 Десантники 80-й ОДШБ торжественно прошлись по улицам Львова после возвращения с Донбасса. ВИДЕО



На днях бойцы в полном составе бригады вернулись из зоны выполнения задач Операции Объединенных сил, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Десантники несли в руках портреты 105 погибших собратьев.

Львовяне приветствовали бойцов цветами, криками "Слава героям!", не сдерживали слез. Украинские военнослужащие были удостоены различных наград. Сейчас личный состав восстанавливать боеспособность.

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С 8 марта 2014 львовские десантники выполняли боевые задачи на Донбассе. Они обороняли Донецкий, Луганский, Краматорский аэропорты, находились в самых горячих точках в зоне боевых действий Славянск, Крымское, Счастье, Cтаница Луганская. Некоторые из них получили ранения различной степени тяжести.