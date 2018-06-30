 14 договоренностей о перемирии не соблюдались в полной мере, не вижу никаких оснований, чтобы новая не нарушалась, - Тука об итогах переговоров в Минске. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире "Прямого", передает Цензор.НЕТ.
"Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одна из них не соблюдалась в полном объеме, я не вижу никаких оснований для того, чтобы та договоренность, которая достигнута в Минске в этот раз, что она будет соблюдаться. Кроме того, как-то неубедительно звучат те заверения господина Сайдика о запрете использования оружия и так далее, исходя из той информации, вчера опять таки, к сожалению, у нас были потери", - отметил он.
Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.
Интересно будет когда не выберут и шоко жополизы будут лизать оч-ко новому.
Вот посмеюсь.
Ещё один русский самурай делает харакири, но не себе, а своим вкладчикам...
- Кто это так воет на наших болотах, Берримор? Ведь Шерлок убил собаку Баскервилей.
- Это, вкладчики банка "Уралсиб" сэр. Банк обрезал им карты, по самые, яйца, сэр...
- Какие странные эти, русские, Бэрримор, им и врагов не надо, чтобы довести страну, до состояния наших болот.
- Вы правы, сэр, самые страшные враги русских, они сами. Тут и собака Баскервилей, может отдыхать.
С тупыми злобными приматами ?
С любителями убийц миллионов ?
С любителями педофмла, брехуна и и вора ?
С фальсификаторами истории ?
С убийцами за деньги ?
С отравителями ? С особями лишёнными чести ?
Так это не люди, а твари, их мочить надо, а не ублажать мировой.
От украинской стороны подписал подельник по бизнесу Порошенко - Медведчук.
В ответ @UaArtem
В РПЦшных притонах у нас и не то было, сайт еще ерунда... но по закону нельзя трогать
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