 14 договоренностей о перемирии не соблюдались в полной мере, не вижу никаких оснований, чтобы новая не нарушалась, - Тука об итогах переговоров в Минске. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире "Прямого", передает Цензор.НЕТ.

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"Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одна из них не соблюдалась в полном объеме, я не вижу никаких оснований для того, чтобы та договоренность, которая достигнута в Минске в этот раз, что она будет соблюдаться. Кроме того, как-то неубедительно звучат те заверения господина Сайдика о запрете использования оружия и так далее, исходя из той информации, вчера опять таки, к сожалению, у нас были потери", - отметил он.

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.