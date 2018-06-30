 Полиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду". ВИДЕО

Об этом сообщает на своей странице в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, задержанный пытался попасть в Харьков для оформления заграничного паспорта.



Мужчина рассказал правоохранителям, что в мае 2015-го вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "ЛНР" вынужденно, потому что боевики пытались отобрать у него жилье в Донецке.



Задержанный шесть месяцев был радиотелефонистом в одной из рот "ЛНР" в Алчевске, после чего уволился по собственному желанию. Свое увольнение он объясняет тем, что его жена должна была родить ребенка. При этом экс-боевик подчеркнул, что его подразделение не участвовало в боевых действиях.



"Освободившись, мужчина вернулся в Донецк, где начал заниматься перевозкой людей. Поскольку заработанных денег хватало только на продукты питания, он решил сделать себе загранпаспорт в Харькове и поехать на заработки в Польшу", - говорится в сообщении.



Проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

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