для мене особисто «Повернись Живим» - це фонд-волонтер №1 для Армії. Давай, кажу, гроші, забабахаєм селфі і зразу відправлю фотку Віталіку Дейнезі.
Добре, каже чувак, і виймає з сумки 40 000$! СОРОК ТИСЯЧ ДОЛАРІВ!!!! Один хлопець витягнув з сумки квартиру і віддав на армію!!!!!!! Курча мать, я ледь не заплакав!!! Останній раз подібну суму мені давали десь в часи Дебальцево. Навіть під час Авдіївки, коли люди дали дуже багато грошей, ніхто не робив такого величезного одноразового внеску. І зразу стало соромно за свою поведінку.
- Аміго! Це дуже великі гроші. І я і Дейнега захочемо про тебе написати. Як тобі подякувати? Як тебе представити?
- Та не треба мене там дуже «світити», просто Микола з Коломиї.
Так от, дорогий Микола з Коломиї! Ти є криця! Твої гроші вже пішли в рух. Ти це бачиш на фото.
Снайперський приціл Bushnell за 1900$ придбаний за кошти «вар'ятів». Снайперсь
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Львов и Тернополь, Киев и Чернигов,Харьков и Сумы, Одесса и Николаев...Жители всех городов и сёл Украины благодарны Воинам за защиту и мужество. Скорбим о погибших.
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Скорбим о погибших.
С нашего предприятия парень лет 30 пропал в 2014 в Донбассе...
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Порошенко- лучший президент. Горжусь президентом! Слава концерну Рошен!
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слава юле и Сракашаили
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Кто кроме Пети? Уж на втором-то сроке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тренера збірної Аргентини звільнили після ганьби на Росії.
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а в Украине даже гавнокамандуючих после 3х лет ато не звильняют
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Классно, не надо плакать, всё будет хорошо.
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Всё равно надо быть оптимистами, другого варианта нет.
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Еліта нації...Успіхів у професійній діяльності...
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берегите себя, парни! 4 рейх будет разрушен!
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???? какой рейх....мокша и чюдь.... в Киеве с днепра стока гавна панаехало... с вами разрушиш..не про Юзю
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Зараз на каналі ЗІК ..файна передача *Стежками війни * !
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а работу доконца им выполнить не дал ....гавнокамандуючий
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а чого ви наших воїнів гавном обзиваєте ?
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это тудовлянинъ, переехавший в Украину до войны. Я заметил еще раньше, что с ним что-то не то...
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На Вас Б-г береже!
Слава Україні! Вічна слава та спокій загиблим Героям!

Смерть рашистам, смерть азіопській паРаші, смерть манкуртам та колаборантам!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДесантники 80-й ОДШБ торжественно прошлись по улицам Львова после возвращения с Донбасса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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