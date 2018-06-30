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Все про:боевик (16305) Донецк (5949) Луганщина (3829) Погукай (21)

 Полиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду". ВИДЕО

Полиция Луганской области задержала на подконтрольной Украины территории 37-летнего жителя Донецка, который был членом незаконного вооруженного формирования "ЛНР" и планировал выезд в одну из стран Евросоюза с целью трудоустройства.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, задержанный пытался попасть в Харьков для оформления заграничного паспорта.

Мужчина рассказал правоохранителям, что в мае 2015-го вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "ЛНР" вынужденно, потому что боевики пытались отобрать у него жилье в Донецке.

Задержанный шесть месяцев был радиотелефонистом в одной из рот "ЛНР" в Алчевске, после чего уволился по собственному желанию. Свое увольнение он объясняет тем, что его жена должна была родить ребенка. При этом экс-боевик подчеркнул, что его подразделение не участвовало в боевых действиях.

"Освободившись, мужчина вернулся в Донецк, где начал заниматься перевозкой людей. Поскольку заработанных денег хватало только на продукты питания, он решил сделать себе загранпаспорт в Харькове и поехать на заработки в Польшу", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

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Полиция задержала пособника ЛНР, который собирался на заработки в ЕС: Зарплаты в республике хватало только на еду 01

Источник: https://censor.net.ua/v3074074
 
   
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Не захотів їхати до "братьєв по разумі і скрєпах"... До єврогеїв рвався... Ось які вони "горді" даунбасіти..
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обыкновенные паразиты эти даунбасцы,как и крымчане,ищут только выгоду,к кому присосаться
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пусть к моему члену присосутся. не все конечно, а те кто помоложе и покрасивее. сиська у меня одна и сосать ее прийдется всем поочереди.
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За когось конкретно не скажу, але далеко не всі там гниди, бо так не буває.
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ну есть гнид немало - как и собственно в Украине
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получается, к геям чувак решил поехать.. подзаработать. От они, скрепы какие...
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Це той що не хотів годувати європейських нахлєбніков?
Полиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду" - Цензор.НЕТ 8706
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А ведь такого навалом, если нигде не засветился, то спокойно может ехать.
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До геїв гордий дамбасіст на заробітки. )))
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да нет, я просто к тому, что это единичный случай, а сколько такого спокойно себе едет Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 4436
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Из Донецка, месяц как из Польши вернулся, провайдер бывший Укртелеком, теперь вон, нацепили касабский флажок, курвы злит донельзя.
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и как там Донецк уже догонят Польшу по ВВП? Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 5869 Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 5869
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Вам, Виталий, как любимому сыну л-та Шмидта обьясняю: у отца обнаружился рак, пришлось возвращаться, врачи от него уже отказались, сижу и жду когда всё кончится, тут без вариантов. Иначе хрена лысого бы я приехал бы в эту дупу, до которой мне давно дела нет.
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не только твой отец раком заболел,так что не сильно там умничай,мудлон донбасский
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Жену поучи борщ варить, надоела вышиватка с своим идиотским видением мира. Ничуть не лучше той же ваты.
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не сильно обращай внимание на это троллячье дерьмо...
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Все "работники" и "народники" дыры на крючке у СБУ.
Обычная вата СБУ не интересует, вот и катаются.
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Скрепы, имей в виду, что твой провайдер все твои посты сольёт "куда надо".
И будешь ты там в Донецке на подвале сидеть, а не за отцом ухаживать.
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Я читал подобное, и думаю, что никто просто не станет такой мелкой сошкой как я заниматься, не сильно верьте в страшилки, эвон, писали, что в л/днр Цензор давно запретли, и что же, вот он я сижу себе спокойно на форуме. Срач в вконтактиковых ватных группах и тогда устраивал, и сейчас, и хоть бы хны. Ватку кстати дико бомбит от аватарки Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 4693 Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 8132
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Мое сочувствие, сам прошел через это в 2003. Будьте осторожны и благополучного возвращения из гетто.
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Спасибо, к сожалению даже лайкнуть не могу, нет такой кнопки, видать флажок виноват. Постараюсь вернуться конечно, тут ещё помимо этого проблемы имеются, оставаться тут это надо быть полным идиотом, почти везде сплошные пенсионеры, молодёжи свалила туева хуча.
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То же и в "ПМР"е, где параша такой же лугандон содержит уже 27 лет. Ничего параша создать не может, только развалить и насрать там, где до её нашествия люди хоть как-то жили.
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Да, я знаю, у нас в Польшу от агенства в последние мои пару месяцев работы там стали вовсю приезать приднестровчане, тоже опа говорят, разве что не стреляют. Везде куда вяликая сунула рыло-серость и плесень, жаль до некоторых этот простой факт не доходит. Встретил на днях знакомого со своего ЖЭКа, ездил на заработки, сам он по сварке и сантехнике, корочё попёрся в мацкву, строить хатынку Киле-Бимбе, сказал работал с горловчанами, которые в итоге его и кинули Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 5342 это ж надо было додуматься-ехать в рашку, ещё работать там, а "братья-дамбасяне" и кинули, рузьке мир короче па-данецки Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 5342
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Раз к Кiле поехали, надо было сперва его цитаты выучить, а потом зарплату требовать:
Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 8725
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дамбасянин хотел кормить всю бездуховную гейропу.
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Треба більш ретельно виявляти таких сепарів, а ще краще обмежити всім в'їзд з ОРДЛО до підконтрольної України.
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А потім такі як він «шахтьори» будуть кричати в Європі: - «Путєн пріді ! Путін асвабаді от євробандєровцов !»
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Что за хрень? Макаронники и ЛНР мир дружба жвачка.

Историческое событие в Италии: представительство ЛНР открылось в Мессине

29 июня состоялась церемония открытия представительства Луганской Народной Республики в Италии. Представительство будет находится в Мессине, как сообщает "Российский Диалог", руководить им будет президент общественной организации "Комитет Мессина для Донбасса", профессор Мессинского университета Даниэль Макрис.
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ну этот хоть оригиналом оказался . телефонистом был . остальные пойманные то повара то сторожа на блокпостах . предлагаю ему за креатив не десять лет дать а девять с половиной Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 2620
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точно знаю, что 90 процентов заукраинских патриотив сами бы пошли служить в лднр, когда прижмёт.
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Так прижми и будет у ЛНР 2-х миллионная армия, знаток хренов.
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не я, а ты знаток хренов.
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я не поганка. и я не брысь. а ты поганка и брысь.
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О! Отдохнул? Вернулся... а тут и дождичек, да? Ну, ничего, это нормально. В Мариуполе вона- дождь за благо. Даже- за счастье.
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а зачем им армия в 2 млн, 200 тыщ, если даже с 20 тыщями "лучшая армия а европе" ничего сделать не может.
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я не кацапоид. ты кацапоид!!! по тебе сужу.
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я не чмо и не прокацапське. как раз я до костей проукраинский. а ты чмо прокацапское.
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Це ти - проукраїнське?! І де ж це можна побачити? З твого висеру прокацапського?
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це тебе прокацапский высер. а у меня проукраинская патриотическая правда. 90 процентов людей попав в сложные условия (тюрма, оккупация) - сотрудничают если прижмёт. статистика.
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за пенсией это не собиралось?
извините но я им ниче платить не хочу и не буду
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Да это какая то информационная фигня. Руцкий мир пришел, спас от фашистов, пообещал СССР, дал работу и зарплату и вдруг - хватает только на еду... А на что еще должно хватать? На эврогейские ценности???? Тварь неблагодарная!!!
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а сколько вот таких гандонов,которые блокировали нашу технику и голосили ,,хуйло,введи...,,расползлось по Украине,кормильцы хреновы,грызите суки антрацит,говорят что в нем много калорий
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Напевно він не читав душещіпатєльниє статті на цензорі, про те як нашива чілавєка абіжают в ґєйропє Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 5627
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Даже если не посадят то с такой отметкой хера он куда выедет в ЕС.
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"Уходили - веселились
Отсо#сали - прослезились..."(с)
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так он же воевал за то, чтобы в Лугандонии не было безвиза , как в Украине. И чтобы денег хватало только на еду. И чем он теперь не доволен ?
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Чому на расію не поїхав на заробітки? взагалі таким не можна видавати біометричні паспорти а колаборантів і громадянства позбавляти.
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Телефонист бомбила с беременной женой в боях не участвовал куме
-Аж сльози текут Поліція затримала спільника "ЛНР", який збирався на заробітки в ЄС: "Зарплати в республіці вистачало лише на їжу" - Цензор.НЕТ 1491
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за то что не участвовал - отрубать только правую руку. В жопе ковыряться может и левой
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Jexal luce by v Siriju tam nuzny dobrovolcy-smertniki. Xoteli ruski mir,tak i zivy tam
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция задержала пособника "ЛНР", который собирался на заработки в ЕС: "Зарплаты в республике хватало только на еду". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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