 Полиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду". ВИДЕО

Об этом сообщает на своей странице в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, задержанный пытался попасть в Харьков для оформления заграничного паспорта.
Мужчина рассказал правоохранителям, что в мае 2015-го вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "ЛНР" вынужденно, потому что боевики пытались отобрать у него жилье в Донецке.
Задержанный шесть месяцев был радиотелефонистом в одной из рот "ЛНР" в Алчевске, после чего уволился по собственному желанию. Свое увольнение он объясняет тем, что его жена должна была родить ребенка. При этом экс-боевик подчеркнул, что его подразделение не участвовало в боевых действиях.
"Освободившись, мужчина вернулся в Донецк, где начал заниматься перевозкой людей. Поскольку заработанных денег хватало только на продукты питания, он решил сделать себе загранпаспорт в Харькове и поехать на заработки в Польшу", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.
Обычная вата СБУ не интересует, вот и катаются.
И будешь ты там в Донецке на подвале сидеть, а не за отцом ухаживать.
Историческое событие в Италии: представительство ЛНР открылось в Мессине
29 июня состоялась церемония открытия представительства Луганской Народной Республики в Италии. Представительство будет находится в Мессине, как сообщает "Российский Диалог", руководить им будет президент общественной организации "Комитет Мессина для Донбасса", профессор Мессинского университета Даниэль Макрис.
извините но я им ниче платить не хочу и не буду
Отсо#сали - прослезились..."(с)
-Аж сльози текут