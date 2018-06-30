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 Политика Украины, Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16502) перемирие (1033) Тука (524) Министерство по вопросам оккупированных територий (287) Трехсторонняя контактная группа (29) операция Объединенных сил (294)

 14 договоренностей о перемирии не соблюдались в полной мере, не вижу никаких оснований, чтобы новая не нарушалась, - Тука об итогах переговоров в Минске. ВИДЕО

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не видит оснований для соблюдения террористами РФ соглашения о перемирии, достигнутого в Минске.

Об этом он заявил в эфире "Прямого", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году удалось сократить количество жертв среди гражданского населения на Донбассе, - Сайдик

"Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одна из них не соблюдалась в полном объеме, я не вижу никаких оснований для того, чтобы та договоренность, которая достигнута в Минске в этот раз, что она будет соблюдаться. Кроме того, как-то неубедительно звучат те заверения господина Сайдика о запрете использования оружия и так далее, исходя из той информации, вчера опять таки, к сожалению, у нас были потери", - отметил он.

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.

Источник: https://censor.net.ua/v3074117
 
 
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да ты гигант мысли чувак - 3 года надо было чтоб это понять)))
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это посягательство на безальтернативное мыролюбное перемирие и мыролюбство лолиты кокориной.
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Да нет Вова. По моему в этот раз будут сепаров и москалей 3,14..ть и очень больно.
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Это хорошо что нашли. Собак убивать нельзя. А вот руских свинособак убивать нужно.
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Чем ближе до выборов и смены власти, тем быстрее идет просвет в головах.
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Якщо Порошенко оберуть на другий термін деякі коментатори самоліквідуються)
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Это не интересно.
Интересно будет когда не выберут и шоко жополизы будут лизать оч-ко новому.
Вот посмеюсь.
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Ну, вот...
Ещё один русский самурай делает харакири, но не себе, а своим вкладчикам...
- Кто это так воет на наших болотах, Берримор? Ведь Шерлок убил собаку Баскервилей.
- Это, вкладчики банка "Уралсиб" сэр. Банк обрезал им карты, по самые, яйца, сэр...
- Какие странные эти, русские, Бэрримор, им и врагов не надо, чтобы довести страну, до состояния наших болот.
- Вы правы, сэр, самые страшные враги русских, они сами. Тут и собака Баскервилей, может отдыхать.
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Какие договоры, с кем подписали ?
С тупыми злобными приматами ?

С любителями убийц миллионов ?
С любителями педофмла, брехуна и и вора ?
С фальсификаторами истории ?

С убийцами за деньги ?
С отравителями ? С особями лишёнными чести ?
Так это не люди, а твари, их мочить надо, а не ублажать мировой.
14 домовленостей про перемир'я не дотримувалися повною мірою, не бачу жодних підстав, щоб нова не порушувалася, - Тука про підсумки переговорів у Мінську - Цензор.НЕТ 8215
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От российской стороны соглашение подписал кум Путина - Медведчук.
От украинской стороны подписал подельник по бизнесу Порошенко - Медведчук.
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Українці применяют весьма редкую тактику сопротивления охрене вшей власти- ждут, когда она нажрётся.
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Х****й Славянск‏ @ExileUA

В ответ @UaArtem

В РПЦшных притонах у нас и не то было, сайт еще ерунда... но по закону нельзя трогать
14 домовленостей про перемир'я не дотримувалися повною мірою, не бачу жодних підстав, щоб нова не порушувалася, - Тука про підсумки переговорів у Мінську - Цензор.НЕТ 8187
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Нужно высчитать с "минских переговорщиков", с Кучмы в первую очередь, за перелёты, гостиницы, питание... за все 4 года пусто-порожних командировок. И купить на вырученные деньги каких нибудь миномётов. Будет самый разумный минский процесс.
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Одна писда говорила что Чучма и Марчук ездят в Минск за свой счёт ,это ж надо так иметь всех за лохов
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 9 ч.9 часов назад

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Чтобы все соблюдалось нужно кардинально отыметь в очко пидарашек из Хуйлостана, хуйлодамбасов из зоны ПУД (Петушьего угла Дамбаса) и предателей Родины из о. Хуйлокрысчанского.
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«У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту» - заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.
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Перемирие будет соблюдаться только тогда, когда его подпишет "третья сила" или когда ее уничтожат!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины14 договоренностей о перемирии не соблюдались в полной мере, не вижу никаких оснований, чтобы новая не нарушалась, - Тука об итогах переговоров в Минске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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