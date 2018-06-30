 Десантники 80-й ОДШБ торжественно прошлись по улицам Львова после возвращения с Донбасса. ВИДЕО

На днях бойцы в полном составе бригады вернулись из зоны выполнения задач Операции Объединенных сил, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Десантники несли в руках портреты 105 погибших собратьев.
Львовяне приветствовали бойцов цветами, криками "Слава героям!", не сдерживали слез. Украинские военнослужащие были удостоены различных наград. Сейчас личный состав восстанавливать боеспособность.
С 8 марта 2014 львовские десантники выполняли боевые задачи на Донбассе. Они обороняли Донецкий, Луганский, Краматорский аэропорты, находились в самых горячих точках в зоне боевых действий Славянск, Крымское, Счастье, Cтаница Луганская. Некоторые из них получили ранения различной степени тяжести.
На трибуні той, чия фракція заявляла про якусь "незаконність" дій нашої армії по захисту України.
Пам'ятаємо загиблих.
Дівчата беруть фото загиблого і вручають кульку.
Боєць відпускає кульку і кулька летить на небо.
Сльози...
Дякуємо за віддану службу
Відпочивайте !
-- отакэ -- пыздець, короче...
-- отакэ -- пыздець, короче...
Сочувствую...
Такие встречи нужны как напоминание всем - война идет, она не закончена.
Сергій Притула - офіційна сторінка
17 червня о 11:39 ·
Ця історія вже зробила рейвах на сторінці фонду «Повернись живим», але, позаяк, я є першоджерелом, то маю бажання написати трошки про ту оказію. Зайду здалеку.
Пише мені якось в особисті повідомлення один хлопачка, мовляв, так і так, хочу дати грошей на Армію. Відписую щось типу «чувак - ти красава, кинь на картку». Він пише, що сума велика, стрьомно через банк, треба особистої зустрічі. А я на той момент мав вже неодноразово практику, коли люди мене кликали на особисту зустріч, я гнав кудись, витрачав на туди/сюди годину часу, ще пів-години на каву з тим хто запрошував, обов*язкове селфі і отримував 1000 гривень. Ні, я не «зажерся» і 1000 гривень - це великі гроші. Просто цю суму можна було б спокійно кинути на рахунок, все одно тих 0,5% за переказ мені ПриватБанк повертає в кінці місяця. Просто з моїми графіками, коли за останній місяць я вклав дочку спати аж 2 рази, тих півтори години… вони для мене золоті. Ну та й пишу, що «чувак, часу катма, світ тісний, куля кругла, буде нагода - перетнемось». Ну і все.
Пройшло трохи часу. Валимо з вар'ятами у фінальну частину туру з 3 по 14 червня по райцентрах. Від Коломиї, Жовкви і Радехова до Новоград-Волинського, Миргорода і Конотопа. Бац! І знову в «лічку» повідомлення: «Будете в Коломиї, знайдіть 5хв, хочу дати грошей на Армію». Ну ок. Підійди за годину до концерту на службовий вхід.
Коломия. День виступу. У нас 2 концерти в один день. Голова забита клопотами. Мию голову в перукарні. Дзвонить адміністратор: «Тут тебе хлопчина чекає». Аааааааааа, чорт! Забув геть зовсім. Лечу на майданчик.
Прийшов. Стоїть хлопачка. З вигляду - хіпстер ). Перекинулись двома словами. Каже: «я вам грошей дам, але я б хотів, щоб половина вам, а половина фонду «Повернись живим»». Я кажу, мовляв, хороший ти хлопачка, розбираєшся в темі. Бо для мене особисто «Повернись Живим» - це фонд-волонтер №1 для Армії. Давай, кажу, гроші, забабахаєм селфі і зразу відправлю фотку Віталіку Дейнезі.
Добре, каже чувак, і виймає з сумки 40 000$! СОРОК ТИСЯЧ ДОЛАРІВ!!!! Один хлопець витягнув з сумки квартиру і віддав на армію!!!!!!! Курча мать, я ледь не заплакав!!! Останній раз подібну суму мені давали десь в часи Дебальцево. Навіть під час Авдіївки, коли люди дали дуже багато грошей, ніхто не робив такого величезного одноразового внеску. І зразу стало соромно за свою поведінку.
- Аміго! Це дуже великі гроші. І я і Дейнега захочемо про тебе написати. Як тобі подякувати? Як тебе представити?
- Та не треба мене там дуже «світити», просто Микола з Коломиї.
Так от, дорогий Микола з Коломиї! Ти є криця! Твої гроші вже пішли в рух. Ти це бачиш на фото.
Снайперський приціл Bushnell за 1900$ придбаний за кошти «вар'ятів». Снайперсь
С нашего предприятия парень лет 30 пропал в 2014 в Донбассе...
Слава Україні !
РЕПОСТ !!!
Слава Україні! Вічна слава та спокій загиблим Героям!
Смерть рашистам, смерть азіопській паРаші, смерть манкуртам та колаборантам!